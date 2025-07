Hispana denuncia maltratos en centro de detención de Texas: “Llaman ‘rancho’ a mi país”

Una joven hispana, de origen colombiano, denunció maltratos verbales y psicológicos en un centro de detención ubicado en El Paso, Texas. Sofía Henao Naranjo, quien además es asmática, señala que “el trato no es adecuado” y que se refieren a su país de manera despectiva.

“La verdad es que nos tratan muy mal. Algunas oficiales, no todas, pero la mayoría nos gritan, nos insultan y discriminan por el país de donde venimos”, expresó la inmigrante indocumentada, en un reporte de Noticias Telemundo.

Sofía entró a Estados Unidos en junio de 2024, solicitando un asilo político que le fue negado en noviembre, lo que procede a una apelación para que su caso continúe.

Con un grillete en el tobillo para ser ubicada, la hispana se dedicó a trabajar para sostener su estadía en el país, sin embargo, el 16 de mayo la contactaron agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En la llamada le notificaron que la visitarían, ya que presuntamente se reportó un error de señal en su grillete. Pero cuando llegaron a su lugar de trabajo fue arrestada sin razón ni explicación.

“Acá se hacen las cosas como yo diga”

Tras ser detenida, Sofía Henao fue recluida en el Centro de Detención Stewart, ubicado en Georgia, donde estuvo casi dos semanas. Y el 25 de mayo fue trasladada a El Paso, Texas, donde manifiesta que comenzó el maltrato.

La mujer denunció que una de las oficiales se refirió a su país Colombia como “un rancho” y se dirigió a ella con expresiones como: “Acá se hacen las cosas como yo diga y como yo mande”, contó Sofía.

Además de los maltratos, la inmigrante asegura que sufre de asma y que no ha recibido la atención médica adecuada. “Acá me enfermé y no me quieren brindar la atención que necesito”, dijo.

“En estos días me desmayé y un doctor que simplemente mira por encima dijo que tengo una inflamación muscular, cosa que me parece extraño, porque un desmayo no es inflamación muscular”, explicó. Solo le dieron ibuprofeno y una crema, según su relato.

El pasado 3 de junio le fue negada una fianza y también le cancelaron la apelación por su solicitud de asilo. Aunque probablemente sea deportada, Sofía expone que hasta la fecha no ha recibido respuesta para una salida voluntaria. “No me dejan quedar y tampoco me dejan salir a mi país”.