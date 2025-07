Horóscopo de hoy de Nana Calistar 08 de julio de 2025

LEO

No hagas cambios nomás por hacerlos, porque podrías moverle tanto a tu vida que acabes perdiendo el rumbo y hasta el piso. Aguas con decisiones impulsivas, porque lo que ahorita ves como buena idea, mañana puede ser el peor tropezón, se viene una amistad nueva que te va a enseñar una lección que ni en la primaria te dieron, así que abre bien los ojos. Cuida lo que comes, no por estar a dieta de atención vas a andar agarrando cualquier cosa que se te cruce, porque tu pancita no perdona y podrías terminar de visita con el doctor.

Antes de tomar cualquier decisión importante, cuenta hasta diez… o hasta cien si es necesario, sueles actuar tan rápido que ni tú sabes por qué hiciste lo que hiciste, y luego ahí andas recogiendo pedazos. Es momento de darle en la torre a todo eso que ya no te aporta, que nomás te drena y te apaga. Ámate tanto que no necesites ni un “buenos días” para sentirte completo, porque cuando tú estás bien contigo, ni falta te hace el resto del mundo.

Ojo con las caídas, no solo físicas, también emocionales, porque andas medio distraído y cualquier tropezón te puede costar caro. Se vienen buenas noticias laborales o un negocio que te puede dejar más que buenas ganancias, así que abre bien las manos… pero también los ojos, no vayas a firmar sin leer.

En el amor, ya sabes: amor con amor se paga, pero si solo tú estás poniendo todo, pues mejor págatelo tú mismo con viajes, antojitos y días de descanso, que te valga madre lo que diga la gente metiche que nomás quiere ver qué traes puesto pa’ criticarte, tu vive, goza y manda a volar a quien nomás venga a estorbarte.

Al final del día, la vida es tuya y tú decides si la vives a gusto o si la desperdicias por andar complaciendo a los demás. Y tú, Leo, no naciste pa’ andar mendigando ni amor ni respeto.

VIRGO

Se vienen días interesantes, Virgo, y con ellos la posibilidad de conocer a alguien que te va a sacar de onda… pero para bien, tiene justo lo que tú andabas buscando y ni cuenta te habías dado, no te emociones tan rápido, pero tampoco cierres la puerta antes de tiempo. Ya te toca algo bueno, ¿o no?

También vas a empezar a ver con claridad quién sí es tu amigo y quién nomás se arrima cuando le conviene, la vida ya te enseñó a madrazos que no todos los que te sonríen te quieren bien, así que no te hagas el ciego, ya sabes quién es quién, solo falta que tengas el valor de actuar, tienes lo tuyo, Virgo, pero a veces te aferras a lo que sabes que no te lleva a nada.

Recuerda que lo bueno cuesta, no todo se da en bandeja de plata, si algo se te hace muy fácil, aguas… porque puede ser puro show y tú no estás para juegos ni para perder el tiempo con gente que ni sabe lo que quiere, enfrenta los retos que la vida te pone, que para eso eres fuerte, aunque a veces ni tú te lo creas, deja de autosabotearte con pensamientos pendejos, porque si tú no confías en ti, ¿quién?

Cuidado con los chismes, porque este mes se vienen con todo, entre vecindad, familia y exes, el chismerío va a andar a tope. También aguas con romances de una sola noche, porque podrían dejarte más enredado que satisfecho, date tu lugar, Virgo, que tú no eres plato de segunda mesa.

Vas a descubrir verdades que no esperabas de personas que considerabas importantes, no te claves, toma nota y aprende a veces eres tan terco defendiendo tu punto, que ni te das cuenta de que ya nadie quiere discutir contigo, reflexiona, aprende y no repitas errores… que para tropezar con la misma piedra ya no estás.

LIBRA

Se viene buena racha en el tema del dinero, Libra, proyectos que traías atorados por fin se van a destrabar y podrías iniciar un negocio que te va a sacar de más de un apuro, pero ojo, no le metas todas tus canicas sin analizar bien, porque no por tener hambre vas a tragar piedras.

En lo amoroso, alguien del pasado quiere volver a picarte la cresta… ¡aguas! No vuelvas a probar lo que ya escupiste, que eso ya lo viviste y sabes bien en qué acabó, date chance de vivir algo nuevo, sin ataduras ni fantasmas, si ya no sientes nada con quien estás, no sigas ahí nomás por costumbre, libérate y conoce otros mundos, otros cuerpos… otras vibras.

A veces te atontas, sí, se te nubla el juicio y haces cosas sin pensar, y luego ahí andas lamentándote, ya madura. Un nuevo proyecto podría impulsarte con todo y llevarte a otro nivel, pero si te aferras al miedo o a lo viejo, te vas a quedar estancado, lo nuevo asusta, sí, pero también emociona. Lánzate.

Cuida tu economía, porque por más que llegue más lana, si no la sabes administrar, se te va como agua entre los dedos, ahora, invierte, y no prestes a quien sabes que ni te va a pagar, vendrán chismes y habladas, pero recuerda que el que mucho habla, poco hace, que digan misa, tú a lo tuyo.

Y sobre todo, no te tomes tan apecho los comentarios de la gente. A veces eres muy sensible y todo lo cargas en la espalda, aprende a dejar ir, a cerrar ciclos, y a ponerle punto final a lo que ya no va, que se note que aprendiste algo en todo este tiempo.

ESCORPIÓN

El amor podría tocar tu puerta cuando menos lo esperes y lo más curioso es que será por una red social o una amistad que se le ocurrió jugar al cupido, esa persona vive lejos o tiene costumbres muy distintas a las tuyas, pero eso es lo que lo hace interesante. ¿Te animas o le corres?

Ten cuidado con exigirte de más, escorpión, porque a veces te traes tan cortito que ni tú disfrutas tus logros, no quieras correr antes de caminar, ponte metas que sí puedas cumplir, porque si te pones objetivos imposibles luego tú solito te decepcionas y te das con todo.

Un proyecto que ya veías casi armado se podría caer por malentendidos, no te frustres, si no se dio es porque no era para ti, hay otras puertas esperándote, solo que andas tan distraído que no las ves, los sueños que has tenido últimamente no son casualidad, podrían traerte señales de lo que te está incomodando, ponle atención.

Cuida tu salud, en especial los riñones y vías urinarias, no te aguantes las ganas de ir al baño ni te confíes con cualquier malestar Y prepárate, porque se viene un evento en el que vas a brillar más que caguama en fiesta, una amistad va a empezar a verte con otros ojos y ahí puede nacer algo interesante… si tú quieres, claro.

Si ya tienes pareja, ten mucho cuidado con ciertas “amistades” que le andan coqueteando sin pena. No confíes tanto, checa bien a quién tienes cerca y deja de aparentar lo que no eres nomás para encajar, se tú, tal cual, y el que te quiera te va a querer sin filtros ni máscaras.

Y por último, deja de contarle tus planes a medio mundo, no todos se alegran de tus logros, hay familiares con envidia que te pueden tirar la energía con solo una mirada, mujer de piel clara podría meterte en un problemón… ¡abre bien los ojos!

SAGITARIO

Ten fe en tus sueños, pero no nomás los sueñes, ¡haz algo para cumplirlos! El universo conspira, sí, pero tú también échale ganas, porque si no te mueves, nada se mueve, deja de fingir amores de cartón, que se nota cuando solo estás por compromiso o por no quedar mal, los buenos cariños son los que te aceleran el corazón, no los que te dan flojera.

Viene por ahí un viaje que vas a planear casi sin darte cuenta, y aguas, porque en ese viaje puede haber ligue con una amistad que ya traías en la mira desde hace rato, se pueden encender cosas que estaban muy apagadas, y de ahí puede nacer algo más, no te espantes si de repente ya andan con sentimientos encontrados.

