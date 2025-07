Defender OCTA Black: el lado más oscuro del lujo todoterreno

La industria automotriz no deja de innovar, pero pocas marcas consiguen hacerlo con el mismo grado de contundencia como Land Rover. El nuevo Defender OCTA Black es prueba de ello: una edición que no teme oscurecerse por completo para demostrar que el lujo y la rudeza no solo pueden convivir, sino potenciarse mutuamente.

Esta nueva versión, basada en el potente Defender OCTA, no busca pasar desapercibida. Por el contrario, irrumpe con una imagen más feroz y sofisticada, construida a partir de más de 30 elementos exteriores tratados en negro. Su propuesta visual habla de confianza, exclusividad y, sobre todo, de propósito.

Estética negra, alma salvaje

El color elegido para esta versión es el Narvik Black, descrito como el negro más profundo dentro de la gama Defender. El acabado brillante es de serie, aunque los más exigentes pueden optar por una película protectora mate que lleva el concepto a un nuevo nivel de personalización.

En cuanto a los detalles, hay una atención minuciosa por mantener la coherencia visual: placas de umbral y protector frontal en pintura en polvo negro satinado, argollas de remolque en negro expuesto y cubierta delantera brillante.

Las salidas de escape cuádruples también se suman a la estética oscura, mientras que el óvalo de Land Rover en la parrilla es negro con letras en plateado oscuro.

Incluso los bajos del vehículo, como la tapa del silenciador y la caja central, adoptan acabados en Negro Brillante o Satinado. Un detalle que confirma que en este modelo no hay superficie sin tratar.

Rines, frenos y detalles que completan la obra

Para redondear esta transformación estética, el Defender OCTA Black ofrece rines forjados de 20 pulgadas o, para un mayor impacto visual, rines de 22 pulgadas en acabado Negro Brillante.

Estos van acompañados de tapacubos negros con la inscripción Shadow Atlas Defender. Las pinzas de freno no se quedan atrás: lucen el mismo negro intenso con la inscripción Sentient Silver.

El objetivo es claro: crear un vehículo que no solo domine cualquier terreno, sino que lo haga con una presencia estética imponente.

Interior de alto nivel: tecnología y materiales premium

Puertas adentro, el Defender OCTA Black presenta una evolución del llamado “lujo resistente”. Por primera vez en un Defender, se introduce el cuero semianilina Ebony combinado con Kvadrat™, un tejido técnico conocido por su tacto suave y durabilidad. Este material viste los asientos tipo Performance, que además incluyen patrones únicos de perforación y nuevas costuras decorativas.

Los reposabrazos y respaldos están rematados en Gris Cárpato, una elección cromática que añade contraste sin romper la armonía visual. En el tablero, la viga transversal recibe un recubrimiento en polvo negro satinado.

Como opción, se puede incorporar un acabado interior en fibra de carbono recortada, otro guiño a esa mezcla de lujo y robustez que define al modelo.

El Defender más radical de todos

El motor es un V8 twin-turbo de 4,4 litros con 626 caballos de fuerza, sumado a una suspensión activa 6D Dynamics pensada para el máximo rendimiento fuera del asfalto. La versión OCTA incluye un modo de conducción específico que refuerza sus capacidades off-road.

Además, incorpora una experiencia sensorial diferente con los asientos Body and Soul (BASS), que permiten no solo escuchar la música, sino también sentirla. Esta tecnología fue desarrollada en conjunto con SUBPAC™ y aprovecha el sistema Meridian™ de sonido envolvente con 700 W de potencia y 15 altavoces.

“Esta tecnología vibroacústica inmersiva de alta fidelidad incorpora el mismo software de optimización de IA que utilizan los mejores artistas y compositores del mundo”, indica la marca.

Un SUV de rockstars

El lanzamiento del Defender OCTA Black coincide con un movimiento simbólico: Land Rover es el socio automovilístico oficial de Oasis Live ’25, la gira mundial de la mítica banda británica.

Con 41 fechas programadas, este modelo será el encargado de transportar a los músicos durante su recorrido por distintas ciudades del mundo.

Mark Cameron, director general de Defender, fue claro al explicar la filosofía detrás de esta edición especial: “La presencia y el propósito del Defender OCTA son innegables: es el Defender más alto y ancho, lo que le permite afrontar terrenos aún más extremos. La introducción del Defender OCTA Black eleva la categoría”.

“Sabemos que a nuestros clientes les encantan los acabados completamente negros en sus Defenders, por lo que nuestros diseñadores han aplicado este principio a todas las superficies posibles, tanto por dentro como por fuera, para crear el Defender OCTA de lujo, resistente y definitivo”, añadió el directivo.

El Defender OCTA Black no es solo una versión más en la gama del mítico todoterreno británico, es la reinterpretación de una leyenda bajo la estética más radical de la marca, uniendo fuerza, refinamiento y un carácter indiscutible.

Disponible junto a nuevas combinaciones de color para el Defender OCTA estándar —Azul Sargasso, Gris Borasco, Gris Charente y Cobre Petra—, esta versión oscura llega para buscar imponerse como el símbolo de un nuevo lujo: más audaz, más técnico y definitivamente más rockero.

