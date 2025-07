Horóscopo de hoy de Nana Calistar 03 de julio de 2025

LEO

Si tienes pareja, aguas con ciertos recuerdos o temas del pasado que podrían meterle ruido a la relación. No te me hagas el mártir ni revuelvas lo que ya parecía calmado, porque podrías armar un dramón que ni en telenovela. También se asoma la oportunidad de formalizar algo bonito o de conocer a alguien que te va a sacudir hasta el alma… pero no te me aceleres, no te me enamores de volada o caerás en la misma piedra que ya te dejó cicatriz, llévatela leve, que el chile mientras más se cocina, más pica.

Traerás un humor tan rudo que ni tu sombra te va a aguantar, neta habrá días en que ni tú te soportes, sueles clavarte en tonterías y te amargas por cualquier cosita, bájale dos rayitas a tu intensidad, cuidado con lo que piensas, sobre todo si es negativo, porque tienes un poder mental cañón y atraes lo que traes en la cabeza, así que enfócate en lo bueno, en lo que deseas y no en lo que te chinga la existencia.

Si la riegas, no te quedes tirado en la culpa, levántate, sacúdete el polvo emocional y vuelve a empezar, recuerda que hasta el sol se esconde un rato, pero vuelve a brillar con más fuerza, no caigas en vicios que solo te apagan, ni te juntes con gente que nomás te usa como bote de basura emocional.

Y ojo, si estás en una relación, no la descuides por andar de “ojos alegres” o de “cola suelta”, das entrada a gente que no quiere nada serio, y luego te andas quejando de que no sabes cómo quitarte a los intensos de encima, piensa con la cabeza… pero no con la equivocada.

VIRGO

Mucho ojo con los proyectos que involucran a otras personas, porque por muy buena onda que se vean, podrían darte puñalada por la espalda cuando menos lo esperes, aprende a leer entre líneas y no confíes solo porque alguien te habla bonito, estás en una etapa bien chida donde podrías cumplir varias metas que te propusiste este año, pero como siempre… tu talón de Aquiles es dejar todo pa’ después. ¡Ya ponte trucha y haz que las cosas pasen!

Si estás saliendo con alguien y no sientes mariposas, ni escalofríos, ni se te revuelve ni tantito el estómago, pues a la fregada, no te obligues a quedarte donde no hay emoción ni chispa, tú mereces fuego, no brasas apagadas, aprende a amar cuando estés listo, no cuando alguien se te cruce nomás porque sí. A veces te traiciona tu mente y te haces pedazos con tus propias manos, te recriminas lo que no hiciste o lo que salió mal, y ahí te quedas dándole vueltas como hámster en rueda. ¡Ya basta, perdónate, suelta y sigue caminando, la vida es muy corta pa’ vivirla desde el arrepentimiento.

Ponte al tiro con trámites o pagos atrasados, porque podrías manchar tu buró de crédito y luego ni el banco de los milagros te salva. En el trabajo, aunque haya broncas o roces, tú dedícate a lo tuyo, que tu esfuerzo sí se va a notar y pronto te lo van a reconocer.

También vienen momentos de nostalgia, vas a sentir ganas de regresar el tiempo o revivir algo bonito del pasado, pero no te claves, no vivas de lo que ya fue, la vida está ocurriendo ahorita, no hace tres años, tienes todo para ser feliz, pero necesitas dejar de preocuparte tanto por lo que aún ni pasa a veces te vas tan lejos con el futuro que se te olvida disfrutar el presente, y lo más gacho… es que ni siquiera sabes si vas a estar ahí.

LIBRA

Esa expareja que ya deberías haber mandado al carajo sigue dando lata como mosquito en oreja, y mientras no cierres bien ese ciclo, lo único que vas a atraer es más de lo mismo: personas que nomás te buscan por interés o por ver qué te sacan, ponte las pilas y saca la escoba emocional, que tu corazón no es basurero pa’ que llegue cualquiera a dejar su tiradero.

No le tengas miedo a una nueva oportunidad en el amor, estás en un momento en el que podrían llegar varios prospectos y hasta te vas a dar el lujo de escoger, eso sí, no confundas calor con cariño, porque entre amores de una noche y promesas al aire podrías enredarte en relaciones que ni tú vas a entender.

Este mes viene cargado de sorpresas, puede que se arme un viaje que ni esperabas o se te dé por fin ese encuentro con alguien con quien llevas rato hablando por redes sociales, pero aguas: una cosa es el filtro y otra la cruda realidad, quizás no sea lo que esperabas, pero mínimo saldrás de dudas y le darás carpetazo.

