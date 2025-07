Amazon Prime Day 2025: las mejores ofertas en tecnología

Amazon Prime Day 2025 ha comenzado oficialmente y trae consigo una ola de descuentos que muchos estaban esperando. El evento se extiende hasta el viernes 11 de julio y promete ser el más largo hasta ahora. Si estabas esperando una oportunidad para renovar tus gadgets, este es el momento ideal.

Entre miles de rebajas en marcas reconocidas como Apple, HP y Beats, hemos seleccionado las 10 mejores ofertas tecnológicas con los descuentos más altos. Aquí los detalles:

1. Tablet Apple iPad 11”

Pantalla vibrante de 11 pulgadas, velocidad fluida y compatibilidad con Apple Pencil, el Apple iPad ofrece un rendimiento fluido para trabajo, estudio y entretenimiento. En Prime Day, está con un 20% de descuento, de su precio regular de $349 a $280 dólares.

2. Amazon Kindle Kids 16 GB

Este Kindle para niños tiene una pantalla sin reflejos y luz ajustable para una lectura cómoda. Con 16 GB de almacenamiento, permite guardar cientos de libros y viene con contenido educativo preinstalado. Además, no tiene acceso al internet para evitar distracciones. Para fomentar la lectura no hay que pagar más, por eso no tienes que desembolsar $130 dólares y aprovechar su 27% de descuento de Prime Day, que lo deja en solo $95 dólares.

3. Apple Watch SE

El Apple Watch SE es un smartwatch completo con monitoreo de salud, notificaciones y funciones de fitness. Su diseño elegante y su integración con iPhone lo hacen un compañero ideal para el día a día. Ahorro de $80 dólares, equivalente a un 32% de descuento (de $249 a $169 dólares).

4. Proyector portátil TMY Mini

Compacto y ligero, este proyector portátil ofrece imágenes claras y brillantes en alta definición. Perfecto para presentaciones o noches de cine en casa, fácil de transportar y usar. Con un descuento del 38% y un ahorro de $30 dólares, debes aprovecharlo en $50 para no pagar su precio regular de $80 dólares. Este proyector es compatible con teléfonos, consolas y sticks de streaming.

5. Apple AirPods Pro 2

Con un descuento del 40% en Prime Day, los AirPods Pro de segunda generación ofrecen cancelación activa de ruido mejorada, modo transparencia y un ajuste cómodo. Son ideales para quienes buscan calidad de sonido y tecnología avanzada en un diseño compacto. Y lo mejor, no tienes que pagar su precio regular de $249 dólares, puedes aprovechar ahorrar $100 y tenerlos solo por $149 dólares.

6. Amazon Fire HD 10 Kids Pro

La tableta Amazon Fire es una tablet robusta y diseñada para niños, con pantalla de 10 pulgadas, controles parentales avanzados y una funda protectora incluida. De $190 a $105 dólares, en Prime Day obtienes un 45% de descuento. Esta tablet es ideal para aprendizaje y entretenimiento seguro.

7. Audífonos Beats Studio Pro

Los audífonos Beats Studio Pro tienen un descuento increíble del 51% en Prime Day que no deberías perderte. Estos auriculares con cancelación de ruido tienen calidad de sonido premium, bluetooth de última generación y hasta 40 horas de batería. Su precio anterior era de $350 dólares; ahora, es de $170 dólares.

8. Echo Dot 5ª generación para niños – $42 (antes $90)

Este Echo Dot está diseñado especialmente para niños, con controles parentales integrados y acceso a contenido educativo y divertido. Incluye un diseño colorido y seguro para el uso infantil. Con un ahorro del 53% en Prime Day, pasa de $90 a solo $42 dólares.

9. Cámara de seguridad Blink Outdoor 4

La cámara de seguridad Blink Outdoor 4 es una opción confiable y sin cables para vigilar tu hogar. Este sistema cuenta con video HD de 1080p, detección de movimiento y visión nocturna. En este Prime Day, su precio está en $100 dólares, un ahorro de $160 de su precio original de $260 dólares, un descuento del 61%.

10. Laptop HP 15.6 pulgadas – $499 (antes $1,999)

No podemos hablar de tecnología sin una laptop. Y no solo eso, la oferta está increíble: 75% de descuento. Esta computadora portátil HP de 15.6 pulgadas combina potencia y portabilidad, con procesador moderno y suficiente memoria para tareas diarias y multimedia. Una opción accesible para estudiantes y profesionales. Y lo que ahorras te va a sorprender, porque pasa de un precio regular de $1,999 a $499 dólares en Prime Day. La mejor oferta de este listado en todos los sentidos.

