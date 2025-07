Lando Norris gana el GP de Gran Bretaña y Hulkenberg logra su primer podio

El Gran Premio de Gran Bretaña fue una montaña rusa marcada por la lluvia, múltiples coches de seguridad y decisiones polémicas. Lando Norris, piloto de McLaren, se impuso este domingo en Silverstone ante más de 150,000 espectadores en un circuito lleno de historia que celebró sus 75 años con un triunfo local. Su compañero, el australiano Oscar Piastri, terminó segundo, condicionado por una sanción de 10 segundos que le costó la victoria.

Completó el podio el alemán Nico Hulkenberg, quien festejó por primera vez en su carrera una posición entre los tres mejores en la F1.

La carrera arrancó con Max Verstappen liderando desde la pole, seguido de cerca por los McLaren. Pero todo cambió con la llegada de la lluvia y las constantes interrupciones. En total, la prueba fue neutralizada cuatro veces: dos con coche de seguridad virtual y dos con coche de seguridad completo.

Una sanción polémica que cambió todo

Piastri fue sancionado por frenar bruscamente cuando se retiró el coche de seguridad, provocando que Verstappen perdiera el control y se saliera de pista. “No voy a decir mucho, porque me metería en problemas“, comentó el australiano al finalizar la carrera. “He frenado para calentar los neumáticos porque el coche de seguridad ha apagado las luces y… no he acelerado de nuevo porque ya puedo controlar el ritmo desde ese momento. Es lo que es”.

La penalización se cumplió en la parada de pits, lo que dejó el camino libre a Norris, quien se mantuvo firme en la punta hasta el final. Piastri, aún con la sanción, logró conservar la segunda plaza, mientras que Hulkenberg, en una carrera impecable, aprovechó las circunstancias y subió por primera vez al podio en su larga trayectoria.

Más atrás, Fernando Alonso finalizó noveno tras una remontada en la parte final y Carlos Sainz se quedó fuera de los puntos, en el puesto 12. Verstappen, en tanto, terminó sexto y expresó su frustración por el incidente que lo sacó de la pelea por el triunfo.

Clasificación general y emociones encontradas

Con este resultado, Oscar Piastri sigue como líder del campeonato con 234 puntos, pero Norris se le acerca peligrosamente con 226. Verstappen queda más rezagado, con 165 unidades, seguido por George Russell (147) y Charles Leclerc (119). Alonso y Sainz ocupan las posiciones 14 y 15 respectivamente.

La carrera en Silverstone fue un reflejo del presente de la Fórmula 1: competitiva, impredecible y con jóvenes talentos asumiendo el protagonismo. Lando Norris, vitoreado por su afición, logró una victoria especial. “Ganar en casa, en estas condiciones y con este equipo, es un sueño hecho realidad”, dijo al cruzar la meta.

Con McLaren al alza, Red Bull en problemas y equipos como Kick Sauber sorprendiendo, la temporada promete más capítulos llenos de adrenalina. La próxima cita en Bélgica será clave para el campeonato y para pilotos como Piastri y Verstappen, que buscarán revancha inmediata.



