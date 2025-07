Entre rosas y mariachi, Angelique Boyer celebró un año más de vida

Angelique Boyer, actriz conocida por protagonizar reconocidos melodramas mexicanos como “Teresa” y “Lo que la vida me robó”, celebró su cumpleaños número 37 rodeada de diversas muestras de cariño por parte de su pareja, amigos, compañeros de escena y fanáticos. ¿En qué consistieron? Sigue leyendo para enterarte.

La primera de las sorpresas que recibió, una entrega de diversos arreglos florales, quedó documentada por medio de sus historias de Instagram. Esta llegó hasta la puerta de su casa, cortesía de sus fanáticos más fieles: “Mi amorcito, qué sorpresota, wow, no tengo palabras, de verdad que cuánto amor, todos son hermosos”, se le escucha decir a la histrionisa mientras muestra a cámara dichos obsequios.

Sin embargo, los detalles en su honor no acabaron allí. Y es que apenas hizo su arribo a las instalaciones de Televisa, recibió una inesperada serenata con mariachi y la voz de su compañero de escena Alex Ávila.

“Me celebraron mi cumpleaños de manera increíble, me llevaron mariachi, me cantó Alex Ávila, wow qué sueño más increíble. Gracias a toda la producción por echar la casa por la ventana“, declaró ante el equipo que conforma su nuevo proyecto en la pantalla chica.

“Me quedó sin palabras. He vivido una de mis mañanas más emocionantes, con los sentimientos a flor de piel rodeada de amor y energía positiva, de creer y crear cosas increíbles en un equipo que se está formando a partir de hoy“, añadió sin poder contener el llanto.

Sebastián Rulli y su romántica felicitación a Angelique Boyer

Como ya es costumbre año con año, el famoso no dejó pasar desapercibida esta fecha especial. En esta ocasión, el argentino preparó un tierno video en el que recolectó los mejores momentos que han vivido juntos.

Sebastián Rulli y Angelique Boyer. Crédito: Mezcalent

A la par del audiovisual, Sebastián Rulli colocó unas palabras en honor a la vida de su enamorada: “¡Feliz cumpleaños mi cielo Angelique Boyer! Mis deseos para ti son tan bellos como tu corazón. Que cada día esté lleno de amor, alegría y sueños cumplidos. Que encuentres miles de razones para reír, y que consigas todas tus metas con esa fuerza y perseverancia que te caracterizan”, escribió.

Para finalizar su mensaje, el galán te telenovelas le reiteró sus buenos deseos en esta nueva etapa de su vida: “Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Recuerda siempre que eres mi amor, mi vida, mi refugio. Que este nuevo año esté lleno de momentos“, sentenció.