Tu carácter anda como chile en vinagre: picante, ácido y a la defensiva, cuida tus palabras, porque podrías herir a alguien que ni la debe ni la teme, especialmente a la gente que de verdad te quiere, que no tiene por qué pagar los platos rotos de tus mal viajes., si tienes pareja, la cosa pinta bien, pero todo depende de qué tanto se hablen las cosas y dejen los celos a un lado. No anden haciendo drama por mensajitos o likes.

Te viene dinerito extra, como caído del cielo, úsalo sabiamente: paga pendientes, invierte, pero también date un gustito, cuidado con pérdidas materiales, porque así como llega el billete, se puede ir si lo mal administras, no te gastes la quincena en una noche nomás por impresionar a alguien que ni se va a quedar.

Podrías enterarte de un embarazo cercano, ya sea de un familiar o una amistad, y esa noticia va a sacudirte más de lo que crees, también podrías recibir una noticia un tanto triste de alguien que fue importante para ti, no te encierres, date permiso de sentir, de llorar si se necesita, pero también de seguir pa’ adelante.

Extrañarás a alguien que ya no está a tu lado, ya sea porque se fue o porque la vida los separó, lo soñarás o sentirás su energía cerca, aprovecha ese momento para cerrar ciclos y agradecer lo vivido.

CAPRICORNIO

Capri, se te puede mover el tapete por alguien que ya tiene compromiso, y ahí sí te digo: cuidado, no vayas a meterte donde no te llaman, porque el karma no perdona y luego terminas llorando en el baño, si no es tuyo, no lo tomes, mejor enfócate en ti y en sanar todo eso que traes cargando desde hace rato.

El tiempo será tu mejor aliado pa’ cerrar heridas que aún te duelen, hay personas que llegaron a tu vida, te enseñaron algo y se fueron… y eso también está bien, no te claves queriendo que se queden quienes ya cumplieron su ciclo contigo, aprende a soltar sin berrinche.

Salud un poco delicada en garganta o riñones, así que cuídate de cambios bruscos de clima y no te confíes si andas sintiéndote medio raro, échale un ojo a tus hábitos, porque la prevención es tu mejor medicina.

Si tienes pareja, cuidado con los celos, andas muy paranoico o paranoica y podrías cometer errores graves por andar viendo fantasmas donde no hay la confianza se construye, no se impone y si ves que ya están cayendo en rutina, pues reaviven esa llama que los unió en primer lugar, el amor también se riega.

Ese negocio que tanto has postergado está listo pa’ despegar, ya no pongas pretextos, es ahora o nunca, la suerte está de tu lado, pero si no das el primer paso, nadie lo va a dar por ti, dale con todo, porque podrías sorprenderte con los resultados.

Muchos de tus enredos vienen por perder tiempo en cosas que no te dan nada, redes sociales, chismes, pleitos ajenos… mejor invierte esa energía en lo que sí vale la pena. Tus emociones y tu lana necesitan orden. Organízate y pon en orden lo que traes revuelto en la cabeza.

ACUARIO

Acuario, tu sinceridad a veces es tan filosa que corta sin querer, una amistad podría sentirse ofendida por algo que dijiste sin mala intención, recuerda que no todos están listos pa’ tu verdad sin filtro, el que te quiera, que se aguante… pero tampoco abuses.

El amor anda rondando y podrías conocer a alguien muy especial por medio de redes sociales o una amistad que hace de cupido, pero no te me lances como gorda en tobogán, dale su tiempo al asunto, que si algo comienza bien, tiene más chance de durar, no quieras vivir el noviazgo, la boda y el divorcio en una semana.

Tienes un sueño guardado desde hace años y el universo ya está alineando las cosas pa’ que lo logres, pero necesitas creértela. No esperes señales divinas, muévete y empieza a construir lo que tanto deseas, no todo cae del cielo, a veces hay que aventarse a buscarlo.

Rumores vienen y van, habladurías, chismes, traiciones y hasta infidelidades se van a soltar, no todo será cierto, pero sí habrá cosas que te van a sacudir, no te enganches, tú sigue en tu rollo y que hablen lo que quieran, tú da resultados.

