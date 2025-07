Camilo y Evaluna revelaron su secreto para pelear

Camilo y Evaluna son una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento latino. La relación entre el colombiano y la venezolana es muy admirada por sus seguidores porque parece que tienen un romance perfecto.

Como toda relación, Camilo y Evaluna tienen desacuerdos, pero lo que hace especial a su relación es la forma en la que solucionan sus diferencias: con respeto y cariño. Por eso, la pareja quiso compartir con sus seguidores su secreto para evitar las peleas, algo clave en su matrimonio.

A través de su canal de YouTube, la pareja compartió un video en el que explican cómo gestionan su comunicación en esos días en los que el ánimo no es el mejor o cuando se está pasando un mal momento personal.

“Sabemos que siempre uno tiene momentos de transición maluquitos, donde quizá contestas feo o se pone fastidioso. Y lo que hacemos antes de herir a la otra persona es advertir: ‘Oigan, estoy en transición en este momento, denme un segundito y vuelvo a ustedes’”, dijo Evaluna.

Camilo aseguró que acordaron mencionar esto cada vez que tienen un mal día o se sienten estresados por alguna razón porque le permite al otro darle su tiempo y espacio al que lo necesite.

“Pasa que vengo del taller, llego a casa feliz y dichoso de ver a mis hijas, con ganas de ver a mi esposa, y de repente me entra una llamada y me sueltan algo negativo o que me da rabia y yo ya tengo el cuerpo emocional. Llego a casa, ella acaba de hacer brownies y yo no puedo sonreírle honestamente al 100% y eso para ella ya es un golpecito”, dijo Camilo.

Para evitar que Evaluana se sienta mal, Camilo dice que opta por comunicarle lo que pasó y decirle que está en “transición”. “En vez de decir: ‘Amor, perdón, es que tuve tal conversación y estoy en transición, déjame salgo un segundo de esto’”.

Además, Camilo enfatizó en la importancia de no ocultar lo que sienten y explicar la situación para que el otro pueda entender y apoyar, ofreciendo espacios o ayuda para calmarse.

Otra regla fundamental en su relación es que siempre se piden perdón, sin importar quién tenga la razón, porque consideran que la humildad para reconocer errores es esencial para mantener el amor y la armonía en el matrimonio.

Seguir leyendo:

· Índigo heredó el talento de sus padres: Camilo compartió un audio de su hija cantando

· Camilo y Evaluna compartieron lo que aprendieron en 2024

· Camilo y Evaluna renovarán sus votos en Guatemala