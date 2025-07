Anthony Yarde sobre pelea con Benavídez: “Estoy emocionado”

Anthony Yarde expresó que está muy emocionado por haber conseguido la oportunidad de enfrentar a David Benavídez, campeón de 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

En una entrevista con BoxingScene, Yarde declaró que la pelea es un gran reto para él porque Benavídez es uno de los mejores peleadores del mundo y porque tendrá otro chance de coronarse campeón mundial.

“Estoy emocionado. El acuerdo se cerró muy rápido y sin problemas, gracias a mi personalidad. En cuanto me lo plantearon, dije: ‘Por supuesto’, y ahora estamos peleando. Mi personalidad ha quedado demostrada una y otra vez; no me importa quién sea el nombre. Que sea él lo hace aún mejor, porque es uno de los mejores del mundo, y lo veo como otra oportunidad de afrontar un gran reto; otra oportunidad de ganar un título mundial. El historial de Beterbiev sigue siendo probablemente el más peligroso”, dijo.

David Benavídez ya tiene nuevo rival para subir al ring. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

“Benavídez está muy valorado, es muy evitado, es muy, muy evitado. De hecho, estoy emocionado de nuevo. Es un gran reto para mí. Voy a pelear contra él; soy alguien que acepta todos los retos. Ya veré en la noche (qué tan bueno es en realidad). Todavía no ha peleado contra nadie como yo. Nunca he sido de los que se fijan en contra de alguien ni en cómo le ha ido. Por ejemplo, cuando se programó la pelea entre Beterbiev y yo, todos dijeron que estaba loco; que estaba fuera de mi alcance. ‘Este tipo es un asesino’. Siento que entras ahí, tienes una pelea, y si te toca, la ganarás. Juega lo mejor que puedas; si me toca a mí, ganaré la pelea. Ya veremos”, agregó.

Se esperaba que Callum Smith -campeón interino de 175 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB)- fuera el próximo rival de David Benavídez luego de que sus promotores y el mismo peleador británico habían confirmado las negociaciones entre ambos equipos, pero esto cambió.

Recordemos que después de que Dmitry Bivol decidiera dejar vacante su cetro del CMB, el mexoamericano se convirtió en campeón absoluto y expresó que estaba interesado en pelear con Smith o Anthony Yarde.

Al final fue Yarde quien se quedó con el puesto de retador y esta será su tercera oportunidad para intentar coronarse campeón mundial. El Monstruo Mexicano, en cambio, hará su primera defensa del título tras dominar a David Morrell Jr. en su última presentación sobre el ring el pasado mes de febrero.

Anthony Yarde, de 33 años, viene de vencer a Lyndor Arthur el pasado mes de abril y ahora podría coronarse campeón de peso semicompleto del CMB. El peleador inglés tiene 27 victorias (24 por nocaut) y tres derrotas.

Por su parte, David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB a David Morrell tras vencerlo en las tarjetas de los jueces. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