Un evento o fiesta se aproxima y te vas a enterar de algo que no esperabas: alguien que te reemplazó sin avisar, te va a doler, pero también te va a abrir los ojos. Ya no idealices a quien no te valoró.

Y si tienes la tentación de mirar al pasado, hazlo solo pa’ ver cuánto has crecido, no para quedarte a vivir ahí, algunos amores a distancia podrían fortalecerse, como si el destino les estuviera dando una segunda vuelta, si antes no funcionó, tal vez ahora sí… o tal vez solo es el último round, tu decide.

PISCIS

No creas todo lo que escuchas, Piscis, porque hay gente que nomás quiere meterte cizaña pa’ desestabilizarte, hay comentarios con veneno que vienen bien disfrazados de consejo. Ponte trucha, porque más de uno te quiere sacar del camino solo por envidia. No pierdas el piso, recuerda todo lo que te costó llegar hasta donde estás.

Has tenido que pasar por traiciones bien gachas y por decepciones que te sacudieron hasta los huesos, pero gracias a eso eres quien eres hoy, aprendiste a madrazos, y aunque a veces parezca que ya no puedes más, siempre terminas saliendo adelante así que si llega otro tropiezo, tú ya sabes cómo levantarte con estilo.

Es momento de ponerte las pilas y cuidar tu cuerpo. Ya no es excusa el “mañana empiezo”, porque el tiempo se va y el cuerpo cobra factura, has ejercicio, come mejor, duerme bien… échale ganitas. Si tú no te cuidas, nadie lo va a hacer por ti.

Una amistad cercana puede pasar por una decepción amorosa fuerte. No la sueltes, acompáñala, porque podría caer en una etapa bien densa. Tú sabes cómo levantar a la gente, y esta vez alguien va a necesitar de ese lado noble que tienes.

También es momento de hacer introspección. Pregúntate qué quieres, qué te hace feliz y a quién tienes que soltar. No te quedes con ganas de nada, pero tampoco vayas entregando el corazón como si fuera folleto en la calle.

Movimientos familiares te pondrán medio inquieto. Hay cosas que se salen de tu control, y aunque eso te saque de onda, debes aprender a fluir. No eres responsable de todo, deja de cargar con lo que no te toca. La vida sigue, Piscis, y tú también debes seguir.

ARIES

Tú tienes todo pa’ ser feliz, Aries, pero a veces te saboteas solito, quieres comerte el mundo, pero luego tu carácter te mete el pie, puedes ser el más noble o el más insoportable del zodiaco, dependiendo del humor con el que amanezcas, aprende a controlar esa mecha corta antes de que revientes donde no debes.

En el amor, te vienen momentos intensos, vas a sentir cosas que hace rato no sentías, y eso puede ser una bendición o un desmadre, dependiendo de cómo lo manejes, amores pasionales, pleitos, reconciliaciones… un sube y baja de emociones. Si tienes pareja, dejen los celos y los pleitos sin sentido, que por tonterías pueden perder algo chido.

Un viaje empieza a cocinarse, tal vez con familia o amigos, vas a pasarla bien, pero no olvides tus límites ni pierdas la cabeza por una copita de más, deja de andar buscando atención en donde ya sabes que no la hay. Hay personas que te quieren de verdad, pero tú andas detrás de quien ni te pela.

También vienen chismes familiares, ya sabes, gente que nomás vive viendo pa’ criticar. Haz como que ni los oyes, en lo sentimental, aprende a ser más cabrón o cabrona, si no juegas sus juegos, te ganan, no dejes que te manipulen o te agarren de su marioneta.

Un evento social importante se acerca, puede ser la oportunidad perfecta para reconectar con alguien especial… o conocer a alguien nuevo que te va a sacar chispas, aprende a valorar a quienes sí te han demostrado con hechos lo importantes que eres. No todo es promesa, lo que cuenta es la acción.

TAURO

Si tienes pareja, pon atención porque podrían surgir roces por culpa de los suegros, chismes o malos entendidos, nada que no se arregle hablando, pero si no cuidan el diálogo, se puede armar la gorda. No hagas tormentas en un vaso de agua, pero tampoco te tragues todo nomás pa’ no pelear.

