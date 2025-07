Horóscopo de hoy de Mhoni Vidente, 5 de julio de 2025

Mhoni Vidente es una reconocida vidente, astróloga y clarividente mexicana conocida por sus acertadas predicciones. Este es el horóscopo de hoy sábado 5 de julio para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Hay decisiones personales que ya no pueden posponerse. Confíen en su intuición para elegir lo que verdaderamente les da paz, sobre todo en temas amorosos donde puede haber caminos divididos. Tómense el tiempo para pensar qué relación les permite ser ustedes mismos sin perder libertad.

Cuídense de las envidias y eviten hablar de más; su luz propia puede incomodar a algunos. Pongan límites sanos con quienes solo buscan su ayuda sin reciprocidad. Sus números de la suerte son 21 y 37; su color, el verde.

Tauro

Moverse de lugares que ya no les aportan bienestar es un acto de amor propio. Si sienten que su trabajo actual no les permite crecer, atrévanse a buscar opciones nuevas donde sean valorados. Las buenas noticias llegan si abren la puerta al cambio sin miedo.

Dedíquense tiempo para poner en orden lo personal: visitar a la familia, cuidar la salud y comer mejor les ayudará a recargar energía. Sus números de la suerte son 00 y 05; su color, el naranja.

Géminis

Las emociones están algo agitadas, y eso puede generar tensiones en su entorno. No todo se resuelve de inmediato, pero pueden dar pasos importantes si confían en que están haciendo lo mejor que pueden.

Tómense un respiro este fin de semana, cambien de ambiente o inscríbanse en alguna actividad que les haga bien al alma. Sus números de la suerte son 04 y 28; su color, el azul.

Cáncer

Las emociones fluyen con más facilidad, y eso puede abrirles paso a momentos de cercanía real con quienes aman. Reconozcan sus logros y también el cariño que reciben, sin necesidad de buscar razones para desconfiar.

En lo laboral, eviten tomar partido en discusiones innecesarias. Su enfoque debe ser cuidar su bienestar y mantener la armonía en lo que construyen. Sus números de la suerte son 07 y 66; su color, el blanco.

Leo

Los ánimos pueden sentirse algo contrariados y será mejor no tomar decisiones precipitadas. El descanso en compañía de quienes quieren bien será un bálsamo. Recuerden que su energía puede influir en quienes les rodean.

Pongan orden en su entorno físico y emocional. Renovar espacios también puede ser una forma de renovar el alma. Sus números de la suerte son 11 y 87; su color, el rojo.

Virgo

Se respira un aire de renovación. Hay una fuerza interna que les impulsa a crecer en lo económico, emocional y espiritual. Es momento de decir sí a las oportunidades que llevan tiempo esperando.

Abrirse al cariño sin buscar pretextos les permitirá vivir nuevas experiencias con personas que realmente suman. Sus números de la suerte son 03 y 71; su color, el amarillo.

Libra

Dejarse querer puede ser el primer paso hacia una etapa de equilibrio en el amor. Aunque les cueste confiar, reconocer el valor de la compañía les dará una sensación de estabilidad que han estado buscando.

No es necesario contarle todo a todo el mundo. Resérvense un poco para ustedes y escuchen su intuición. Sus números de la suerte son 04 y 18; su color, el verde.

Escorpio

El cuerpo puede estar pidiendo una pausa. Si algo en el entorno laboral no fluye, tal vez sea hora de buscar espacios que resuenen más con sus valores. No se conformen con lo que ya no les llena.

Explorar nuevas formas de aprender o expresarse a través del arte les traerá un respiro. Sus números de la suerte son 09 y 17; su color, el blanco.

Sagitario

Esa energía de liderazgo que les caracteriza puede rendir frutos si canalizan bien sus ideas. Aprovechen el impulso para avanzar con algún proyecto o actividad que les ilusione.

Dense espacio para conectar con nuevas personas; abrir el corazón a experiencias distintas puede sorprenderles. Sus números de la suerte son 06 y 77; su color, el naranja.

Capricornio

Tienen claridad sobre lo que quieren lograr, y eso les impulsa a tomar decisiones más firmes. El reconocimiento llegará si continúan actuando con constancia y ética.

No permitan que los celos o el orgullo les alejen de lo que realmente desean compartir con alguien especial. Sus números de la suerte son 01 y 30; su color, el rojo.

Acuario

Surgen oportunidades para sentirse mejor con su cuerpo y su rutina. Hacer pequeños ajustes en su alimentación o actividad física puede traerles grandes beneficios a corto plazo.

Acepten las diferencias con quienes aman sin intentar cambiarles; todos mostramos el cariño de formas distintas. Sus números de la suerte son 14 y 50; su color, el azul.

Piscis

Su sensibilidad es un regalo, no una carga. Si están sintiendo ganas de moverse de lugar o cambiar de trabajo, escuchen esa voz interior que les guía hacia lo que realmente necesitan.

Dedicar tiempo a aprender o compartir con la familia les ayudará a volver a su centro. Sus números de la suerte son 03 y 20; su color, el blanco.