Tus sueños van a estar más intensos que nunca, podrían revelarte cosas importantes, así que no los ignores, aprende a vivir el momento, deja de regalar tu tiempo a quien ni un mensaje te responde, tu vales un chingo, pero a veces lo olvidas por andar dándole prioridad a quien ni debería estar en tu lista de contactos.

ESCORPIÓN

Si tu relación anda más seca que pozole sin caldo, ya es momento de moverle el agua a los frijoles, no se trata de quedarse en la rutina solo por costumbre, ponle sabor, hagan algo diferente, salgan de la casa, revivan lo que los unió y si de plano no se puede, pues ni modo, pero no digas que no lo intentaste.

Tienes que organizar mejor tu agenda y compromisos, últimamente te estás comiendo los tiempos y eso te mete en apuros innecesarios, no te exijas más de lo que puedes dar, y tampoco permitas que los demás te pidan lo que ni ellos mismos entregan.

Un familiar se acercará para pedirte un consejo, escúchalo con el corazón abierto, podrías ayudar más de lo que crees, en temas de lana, se visualiza un dinerito extra que podría servirte para ese viajecito que traes entre ceja y ceja, eso sí, no lo gastes todo en una sentada.

Vienen posibles amores a distancia, y aunque no veas futuro claro, podrías engancharte, nada más no te ilusiones tan rápido o terminarás comprando boletos para una historia que ni se va a estrenar, también podrías empezar a sentir algo por una amistad cercana, si sabes que no va a funcionar, no la emociones de gratis, porque el karma no perdona y tú bien sabes cómo se las gasta. Piensa bien antes de tomar cualquier decisión importante, lo que elijas ahora podría cambiar el rumbo de los próximos meses, si te vas a lanzar, que sea con todo… pero con los ojos bien abiertos.

SAGITARIO

Si tienes pareja, se vienen días muy buenos para fortalecer la relación, pero ojo: todo depende de ti, tu pareja no es adivina, ni tiene bolas mágicas (bueno, a veces sí, pero no de esas), así que empieza a demostrar más y a dejar de suponer, el cariño también se riega, no se da por sentado. Ya no te claves en lo que pudo haber sido y no fue, ni te rompas la cabeza con historias que solo tú sigues reviviendo, suelta el pasado de una buena vez y enfócate en las nuevas oportunidades que ya están tocando tu puerta, nomás falta que las veas y les abras.

Ten cuidado con lo que hablas, especialmente si estás rodeado de gente envidiosa —y sí, tú bien sabes quiénes son—. Hay planes que mejor te los guardas hasta que se concreten, porque no falta quien te los cebe con la pura mala vibra. La nostalgia podría pegarte fuerte por una amistad que ya no está a tu lado, y aunque te cuesta soltar, es momento de entender que hay gente que solo estuvo de paso, quédate con lo bonito, pero no te estanques en lo que ya no va a regresar.

Eres bien entregado y por eso te duele tanto cuando las cosas no se dan, pero recuerda que nada es eterno, y lo que hoy parece final podría ser el inicio de algo mucho mejor, aguas con una mentirita que podría crecer y volverse tormenta si no la aclaras pronto, sobre todo si tienes pareja… no te metas solito el pie.

CAPRICORNIO

Ponte abusado con tu alimentación porque se te puede hacer bolas el engrudo, no es que estés subiendo de peso por mala suerte, es que ya te estás pasando de lanza con los antojos, tu cuerpo te está pidiendo un alto, y si no le haces caso, después no te quejes de que nada te queda. Tus sentimientos están a flor de piel, y eso te puede meter en cada embrollo… cuidado con dar demasiado a alguien que apenas y se esfuerza por ti, no te mereces amores a medias ni cariños condicionados. Eres fuerte, pero cuando te enamoras, se te olvidan hasta las señales de alerta, no bajes la guardia tan rápido ni idealices a quien apenas vas conociendo.

Si tienes pareja, presta atención, puede que no te diga todo lo que pasa por su cabeza para evitar broncas contigo, pero eso no significa que no esté sintiendo algo, hablen, comuníquense y dejen de andar adivinando, una amistad del pasado con la que no cerraste bien las cosas te va a dar vueltas en la cabeza, si sientes que vale la pena, échale humildad y búscala a veces soltar el orgullo es más sanador que tener la razón.

Aprende a estar solo sin sentirte vacío, hay momentos que se disfrutan más sin nadie al lado, sobre todo cuando la paz interior empieza a valer más que mil conversaciones sin sentido. También ten cuidado con robos o pérdidas materiales, ya sea por descuido o por confiar en quien no debes. No está de más andar con los ojos bien abiertos.

