Horóscopo de hoy de Mhoni Vidente, 4 de julio de 2025

Mhoni Vidente es una reconocida vidente, astróloga y clarividente mexicana conocida por sus acertadas predicciones. Este es el horóscopo de hoy viernes 4 de julio para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Es momento de escuchar con calma lo que te dice el corazón. Si sientes que tu vida amorosa está enredada, respira hondo y date el tiempo de decidir con qué persona realmente te sientes tú. No todo se trata de elegir rápido, sino de elegir bien. En lo laboral, reorganizas proyectos importantes que te acercan al éxito. Cuida tus gastos y pon límites sanos con quienes dependen mucho de ti.

Tauro

Vas a sentir una necesidad profunda de encontrar un lugar donde te valoren de verdad. Si lo que haces ya no te llena, no dudes en buscar algo mejor para ti. Tu fortaleza está en saber cuándo soltar. Es posible que alguien del pasado reaparezca con ganas de hablar. Tómalo con calma y desde el amor propio. Tu energía física y emocional va en aumento.

Géminis

Tienes mil cosas en la cabeza y eso puede agobiarte un poco, pero recuerda que sabes encontrar salidas incluso en medio del caos. Haz una pausa y piensa en lo que realmente vale la pena. Se activa tu energía social, incluso podrías recibir un regalo inesperado o sentir mariposas de nuevo. Dale atención a tu piel y deja los pendientes para después si te sientes abrumado.

Cáncer

Tu sensibilidad se enciende con alegría estos días, y eso te hace sentir más cerca de quienes amas. Disfruta las reuniones, los abrazos y los pequeños gestos. Si surgen roces con tu pareja, intenta no tomarte todo tan personal. Eres capaz de crear armonía si bajas el ritmo y confías. Una buena noticia financiera también llega para ti.

Leo

Sientes un poco de tensión en el ambiente, así que evita discusiones innecesarias. A veces es mejor guardar silencio y dejar que las cosas se acomoden solas. Conecta con quienes te quieren bien y regálate un momento lejos de todo. Tu energía se recarga con cambios pequeños en tu espacio. Y sí, alguien nuevo podría aparecer con un interés sincero.

Virgo

La vida te muestra señales de renovación, y aunque a veces te cuesta confiar, esta vez te conviene abrirte al cambio. Una buena noticia relacionada con tu economía puede darte tranquilidad. Deja que el cariño te encuentre, no pongas tantas barreras. Tienes todo para volver a emocionarte. Recibes un detalle especial que alegra el corazón.

Libra

Estos días te invitan a ponerle corazón a lo que haces. En el amor, te abres a nuevas posibilidades con más confianza. No te exijas tanto: lo perfecto no siempre es lo que más te hace bien. No compartas tus planes con cualquiera. Hay quienes prefieren verte dudando que feliz. Renueva tu imagen si así lo deseas y date un paseo para inspirarte.

Escorpio

Has cargado con mucho, y se nota. Si lo que vives no te hace bien, considera moverte hacia algo que te ofrezca paz. Tu intuición está despierta: hazle caso. Podrías recibir un mensaje del pasado, pero no te confundas. A veces solo quieren recordar lo que ya pasó. Regálate un descanso, un silencio, un respiro.

Sagitario

Tu mente va a mil, pero no todo debe hacerse al mismo tiempo. Organiza tus ideas y deja espacio para disfrutar. Tienes un magnetismo que atrae miradas y quizá hasta nuevas oportunidades amorosas. Haz un espacio para compartir con alguien que te inspire y te rete. Un cambio en casa o un nuevo proyecto te dará una energía diferente.

Capricornio

Nada te detiene cuando tienes clara la meta. Pero recuerda: también mereces disfrutar el camino. Deja que lo que no te suma, se quede atrás. Surge la oportunidad de reconectar con alguien especial. No todo debe ser perfecto, solo sincero. Confía en ti, en tu instinto y en ese corazón que rara vez se equivoca.

Acuario

Tu creatividad está encendida y eso te da fuerza para iniciar nuevas ideas. Si sentías que algo te faltaba, es momento de buscarlo con intención. En el amor, se activan las ganas de compartir de nuevo. Abre la puerta sin miedo, pero con los pies bien puestos en la tierra. La diversión también tiene su lugar, disfrútala.

Piscis

Sientes que algo nuevo se mueve dentro de ti. Quizás es tiempo de buscar otro lugar, otra rutina o simplemente otra forma de ver las cosas. Confía en tu intuición, porque rara vez se equivoca. No temas mostrar tu autenticidad, porque justo eso es lo que te hace tan especial. Un cambio positivo está más cerca de lo que crees.