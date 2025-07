Roban 11 bicicletas de $11,000 dólares a equipo Cofidis en el Tour de Francia

Uno de los autobuses del equipo Cofidis en el Tour de Francia ha sido víctima de un robo en la pasada noche, con la sustracción de once bicicletas, un botín valorado en más de 100.000 euros, equivalentes a $117,000 dólares.

“La puerta del camión-taller ha sido forzada y once de nuestras bicicletas han sido robadas pese a los dispositivos de seguridad que había”, indicó la formación francesa este domingo en un comunicado.

“Han entrado por la parte buena, por la que han visto que era la mejor, han pegado un cincelazo ahí y luego lo han tapado bien y lo han dejado todo bien cerrado“, explicó a Cope Bingen Fernández, director de la formación francesa.

Dans la nuit de samedi à dimanche, l’équipe Cofidis a été victime d’un cambriolage. La porte du camion-atelier a été forcée et onze de nos vélos LOOK Cycle ont été dérobés malgré les dispositifs de sécurité qui avaient été mis en place. Des membres de la police se sont rendus à… pic.twitter.com/oI6EerUb5c — Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) July 6, 2025

El robo tuvo lugar en el aparcamiento del hotel cerca de Lille, en el norte de Francia, donde pernoctaba el Cofidis, en el que militan los españoles Alex Aramburu y Ion Izaguirre.

Por fortuna para el equipo las bicis robadas no eran las principales, ya que para el Tour hacen modelos diferentes.

“Hemos visto que no teníamos las bicis, lo bueno es que las bicis de correr estaban. Creo que son tan profesionales, que conocen tanto, que incluso han dicho, bueno les llevamos las de repuesto y por lo menos las de correr se las dejamos“, agregó Fernández.

“Nos han quitado el transponder y todo, para que no les siguiéramos y bueno, al final hemos tenido suerte de que no han podido meter todas en la furgona que llevaban y las han dejado unas escondidas en un bosque allí y pues estaban cerca y hemos podido recuperar unas cuantas, porque al principio hemos visto 10-11 bicis que faltaban, luego hemos recuperado 5“, añadió un Bingen que reconoce que finalmente han podido salir sin problema en la etapa después de “un despertar que no le gusta tenerlo a nadie”.

El año pasado fue el equipo TotalEnergies el que vio como le robaban once bicicletas de uno de sus caminos en Lorian, en el centro del país, durante el Tour.

*Con información de EFE.