ACUARIO

Si no tienes paciencia, mejor ni le entres al pleito, porque esta siguiente semana andarás con la mecha corta y cualquier cosita te puede prender la chispa, con amistades habrá roces y, si no te sabes controlar, podrías perder más de lo que ganas, aguas con lo que dices y a quién se lo dices. Un evento inesperado te hará valorar mucho más a tu familia a veces te clavas tanto en lo tuyo que se te olvida que ellos también necesitan de ti y si tienes pareja, no busques pleito donde no hay, deja de querer tener siempre la razón y mejor ponte a construir, no a destruir con reproches que ni al caso.

Cuidado con ciertas amistades que solo se aparecen cuando necesitan algo, tu no eres centro de atención gratuito ni psicólogo sin sueldo, ya es momento de poner límites y decir “no” sin culpa, una propuesta bastante tentadora se avecina, pero analiza bien antes de decir que sí, no todo lo que brilla es oro… a veces es puro aluminio pintado. El amor a distancia vuelve a tocar tu puerta, ya sea con una persona del pasado o alguien nuevo que te hace vibrar desde lejos, tu decides si le das chance o si prefieres algo más cerquita y tangible, también habrá cambios importantes en el círculo de amistades, y aunque no le caes bien a todos, recuerda: no eres tamal pa’ gustarle a todos, quien quiera estar, que se quede, y quien no, que se largue con su drama a otra parte.

PISCIS

Viene un fin de semana más tranquila, pero eso no significa que debas echarte a la hamaca, es momento de enfocar tu energía en cosas que realmente te dejen algo: relaciones que sumen, trabajos que te motiven y decisiones que te lleven a donde quieres estar, ya estuvo suave de andar invirtiendo tiempo, amor y dinero en puras fregaderas que solo te drenan. Si estás en una relación, podrían surgir broncas por chismes o malos entendidos, no permitas que terceros se metan en lo que solo a ustedes dos les compete, ponte las pilas y enfréntalo como se debe, porque si dejas que la bola de nieve crezca, al rato te va a aplastar.

Cuidado con convertirte en el “plato de segunda mesa” o el amante de alguien que no ha cerrado su historia, tu no naciste para migajas, naciste para que te quieran completo, así que si no te dan tu lugar, mejor ni te metas. Hay una fiesta en puerta y tú todo preocupado por la dieta… relájate, cuídate, sí, pero tampoco te obsesiones y si subes un kilito, ni modo, que se note que la estás pasando bien, también es buen momento para poner orden en tus emociones. Últimamente te da miedo enamorarte, y en cuanto alguien se te acerca con intenciones serias, te haces pa’ atrás como si te hubieran aventado agua bendita.

No todos son iguales, Piscis, date chance, pero también aprende a poner límites, el corazón es frágil, sí, pero no de papel… y el tuyo merece algo más que relaciones a medias.

ARIES

Esta semana andarás más envidiado que lonche ajeno en oficina, tu brillo natural y tus logros recientes no pasan desapercibidos, y eso hace que ciertas “amistades” te manden mala vibra hasta por el Wi-Fi. Cuidado con lo que aceptas de comer o beber de gente que no te late del todo, tu intuición no falla… si algo te huele raro, mejor ni lo agarres.

Podrías enterarte de una infidelidad ajena, algo que pasó en el círculo de amistades y que te dejará medio sacado de onda, tu nomás no te metas donde no te llaman, pero ten presente que la gente no siempre es como se pinta, aprende a amar tus sueños tanto como amas a los demás, porque si tú no luchas por lo que quieres, nadie más lo va a hacer por ti, deja de hacerle caso a los comentarios venenosos de quienes ni aportan nada a tu vida, si no te ayudan a pagar las cuentas, tampoco tienen derecho a opinar sobre tus decisiones.

En el trabajo hay una persona que no te traga, y tú lo sabes, pero no te desgastes queriendo caerle bien, tu sigue enfocado en lo tuyo, que al final los resultados hablarán por ti. Emocionalmente estarás medio bajoneado, y no es para menos… traes arrastrando temas que no has querido enfrentar, ya no te guardes lo que sientes, exprésalo, guárdate las cosas te está pasando factura, no revuelvas lo pasado con lo actual, y menos si eso ya no te deja nada más que tristeza, aprende a soltar, porque el verdadero amor también empieza por ti.

TAURO

Vienen cambios en casa, desde limpiezas profundas hasta mudanzas inesperada y en medio del desmadrito, vas a encontrar cosas que dabas por perdidas, no solo objetos, también recuerdos, emociones, y quizá hasta una parte de ti que habías olvidado, este movimiento no es casualidad: es momento de sacudir tu energía y soltar todo lo que ya no sirve. Hay gente cerca que nomás te baja la pila con sus comentarios, actitudes o envidias disfrazadas de “consejo”. Protégente, no te juntes con quien solo te roba la paz. Tu orgullo a veces te salva de repetir errores, pero otras veces te mete en más broncas de las que deberías, aprende a usarlo con inteligencia.

