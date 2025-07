Qué es la “Teoría del loco” que Trump está utilizando para cambiar el mundo

Cuando hace unas semanas le preguntaron a Donald Trump si planeaba unirse a Israel en los ataque contra Irán, el presidente de Estados Unidos dijo “Tal vez lo haga. Tal vez no. Nadie sabe lo que voy a hacer”.

Dejó que el mundo creyera que había acordado hacer una pausa para permitir a Irán reanudar las negociaciones. Y luego, lanzó un bombardeo de todas formas.

Un patrón está emergiendo: lo más predecible de Trump es su impredecibilidad. Cambia de opinión. Se contradice. Es inconsistente.

“[Trump] ha conformado una operación de diseño de políticas altamente centralizada, discutiblemente la más centralizada, por lo menos en el área de política exterior, desde Richard Nixon”, comenta Peter Trubowitz, profesor de Relaciones Internacionales de la London School of Economics.

“Y eso hace que las decisiones sobre políticas sean más dependientes de la personalidad de Trump, sus preferencias, su temperamento”.

Getty Images: Trump ha aprendido a utilizar su impredicibilidad en la política, convirtiéndola en un activo estratégico y político clave.

Trump ha hecho uso político de esto; ha convertido su propia impredecibilidad en una estrategia clave y un valor político. Ha elevado la impredecibilidad al estatus de una doctrina. Y ahora la característica de la personalidad que trajo a la Casa Blanca está conduciendo la política exterior y de seguridad.

Y está cambiando el mundo.

Los científicos políticos llaman eso la “Teoría del loco”, en la que un líder mundial busca convencer a su adversario de que es temperamentalmente capaz de cualquier cosa, para extraer concesiones. Utilizada de manera eficaz, puede ser una forma de extorsión y Trump cree que le está dando dividendos, posicionando a los aliados de EE.UU. donde los quiere.

Pero, ¿es una estrategia que puede funcionar contra sus enemigos? Y, ¿podría su defecto estar en que, en lugar de ser una engañosa movida diseñada para burlar adversarios, en realidad está basada en rasgos característicos bien establecidos y claramente documentados, que tienen el efecto de hacer su comportamiento más fácil de predecir?

Ataques, insultos y abrazos

Trump empezó su segundo mandato abrazando al presidente ruso Vladimir Putin y atacando a los aliados de Estados Unidos. Insultó a Canadá diciendo que debería convertirse en el estado 51 de EE.UU.

Anunció que estaba preparado a considerar el uso de la fuerza militar para anexionar a Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca, un aliado de EE.UU. Y luego expresó que su país debería retomar posesión y control del Canal de Panamá.

El artículo 5 de la carta de la OTAN compromete a cada miembro a salir en defensa de los otros. Trump puso el compromiso de EE.UU. en duda. “Creo que el artículo 5 está en cuidados intensivos”, declaró Ben Wallace, exsecretario de Defensa británico.

Por su parte, el Fiscal General conservador de Reino Unido, Dominic Grieve manifestó: “Por ahora la alianza trasatlántica se terminó”.

Una serie de mensajes de texto filtrados revelaron la cultura de desdén en la Casa Blanca de Trump por sus aliados europeos. “Comparto completamente su asco de los europeos gorrones”, escribió el secretario de Defensa de EE.UU. Pete Hegseth a sus colegas, añadiendo “PATÉTICO”.

Getty Images: Pete Hegseth (der.) llamó a los líderes europeos “gorrones” en mensajes filtrados, mientras que JD Vance (izq.) dijo que Estados Unidos ya no sería el garante de la seguridad europea.

En Munich, a comienzos de este año, el vicepresidente JD Vance afirmó que Estados Unidos no sería más el garante de la seguridad de Europa.

Eso pareció echar para atrás 80 años de solidaridad trasatlántica. “Lo que Trump ha hecho es crear serias dudas y preguntas sobre la credibilidad de los compromisos internacionales de EE.UU.”, comenta el profesor Trubowitz.

“Cualquiera que sea el entendimiento que esos países [en Europa] tienen con Estados Unidos en seguridad, en economía u otros asuntos, ahora está sujeto a ser negociado con poca anticipación”.

“Mi pensamiento es que la mayoría de la gente en la órbita de Trump cree que la impredecibilidad es algo bueno, porque le permite a Donald Trump aplicar el peso de EE.UU. para obtener la mayor ganancia…”

“Esa es una de las lecciones de haber hecho negocios en el mundo inmobiliario”.

La estrategia de Tump le ha dado dividendos. Hace apenas cuatro meses, el primer ministro británico Keir Starmer declaró ante la Cámara de los Comunes que Reino Unido aumentaría el presupuesto de defensa y seguridad de 2,3% del PIB a 2,5%.

