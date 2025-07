Senador Padilla presenta la ley VISIBLE para que agentes del ICE se identifiquen

Al presentar el proyecto de ley VISIBLE en el Senado de Estados Unidos que busca que los agentes de migración se identifiquen durante las redadas de migración, el senador demócrata de California, Alex Padilla, dijo que es un paso importante para hacer responsable a la administración de Donald Trump de los abusos de poder.

Lograr que esta medida se convierta se antoja complicado debido a que el Senado y la Cámara de Representantes están controladas por los republicanos.

“Será un poco difícil, pero es una medida necesaria para mantener la confianza del público. Además estos requisitos ya se aplican a otros agentes de departamentos federales, oficiales estatales y policías locales, y ha funcionado sin ningún riesgo”, dijo el senador en una breve entrevista con La Opinión.

Los masivos operativos de migración que ha desplegado la Administración Trump a partir del 6 de junio, han generado un repudio generalizado no solo por el arresto de trabajadores inmigrantes sino porque los agentes se presentan con la cara cubierta para esconder su identidad.

“Esta medida debe aprobarse porque si los agentes no se identifican, la gente puede reaccionar de manera violenta porque no saben si es un oficial o alguien que se está haciendo pasar por ellos”, comentó el senador Padilla.

Afirmó que las denuncias de tantas personas, esposos, padres e hijos arrestados por parte de individuos enmascarados, lo motivó a presentar el proyecto de ley VISIBLE que prohíbe que los agentes del ICE y del Departamento de Seguridad Nacional usen mascarillas para esconder su identidad, y les requiere mostrar públicamente al agencia para la que trabajan, su nombre y número de su placa o credencial.

La ley VISIBLE (en español Estándares de identificación visible para la aplicación de la ley en materia de inmigración) busca tres cosas:

Que los agentes de inmigración muestren una identificación claramente legible, que incluya su agencia y su nombre o número de placa.

Que se les impida utilizar mascarillas, pasamontañas u otros protectores faciales utilizados únicamente para ocultar su identidad.



Que el DHS establezca un sistema para asegurarse de que sus oficiales cumplan.



El senador Padilla presentó este proyecto junto con el senador de Nueva Jersey, Cory Booker.

“Durante semanas, los estadounidenses han visto a agentes federales sin identificación visible detener a personas en las calles e infundir temor en comunidades de todo el país”, dijo el senador Booker.

Expuso que los informes de personas que se hacen pasar por agentes del ICE solo han aumentado el riesgo para la seguridad pública y de los agentes.

“La falta de identificación visible y de estándares uniformes para los agentes de inmigración ha generado confusión, avivado el miedo y socavado la confianza pública en las fuerzas del orden”.

El senador Padilla dijo que el incidente que sufrió el 12 de junio cuando fue sacado a la fuerza, derribado al piso y esposado por agentes del Servicio Secreto, al intentar hacer una pregunta a la secretaría de seguridad nacional, Kristi Noem en una conferencia de prensa en un edificio federal, lo ha hecho sentirse más animado para defender a los inmigrantes y a sus familias.

“Más que nunca estoy motivado a seguir trabajando por la comunidad inmigrante ya sea desde Washington o en California”.

Una motivación que ha crecido aún tras la aprobación de la ley federal Bonita que asigna un multimillonario presupuesto para el arresto de inmigrantes y tras el operativo montado en el Parque MacArthur de Los Ángeles del 7 de julio.

“Estamos hablando de un presupuesto para el ICE sin cambios en sus pólizas, y de que lo sucedido en el Parque MacArthur fue puro espectáculo sin ningún arresto. Se trató de generar puro contenido para las redes sociales a un presidente que no le importa el progreso del país”.

Al preguntarle sobre la exigencia de la comunidad de un mayor liderazgo demócrata para defender a la comunidad inmigrante, y de si él se pondrá a la cabeza de las manifestaciones, dijo que lo ha hecho por más de 25 años, y lo hará con más ganas en estos tiempos tan difíciles que vivimos.

“Debemos mantener la fe y seguir organizándonos para defender nuestros derechos”, dijo.

Las continuas operaciones de control migratorio en el condado de Los Ángeles, realizadas por agentes federales no identificados, han generado temor e incertidumbre en toda la región ante la escalada sin precedentes de tácticas militarizadas del presidente Trump.

Recientemente, en el Dodger Stadium, agentes de inmigración vestidos de civil se estacionaron fuera del estadio sin identificarse.

En Bell, agentes enmascarados y con uniforme detuvieron al menos a tres personas en un lavado de autos, y en Pasadena, un agente salió de un vehículo sin identificación en medio de la calle y apuntó con su pistola a un grupo de peatones sin identificarse.

Del 6 al 22 de junio, agentes de control migratorio, muchos de ellos sin identificación, arrestaron a 1618 inmigrantes para su deportación en el condado de Los Ángeles y sus alrededores.

El proyecto de ley VISIBLE no se aplica a operaciones encubiertas o no públicas, no prohíbe el uso de mascarillas cuando sea necesario para la seguridad de los agentes. Tampoco se aplica a las acciones de cumplimiento de la ley realizadas únicamente bajo la autoridad penal.