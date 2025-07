Keith Thurman analiza Pacquiao vs. Barrios: “Puede lastimarlo”

Keith Thurman, excampeón mundial, cree que Manny Pacquiao puede lastimar a Mario Barrios y arrebatarle el título de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) el 19 de julio en Las Vegas tras analizar la pelea.

En una entrevista con FightHype, Thurman -quien ya peleó contra ambos- indicó que Barrios no tiene una buena defensa y esto podría aprovecharlo Pacquiao para lograr hacer historia nuevamente.

“Es difícil saber, con la edad de Pacquiao, qué vamos a obtener de él. Pero les diré esto: dependiendo de su condición física, dependiendo de cuánto pueda avanzar con ese paso que me trajo, ese paso rápido tan famoso, si puede hacerlo y si puede avanzar, sé que puede lastimar a Mario Barrios. He lastimado a Mario Barrios en varias ocasiones, Tank (Davis) lo lastimó, así que sé que Pacquiao puede lastimar a Barrios“, dijo.

Manny Pacquiao quiere hacer historia contra Mario Barrios. Crédito: Esther Lin/ Premier Boxing Champions | Cortesía

“Eso es lo más importante a favor de Pacquiao; Barrio se lesionó contra (Abel) Ramos, y ese es el problema: la defensa de Barrio sigue siendo sospechosa. No es difícil de encontrar. Pero algo que me llevé, aunque le gané, es que tiene un jab realmente bueno. Lo usó cuando venció a (Yordenis) Ugas, y Ugas venció a Pacquiao porque se mantuvo largo. Así que creo que si Barrios usa ese jab, hace que el viejo use las piernas y se esfuerce mucho para llegar al fondo, creo que puede lograrlo”, agregó.

La última vez que Manny Pacquiao subió al cuadrilátero fue en su derrota ante el cubano Yordenis Ugas en agosto de 2021. Tras cuatro años inactivo, el filipino tendrá la oportunidad de pelear nuevamente por el título mundial del CMB al clasificarlo en el quinto puesto del ranking de peso welter.

Pac-Man se reunió en Los Angeles con el entrenador Freddie Roach y se encuentra preparándose para este nuevo compromiso. Cabe destacar que el excampeón de ocho divisiones de peso no gana desde el 2019 cuando venció precisamente a Keith Thurman.

En cambio, Mario Barrios en su última disputa con Abel Ramos no se vio tan bien y terminó empatando, aunque muchos creen que perdió ese enfrentamiento. Ahora el estadounidense puede terminar de retirar por completo a Pacquiao o caer ante de una de las mayores estrellas del deporte.

Mario Barrios pondrá en juego su título contra Manny Pacquiao. Crédito: Ryan Hafey & Esther Lin/ Premier Boxing Champions | Cortesía

El filipino Manny Pacquiao, de 46 años, buscará nuevamente ser campeón mundial ante Mario Barrios. La leyenda del boxeo cuenta con marca como profesional que consta de 62 victorias (39 por nocaut), 8 derrotas y 2 empates.

Por su parte, Mario Barrios, de 30 años, retuvo su título de peso welter del CMB ante Abel Ramos en noviembre del 2024. El estadounidense tiene marca de 39 triunfos (18 por la vía rápida), dos reveses y un empate como profesional.