El mes pasado, en una cumbre de la OTAN y bajo presión de Trump, esa cifra había subido a 5%, un aumento enorme, igualado ahora por todos los otros miembros de la alianza (salvo España).

La predictibilidad de la impredecibilidad

Trump no es el primer presidente en aplicar la Doctrina de la Impredecibilidad. En 1968, cuando el entonces mandatario de EE.UU. Richard Nixon buscaba como terminar la guerra en Vietnam, encontró al enemigo norvietnamita intratable.

“En un momento dado, Nixon indicó a su asesor de Seguridad Nacional, Henry Kissinger, ‘deberías decirle a los negociadores norvietnamitas que Nixon es un loco y que no sabes qué irá a hacer, de manera que sería mejor llegar a un acuerdo antes de que las cosas realmente se enloquezcan”, explica Michael Desch, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Notre Dame. “Esa es la teoría del loco”.

Getty Images: La teoría del loco se ha asociado con la política exterior de Richard Nixon, aquí hablando con Henry Kissinger.

Julie Norman, profesora de Política de la University College London, concuerda en que ahora hay una Doctrina de Impredecibilidad.

“Es muy difícil saber qué es lo que se viene día a día”, señala. “Y esa siempre ha sido la estrategia de Trump”.

Trump aprovechó su reputación de volatilidad para cambiar la relación de la defensa transatlántica. Y aparentemente, para mantenerse en el lado bueno de Trump, algunos líderes europeos lo adularon y fueron serviles.

La cumbre de la OTAN del mes pasado en La Haya fue un ejercicio de cortejo servil. Con anterioridad, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, envió al presidente Trump (o “Querido Donald”) un mensaje de texto que Trump filtró.

“Felicitaciones y gracias por tu acción decisiva en Irán, fue realmente extraordinaria”, escribió.

Sobre el subsiguiente anuncio de que todos los miembros de la OTAN habían acordado elevar su gasto de defensa a 5% del PIB, continuó: “Lograrás algo que NINGÚN presidente en décadas pudo hacer”.

Getty Images: El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, envió a Trump un mensaje de felicitación antes de la cumbre.

Anthony Scaramucci, que fue director de comunicaciones de Trump durante su primer mandato, dijo al respecto: “Sr. Rutte, él está tratando de hacerle pasar una vergüenza, señor. Literalmente está sentado en Air Force One [el avión presidencial] riéndose de usted”.

Y esta puede resultar siendo una debilidad en el corazón de la Doctrina de Impredecibilidad de Trump: las acciones de estos podrían estar basadas en la idea de que Trump anhela la adulación. O que él busca victorias a corto plazo, prefiriéndolas sobre los procesos largos y complicados.

Si ese es el caso y sus suposiciones son correctas, eso limitaría la capacidad de Trump de hacer sus artimañas para burlar a sus adversarios. En cambio, se han dado cuenta de que tiene rasgos de personalidad bien establecidos y claramente documentados.

Los adversarios inmunes al encanto y las amenazas

Luego está la pregunta se si la Doctrina de Impredecibilidad o Teoría del Loco funciona con los adversarios.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, una aliado que fue reprendido por Trump y Vance ante las cámaras en la Oficina Oval, luego acordó otorgar a EE.UU. derechos lucrativos para explotar los recursos minerales de Ucrania.

Vladimir Putin, en cambio, da la apariencia de continuar siendo inmune tanto a los encantos como las amenazas de Trump. El jueves 3 de julio, después de una llamada telefónica, Trump mencionó estar “desilusionado” de que Putin no estuviera listo para terminar la guerra contra Ucrania.

Getty Images: Zelensky recibió una reprimenda en la Oficina Oval, pero luego aceptó conceder a Estados Unidos derechos para explotar los recursos minerales ucranianos.

¿E Irán?. Trump prometió a su base de adeptos que acabaría con la participación de EE.UU. en las “guerras eternas” en Medio Oriente. Su orden de atacar las instalaciones nucleares de Irán fue quizás la decisión política más impredecible de su segundo mandato hasta ahora. La pregunta es si tendrá el efecto deseado.

El exsecretario británico de Asuntos Exteriores, William Hague, sostuvo que hará precisamente lo opuesto: hará más probables que Irán busque adquirir armas nucleares.

El profesor Desch coincide. “Creo que ahora es altamente probable que Irán tome la decisión de desarrollar un arma nuclear”, expresa. “Así que no me sorprendería que mantengan un perfil bajo y hagan todo lo que puedan para completar el ciclo de enriquecimiento y realizar una prueba [nuclear]”-

“Creo otros dictadores enfrentados a EE.UU. y un potencial cambio de régimen no han olvidado la lección de Saddam Hussein y Muammar Gaddafi”.

