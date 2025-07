El gobernador Gavin Newsom, el candidato ideal para derrotar a Trump

Aunque falta año y medio para que se celebren las elecciones de medio termino, el año próximo, y poco más de tres años para que los demócratas vayamos a las urnas para votar a quien será nuestro abanderado presidencial en 2028. La urgencia que demandan los tiempos críticos que vivimos, exigen que con la mayor celeridad posible identifiquemos a nuestro candidato en la próxima contienda para elegir al rector del destino de nuestra nación.



El año pasado el 48% del voto latino se inclinó por el actual inquilino de la Casa Blanca. A la luz de los primeros cinco meses y medio de esta administración, los beneficios recibidos por nuestra comunidad a cambio de este voto histórico – el más alto jamás obtenido por un aspirante republicano-, claramente constituye un total desastre.



Para la comunidad de origen mexicano nos ha quedado con clara nitidez que no podemos repetir el gravísimo error de entregarle nuestro sufragio a otro candidato republicano que incluya en su plan de gobierno continuar las políticas anti-inmigrantes de Trump.



Para sacarnos del pantano político-social al que hemos caído desde que empezó el segundo mandato de Trump, propongo al gobernador de California, Gavin Newsom.



Mi propuesta para que apoyemos su candidatura la sustento en la necesidad de contar con candidato que tenga las credenciales políticas para derrotar a posibles adversarios que enfrentará en las elecciones generales del 2028.



¿A qué cualidades me refiero? A su experiencia ejecutiva probada, a su facultad de ser un comunicador articulado y eficaz. Además, cuenta con un perfil político nacional y tiene un activo valioso: el don de recaudar fondos. También, ha logrado victorias políticas del más alto orden para los demócratas. A ello se debe que está al frente de California, la entidad de mayor envergadura a nivel nacional.



Posee, igualmente, una probada capacidad para administrar crisis y es un agente político que contrasta con cualquiera de los republicanos, quienes tienen la etiqueta de probables sucesores del magnate.



Cuando Newsom fue electo gobernador, California se ostentaba como la quinta economía mundial. Hoy ya ha escalado un peldaño y desplaza a Inglaterra y a Francia proyectándose al mundo como la cuarta potencia económica del planeta tan sólo detrás de EU (que sin California cedería la supremacía mundial a China), siguiéndole EU y Japón. Esto se explica porque durante los casi siete años en que Newsom ha gobernado se ha caracterizado por su capacidad para administrar temas complejos como el cambio climático, la provisión de atención medica accesible y de calidad a los californianos (incluidos los trabajadores Indocumentados), infraestructura y un presupuesto superior a los 250,000 millones de dólares por año.



En importantes debates políticos, el gobernador ha acreditado una oratoria de experto, además de tener una presencia mediática impecable. Destaca por su imperturbable filosofía progresista, con fuerte acento social y por fustigar con efectividad las políticas republicanas, como se vio en su debate con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, y sus frecuentes apariciones en medios nacionales.



Mientras que Trump favorece a una minoría de megárricos como eje central de su gobierno fascista, Newsom cultiva una plataforma nacional que pone en el centro de su propuesta a las grandes mayorías nacionales, golpeadas arteramente por un Trump absolutista, racista y excluyente.



El ejecutivo californiano se ha posesionado como una fuerte voz contra el extremismo representado por el movimiento MAGA, mientras que su base de donantes de California le brinda acceso a un inmenso potencial de recaudación de fondos.



Gavin es un hombre de nuestro tiempo y lo define su liderazgo para revertir el cambio climático. En este renglón defendió objetivos climáticos agresivos como la venta de automóviles que operan con gasolina sólo hasta el 2035 y su impulso a importantes inversiones en energías limpias.



Respecto al control del acceso a las armas por parte de ciudadanos, Newsom firmó una importante legislación sobre seguridad de armas.



Cuando la Corte Suprema eliminó el derecho de las mujeres al aborto, Newsom convirtió a California en un estado santuario para el acceso al aborto después de la ley Dobbs. En el frente del acceso a la salud, de forma consistente ha impulsado medidas de cobertura universal expandiendo el programa Medí-Cal a todos los adultos de bajos ingresos, independientemente de su estatus migratorio. Para enfrentar la crisis que amenazó a California, al país y al mundo, durante su gestión trabajo con ahínco para superar la pandemia de COVID-19, que no es poca cosa en un estado diverso y con una población de casi 40 millones de habitantes. Si bien controvertidas, sus primeras medidas, muy estrictas por cierto, fueron inicialmente elogiadas por muchos expertos en salud pública.



El gobernador posee un marcado carisma y disfruta el enfrentamiento verbal con los republicanos a nivel nacional y ha demostrado ser experto en establecer fuertes contrastes, impulsando todos aquellos intereses que son importantes a la base demócrata.



Muchos expertos en política me han aconsejado no manifestar mi apoyo al gobernador en este preciso momento, y aducen muchas razones. Destacan que en EU no puede elegirse a un político tan progresista como Gavin Newsom, porque dicen que no debemos olvidar que su saltó a la política fue dentro de lo que todos reconocen como un bastión progresista: San Francisco.



Pese a esos consejos, que considero cortos, mi posición la mantengo inamovible. Los tiempos han cambiado y el pueblo estadounidense tiende a la radicalización política como respuesta a la eliminación de servicios sociales y beneficios para las mayorías por parte de la administración Trump. Y en el caso de los inmigrantes, no podemos pasar por alto la actual campaña de terror y persecución que el autoritario mandatario ha desatado contra del pueblo trabajador indocumentado. El programa reaccionario y fascista del trumpismo tiende a acentuarse y de manera acelerada.



El triunfo de Zohran Mamdani en las primarias demócratas del mes pasado en Nueva York, es un síntoma de lo que está por venir en este país. Tras el desastre de la candidatura presidencial de Kamala Harris en las elecciones del año pasado cuando en violación del debido proceso, los jefes del Partido Demócrata impusieron su candidatura extendiéndole un mínimo de tiempo para armar una campaña política eficaz, cosa que no sucedió. Nuestra comunidad requiere un candidato que haga sinergia con el pueblo para darle su voto en el 2028.



Aún no se sabe si Newsom será candidato presidencial. El lo niega. Sin embargo, la próxima semana se reunirá durante dos días con votantes de Carolina del Sur lo que alimenta las especulaciones de que se está preparando para una carrera presidencial en 2028.



Newsom tiene un sólido récord político y ha patentizado su respeto, solidaridad y comprensión a los latinos, a la clase trabajadora de la nación y valorara nuestro voto y ensalza nuestra dignidad. Por esto, lo convoco para que se postule como candidato para ser el próximo presidente de los EU en el 2028. Le extiendo todo mi apoyo.



Pondero su valentía para convertirse en el eje de la resistencia nacional contra Trump, quien al mejor estilo de los dictadores como Pinochet, Hitler y Mussolini, desencadena el terror, el miedo y la división para entronizarse en el poder y favorecer a la gran burguesía estadounidense e internacional y para respaldar política y militarmente al gobierno ultraderechista de Israel, quien a diario ensancha el genocidio en Gaza, lo que ofende a los seres bien nacidos.



Juan José Gutiérrez es director ejecutivo de la Coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes