Así fue el día en que Julio Cesar Chávez padre conoció a “El Chapo” Guzmán

Julio César Chávez, excampeón mundial de boxeo y una de las figuras más influyentes del deporte mexicano, reconoció públicamente haber tenido relaciones de amistad con narcotraficantes de alto perfil en Culiacán, incluyendo a Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, líderes históricos del Cártel de Sinaloa.

Las declaraciones resurgieron en medio de la atención mediática generada por la reciente detención de su hijo, el también boxeador Julio César Chávez Jr., arrestado el jueves en Estados Unidos y acusado de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

En entrevistas previas, Chávez padre había revelado que la convivencia con narcotraficantes era frecuente durante su etapa como ídolo nacional. “Todo mundo sabe que en Culiacán están los narcotraficantes más buscados de todo el mundo y son mis amigos, pero son amigos nada más”, dijo en una entrevista con el periodista Javier Alarcón.

“Te quiere conocer el patrón”

Señaló que la relación se limitaba a saludos, fotografías y reuniones sociales, a las que asistía por seguridad personal. “Imagínate que llegaban dos camionetas blindadas llenas de gente armada y decían ‘Te quiere conocer el patrón, vamos o te llevamos’ y pues voy. Voy por las buenas.”

Chávez insistió en que su cercanía con estos personajes nunca implicó colaboración con el crimen organizado. Aseguró que era común ser abordado por capos del narcotráfico debido a su fama, y que rechazarlos podría haber tenido consecuencias. “Es por eso que conozco a todo el mundo, es por eso que no me pasó nada, porque si me hubiera puesto sangrón, ya me hubieran matado”, confesó.

El expugilista también habló sobre su consumo de drogas, el cual, según él, inició después de su pelea con Héctor “Macho” Camacho el 12 de septiembre de 1992. En una entrevista con el conductor Yordi Rosado, Chávez narró que tras ese combate fue invitado a una reunión donde estaban presentes los principales líderes del narcotráfico en México.

“Fueron buenas personas”

“Ese día había como mil años de cárcel. Estaban los Arellano Félix; el Güero Palma, Amado Carrillo, alias ‘El Señor de los Cielos’, el Chapo Guzmán, El Azul Esparragoza, y El Mayo Zambada, y todos querían conocerme”, dijo.

Aunque en ese encuentro fue recibido como una celebridad, Chávez reconoció que se sintió incómodo con la atención. “Todos estaban ‘que la pelea’, ‘que El Macho Camacho’, hasta que yo me enfadé y les dije ‘Hey, cómo ching@n’, yo lo que quería era perico (cocaína)”.

El excampeón aseguró que, a pesar de sus reuniones con criminales, siempre fue tratado con respeto. Incluso afirmó que algunos de ellos le parecían “buenas personas”, mientras no estuvieran en conflicto entre sí. “Conmigo siempre fueron buenas personas”, concluyó.