Cuida mucho tu estómago y garganta, podrían darte guerra, bájale a los refrescos, harinas y mugrero, que tu cuerpo ya está pidiendo auxilio, esa inflamación no es magia negra, es lo que te estás tragando, hazle caso a tus malestares antes de que se vuelvan enfermedades. En temas del corazón, te va a pegar fuerte la nostalgia, sentirás que extrañas con odio, y odias con amor. El pasado regresará en forma de recuerdos o incluso con una persona que buscará abrir otra vez esa herida, si no te hizo bien antes, ¿pa’ qué volver a caer? No seas terco, no todo lo que brilla es oro… a veces es solo el mismo error bien maquillado.

También cuida tu entorno cercano, una amistad del pasado querrá regresar con chismes, doble cara o solo para sacar información, tu mantente reservado, porque esa persona no trae nada bueno, ármate de valor y corta lazos con quien no aporta, ya es tiempo de pensar más en ti y menos en los que nomás estorban.

GÉMINIS

Traes una necesidad tremenda de cambiar cosas que ya no te dejan avanzar, ya te cayó el veinte de por qué ciertas cosas no funcionaron, y eso te va a ayudar a cerrar ciclos que tenías abiertos a medias, pero ojo, que no se trata de ir a buscar a quien te hizo garras, nomás pa’ ver si todavía duele, si algo se quedó sin cerrar, ciérralo tú, con dignidad y sin rebajarte.

También podrías sentir ganas de contactar a una persona que te dejó marcado, quizás solo quieras respuestas o sacar esa espinita clavada, pero antes de lanzarte, pregúntate: ¿pa’ qué? A veces lo que buscas afuera ya está resuelto dentro de ti.

Vienen días medio loquillos: cambios de humor que ni tú te vas a entender, así que no te sorprendas si un minuto andas bailando y al otro llorando por la canción que sonó, no te desquites con quien no tiene la culpa, no todos tienen la culpa de tus traumas emocionales, respira, échate un respiro y cuida tus reacciones.

Amores del pasado podrían aparecer con carita de “ya cambié”, pero no te vayas con la finta, repite conmigo: “no vuelvo a caer donde ya me levanté”. También se visualiza un amor a distancia que te va a mover el tapete… solo no te ilusiones de más si no hay algo real que los acerque.

Puede que te enteres de una reunión, fiesta o evento al que no fuiste invitado, y eso te sacará un poco de onda, pero mira, a veces es bendición no estar donde no te valoran, también vienen oportunidades de viaje, algo sencillo pero necesario para despejar la cabeza y no olvides: cuídate de amores baratitos, que son puro show y nada de fondo.

CÁNCER

A veces te metes en cada enredo tan absurdo que ni tú sabes cómo terminaste ahí, te clavas en cosas que no te dejan nada, y lo peor, te frustras por decisiones que ni te correspondían, ya es momento de hacer limpieza emocional, de sacar todo eso que nomás te estorba el paso y te llena de culpas innecesarias.

Juegos de azar y la suerte están a tu favor, así que si te late, échate una jugadita, no se trata de volverte ludópata, pero sí de dejar que el universo también te sorprenda de vez en cuando, también habrá reencuentros con familia o personas que hace rato no veías, se activan lazos afectivos que te van a llenar el alma.

Pensarás mucho en alguien que se fue, alguien que te marcó fuerte y aunque parte de la culpa fue tuya, no te castigues de más, ya no puedes cambiar lo que fue, pero sí puedes decidir qué haces con lo que viene, suelta, agradece y sigue. En el trabajo podrían abrirse nuevas oportunidades o mejores condiciones laborales, pero necesitas moverte, buscar, mandar mensaje, hacer llamada… el trabajo no va a tocar tu puerta si tú no tocas primero, también se visualiza un evento o reunión importante, en el que podrías conocer gente nueva que te inspire o te abra puertas.

Si tienes pareja, planeen un viajecito juntos, les va a caer de perlas para reconectar y salirse de la rutina, eso sí, no sigas dando de más si tu pareja solo recibe que el amor sea parejo, no un castigo disfrazado de compromiso.

Una persona nueva llegará a tu vida con toda la actitud de hacerte vibrar… sí, esa vibración también, puede que se arme algo intenso, pero nada serio, serán fajes de ocasión, y está bien si así lo decides, solo no confundas placer con cariño.