David Benavídez ya tiene fecha y sede para su pelea contra Yarde

David Benavídez defenderá su título de 175 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) contra Anthony Yarde el 22 de noviembre en el Riad, Arabia Saudita, según informó Su Excelencia Turki Alalshikh en sus redes sociales.

En una publicación en su cuenta de Instagram, Alalshikh comentó que la mega cartelera se llamará ‘Noche de Campeones’ y contará con tres peleas más: Devin Haney vs. Brian Norman Jr., Abdullah Mason vs. Sam Noakes y Jesse ‘Bam’ Rodríguez vs. Fernando Martínez.

“Una noche como ninguna otra… Una ‘Noche de Campeones’. The Ring IV se celebrará el 22 de noviembre en Riad en exclusiva por DAZN”, escribió el jeque árabe.

De acuerdo con Alalshikh todas las peleas tendrán en juego títulos. Haney desafiará a Norman Jr. por el título de peso welter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB); Abdullah Mason y Sam Noakes disputarán la faja vacante de peso ligero de la OMB; y Bam Rodríguez y el Puma Martínez unificarán los títulos de peso pluma.

Se esperaba que Callum Smith -campeón interino de 175 libras de la OMB- fuera el próximo rival de David Benavídez luego de que sus promotores y el mismo peleador británico habían confirmado las negociaciones entre ambos equipos, pero esto cambió.

Recordemos que después de que Dmitry Bivol decidiera dejar vacante su cetro del CMB, el mexoamericano se convirtió en campeón absoluto y expresó que estaba interesado en pelear con Smith o Anthony Yarde.

Al final fue Yarde quien se quedó con el puesto de retador y esta será su tercera oportunidad para intentar coronarse campeón mundial. El Monstruo Mexicano, en cambio, hará su primera defensa del título tras dominar a David Morrell en su última presentación sobre el ring el pasado mes de febrero.

Anthony Yarde buscará arrebatarle el título a David Benavídez y convertirse en campeón por primera vez. Crédito: Anton Basanayev | AP

David Benavídez, de 29 años, conquistó el cinturón regular de 175 libras de la AMB a David Morrell tras vencerlo en las tarjetas de los jueces. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 30 triunfos, 24 de ellos por la vía rápida y ningún revés en su carrera como profesional.

Por su parte, Anthony Yarde, de 33 años, viene de vencer a Lyndor Arthur el pasado mes de abril y ahora podría coronarse campeón de peso semicompleto del CMB. El peleador inglés tiene 27 victorias (24 por nocaut) y tres derrotas.

