Donnarumma lamenta lesión de Musiala: “No era mi intención hacerle daño”

El guardameta italiano del PSG, Gianluigi Donnarumma, expresó este lunes su profundo pesar tras haber protagonizado la jugada que causó la grave lesión del joven talento alemán Jamal Musiala, durante el partido entre París Saint-Germain y Bayern Múnich por los cuartos de final del Mundial de Clubes.

“Estoy muy afectado por lo sucedido. Ciertamente no era mi intención hacerle daño a Musiala”, declaró Donnarumma en entrevista con La Gazzetta dello Sport, luego de recibir fuertes críticas en redes sociales por el violento choque.

Musiala sufre fractura del peroné y será operado

En la acción que ocurrió justo antes del descanso, Donnarumma salió de manera agresiva a disputar un balón dividido y arrolló a Musiala, quien sufrió una dislocación de tobillo con fractura del peroné de la pierna izquierda, según confirmó el Bayern Múnich a través de un comunicado.

El joven centrocampista alemán, de 22 años, fue trasladado desde Orlando a Múnich, donde será operado en los próximos días. Su baja representa un duro golpe para el conjunto bávaro, especialmente tras haberse reincorporado recientemente luego de una larga ausencia por lesión.

Luxación de tobillo y fractura de peroné: Jamal Musiala estará de baja durante un largo periodo.



¡Que te mejores y te recuperes pronto, Jamal! 🙏 ¡Te apoyamos! ❤️



🔗 https://t.co/Ig3ErBsFXt pic.twitter.com/tuiakaKo8X — FC Bayern München Español (@FCBayernES) July 6, 2025

Neuer criticó la jugada: “Fue una decisión arriesgada”

La acción no solo encendió las redes sociales, sino que también generó críticas dentro del propio Bayern. Manuel Neuer, arquero del conjunto alemán y referente del vestuario, calificó la salida de Donnarumma como “una decisión arriesgada“, subrayando que fue innecesariamente peligrosa en un contexto sin aparente amenaza de gol.

El agente de Donnarumma defiende al portero: “Es un chico muy sensible”

Por su parte, el representante del guardameta italiano, Vincenzo Raiola, defendió a su cliente afirmando que el contacto fue involuntario y producto de una fracción de segundo:

“Es injusto pensar que quiso hacerle daño a Musiala. Fue una cuestión de décimas de segundo. Donnarumma llegó primero al balón y ya no pudo evitar el contacto”, explicó.

Raiola también se refirió a las críticas por el hecho de que el portero se alejara rápidamente de la escena tras la colisión:

“No quiso fingir que no pasó nada. Es un chico muy sensible. No habría sido capaz de quedarse allí. Prefirió apartarse para que los médicos pudieran atender a Musiala. Incluso encendió su teléfono en los vestuarios, algo que jamás hace durante un partido. Me envió un mensaje para decirme que estaba muy afectado”.

