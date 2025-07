El anhelo de Carlos Adyan es conocer 100 países antes de cumplir los 40

Carlos Adyan es actualmente uno de los conductores de televisión más polémicos de la televisión hispana. El boricua es parte del programa “En Casa con Telemundo”, en donde siempre se ha destacado por dar sus opiniones libremente y no sólo sobre el mundo del entretenimiento.

Recientemente, el Adyan conversó con Mezcal TV en donde reveló que su sueño es conocer 100 países antes de cumplir los 40. Actualmente tiene 29 años.

Con cada año que pasa se acerca a la meta de conocer la cantidad de países que anhela. En estos momentos ya lleva 44 y sigue contando, porque dentro de unos días viajará a Costa Rica con su esposo, ya que el hermano de éste radica en dicho país centroamericano.

Pero además, pronto conocerá más países, ya que visitará: Portugal, Marruecos y España. Eso sí, el conductor reconoce que no le gusta “pasar más de dos días en cada ciudad”. Siento que es suficiente con uno o dos días en cada ciudad, por eso conozco tantos países. Ya voy por 44 países y quiero conocer 100 antes de los 40, así que ojalá se me dé”.

Ahora que tiene tanta experiencia viajando, hay que reconocer que probablemente posee una serie de consejos útiles para todos aquellos que estén pensando viajar próximamente. Sobre esto dice: “Yo nunca viajo con maleta grande. Siempre viajo con maleta personal a no ser que vaya a un lugar de frío en que no me quepan las cosas, porque odio esperar en los aeropuertos y siento que a veces llevamos cosas que realmente no necesitamos”.

“Así que una buena maleta personal de esas que uno lleva de ruedita y una buena mochila que te cuente como el ‘personal item'”, dice el conductor.

De todos los países que ha visitado, Carlos Adyan asegura que Tailandia es uno de los países que más le han gustado. “Amé Tailandia muchísimo, fue uno de los países que se queda conmigo en el corazón, porque es maravilloso, y Jordania. Me encantó visitar Petra, era uno de los sueños que tenía en mi bucket list y el hecho de visitarlo para mí me cambió hasta la perspectiva”.