Estás en un ciclo muy perrón, lleno de oportunidades, pero también de tentaciones, el amor anda rondando, pero también los amores de una noche. Tú decides si te das el gusto o si mejor te guardas pa’ algo más estable, que se note que te quieres.

Cuida las oportunidades que se te presentan en lo laboral o económico, una decisión mal tomada puede hacer que pierdas algo que no va a regresar, si vas a invertir, asesórate bien, y si te ofrecen un proyecto, revisa hasta las letras chiquitas.

Un viaje con familia o amistades empieza a tomar forma, vas a pasarla de maravilla, pero no olvides cuidarte: ni dejes tus cosas tiradas, ni te dejes llevar por la emoción al grado de cometer locuras que luego te cuesten.

A nivel emocional, estás medio indiferente, el amor lo tienes cerquita, pero no lo has querido ver, estás tan enfocado en lo que no tienes, que no valoras lo que ya está contigo, el corazón no se endurece por gusto, sino por decepción. Pero ya es momento de soltar lo que te dolió y abrirte a lo nuevo.

GÉMINIS

La necesidad de crecer, de brillar, de tener más, te tiene de malas, no ves resultados y eso te frustra, pero no olvides que el que no habla, Dios no lo oye, así que deja de quejarte y empieza a exigir lo que mereces, tus sueños están bien puestos, solo te falta mover las fichas correctas.

Hay suerte en juegos de azar, especialmente con números terminados en 4, 5 y 9. Échale un ojito a eso si andas con ganas de tentar la suerte, pero no te confíes solo en eso, trabaja por lo que quieres.

Ya no te eches la culpa de todo, Géminis. Has tropezado, sí, pero también te has rodeado de pura gente que nomás te ha jalado pa’ abajo, aprende a decir “hasta aquí” y corta con esas relaciones que ya no te dejan nada.

Una amistad se va a enterar de que está embarazada o se va a meter en un rollo similar, y tú vas a ser de los primeros en saberlo, también hay otra persona que anda hablando de ti a tus espaldas, no confrontes, solo aléjate y observa, que solito se va a enredar.

Un amor del pasado quiere regresar, y puede que todavía te mueva cositas, pero antes de abrir la puerta, pregúntate si ya sanaste o solo extrañas el drama, no limites tus sueños, deja de frenarte por miedo a fracasar.

Ya te caíste, ya lloraste, ya te dolió… ahora levántate y sigue, eso que tanto deseas puede llegar, pero tienes que creértela, deja de buscar tu felicidad en el lugar equivocado, porque lo que tanto has querido ya te ha rozado… y tú ni cuenta te diste.

CÁNCER

La salud se te puede mover un poquito estos días. Dolores musculares, estrés y un mal dormir te traen con la cabeza vuelta loca. Respira, relájate y empieza de nuevo. Deja de cargar cosas que no son tuyas, y saca de tu vida todo eso que ya está bien caduco.

Si tienes pareja, es momento de sentarse y hablar. Nada de indirectas ni berrinches pasivo-agresivos. Pon las cartas sobre la mesa o la relación se va a convertir en una bomba de tiempo. No se vale quedarse callado nomás pa’ evitar broncas… porque luego explota.

Aprende a decir que no. No todo el que te sonríe te quiere bien, y no todo lo que brilla es oro. En el amor, deja de enamorarte a lo tonto, porque luego sufres y te preguntas por qué. No todo el mundo merece tu corazón de tamalito caliente. Aprende a ver las señales desde el principio.

En estos días vas a descubrir algo de una persona cercana que te va a sacar de onda. Una verdad oculta que te hará ver a esa persona con otros ojos. Y no es que tengas que pelearte, pero sí tomar distancia y poner límites.

También vas a sentir la necesidad de empezar de cero, nuevos proyectos, cambios de rutina, soltar lo viejo, hazlo, porque cuando tú decides dar vuelta a la página, nada te detiene, confía en tu intuición, que esa nunca te falla.