“De manera que los iraníes sentirán la necesidad desesperada de obtener el disuasivo máximo y considerarán a Saddam y Gaddafi como los ejemplos negativos y a Kim Jong-un de Corea del Norte como el ejemplo positivo.

Getty Images: Muchos opinan que ahora es más probable que Irán intente adquirir armas nucleares después de los ataques estadounidenses.

Uno de los escenarios probables es la consolidación de la República Islámica, según Mohsen Milani, profesor de Política de la Universidad del Sur de Florida y autor de Iran’s Rise and Rivalry with the US in the Middle East (“El auge y rivalidad de Irán con EE.UU. en Medio Oriente”).

“En 1980, cuando Saddam Hussein atacó a Irán, su objetivo era el colapso de la República Islámica”, explica. “Ocurrió exactamente lo opuesto”.

“Ese también fue el cálculo israelí y estadounidense… Que si nos deshacemos de los líderes, Irán se va a rendir rápidamente o todo el sistema colapsará”.

¿La pérdida de la fe en las negociaciones?

Mirando a futuro, la impredecibilidad podrá no funcionar con enemigos, pero no está claro si los cambios recientes que ha provocado entre los aliados se pueden mantener.

Aunque sea posible, este es un proceso sustentado mayormente sobre el impulso. Y podría haber una preocupación de que EE.UU. no se viera como un negociador confiable.

“Las personas no querrán entrar en negocios con EE.UU. si no confían en EE.UU. en las negociaciones, si no están seguros de que los apoyará en asuntos de defensa y seguridad”, opina la profesora Norman. “Así que pienso que les va a salir el tiro por la culata a muchos del entorno MAGA que buscan el aislamiento”.

El canciller alemán, Friedrich Merz, es uno que sostiene que Europa debe volverse operacionalmente independiente de EE.UU.

“La importancia del comentario del canciller es que se trata de un reconocimiento de que las prioridades estratégicas de EE.UU. están cambiando”, indica el profesor Trubowitz. “No van a regresar rápidamente a lo que eran antes de que Trump asumiera el cargo.

“De manera que sí, Europa va a tener que volverse operacionalmente más independiente”.

Getty Images: El canciller alemán, Friedrich Merz, afirma que Europa ahora necesita ser operacionalmente independiente de Estados Unidos.

Eso necesitará que las naciones Europeas desarrollen una industria de defensa mucho más grande, que adquieran equipos y capacidades que actualmente sólo posee EE.UU., plantea el profesor Desch. Por ejemplo, los europeos tiene algo de capacidad sofisticada de inteligencia global, apunta, pero mucha de esta es suministrada por EE.UU.

“Si Europa tuviera que valerse por sí misma, también necesitaría un aumento significativo en la capacidad independiente de producción de armamento”, continúa. “El número de personal también sería un problema. Europa Occidental tendría que recurrir a Polonia para tener las cantidad de personal que necesitarían”.

Todo esto tomará años en lograrse.

Así que ¿están los europeos tan realmente asustados de la impredecibilidad de Trump como para efectuar los cambios más dramáticos a la arquitectura de seguridad del mundo occidental desde el final de la Guerra Fría?

“Eso ha contribuido”, sostiene el profesor Trubowitz. “Pero algo más fundamental es que Trump ha destapado algo… La política en Estados Unidos ha cambiado. Las prioridades han cambiado. Para la coalición MAGA, China es un problema más grande que Rusia. Eso puede no ser cierto para los europeos”.

Según el profesor Milani, Trump está tratando de consolidar el poderío estadounidense en el orden global.

“Es muy probable que cambie el orden establecido después de la Segunda Guerra Mundial. Quiere consolidar la posición de EE.UU. en ese orden porque China está desafiándola”.

Pero todo esto significa que los imperativos de defensa y seguridad que enfrentan EE.UU. y Europa se están bifurcando.

Los aliados europeos podrán estar satisfechos con que a través de la adulación y cambios de política reales habrán podido mantener a Trump de su lado en términos generales; después de todo, él reafirmó su compromiso con el Artículo 5 en la más reciente cumbre de la OTAN.

Pero su impredecibilidad significa que eso no puede estar garantizado, y ellos parecen haber aceptado que ya no pueden confiar tranquilamente en que EE.UU. honre su compromiso histórico de defenderlos.

En ese sentido, aunque la Doctrina de Impredecibilidad venga de una combinación de una decisión consciente y de los rasgos reales de la personalidad de Trump, está teniendo efecto. Por lo menos en algunos.

