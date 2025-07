Javier Aguirre reveló qué quiere que el Tri haga en la final contra Estados Unidos

México cumplió y avanzó a la final de la Copa Oro, ahora solo le falta coronar la actuación con una victoria frente a Estados Unidos, pero no será una batalla fácil y Javier Aguirre, el DT del Tri lo sabe, pero ya tiene muy claro qué tiene que trabajar su equipo para conseguir el título.

“El título nos daría más fuerza. El domingo necesitamos estar acertados en el ataque y defender con la pelota”, concluyó.

Sobre el tema del acoso a los migrantes en Estados Unidos, lugar donde se disputa el torneo y contra quien disputarán el título, “El Vasco” dijo que son temas que no le competen y que no le importa demasiado si el rival es EE.UU. o cualquier otro, ya que el compromiso del Tri siempre es salir a ganar.

“No tenemos animadversión hacia ningún rival; si está uno u otro, intentaremos ganar. Nos jugamos un título y no veo más allá de los 90 minutos; no voy a entrar en algo que no me compete”, dijo el estratega.

México derrotó 1-0 a Honduras en la semifinal y se clasificó a la final ante los estadounidenses, lo cual celebró el ‘Vasco’ porque, según dijo, los triunfos han sido consecuencia de un buen fútbol.

“En cada partido hemos mejorado algo. Hoy no tuvimos mucha claridad porque el rival presionó, pero mantuvimos la posesión; hicimos 3-4 disparos a puerta y llegamos a cuatro partidos con la portería en cero”, observó.

El respeto del Vasco a la selección de Honduras

Aguirre elogió a los hondureños que enfrentaron sin complejos a México hasta el último minuto y dio por hecho que si los centroamericanos mantienen el nivel mostrado este miércoles se clasificarán a la Copa Mundial.

“Si juegan de esa manera, con esa actitud y esa valentía, no deben tener problemas para llegar al Mundial. Me gustaría verlos en el Mundial porque Honduras ha sido un rival que se nos complica, con jugadores en Europa, un buen técnico y una capacidad de lucha como la de nosotros”, señaló.

Finalmente, el entrenador confesó que todos sus jugadores mantienen un nivel parejo y le cuesta trabajo armar la alineación titular.

“Están muy igualados. No hay uno que esté por encima o al revés. Hoy faltó en la defensa Jesús Gallardo, suspendido; la otra vez fue César Montes, y no se notaron sus ausencias. Es un suplicio dejar fuera a tres en cada partido”, concluyó.

