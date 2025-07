A poco de dar a luz, La Materialista recuerda cómo se enteró de su embarazo

Con el nacimiento de su hija Emery a la vuelta de la esquina, Yameyry Ynfante ha decidido rememorar los momentos más especiales de su dulce espera, incluyendo el día que descubrió que finalmente cumpliría su sueño de convertirse en mamá. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

En una entrevista reciente, la ex integrante de “La Casa de los Famosos” expresó su gratitud a la vida por poder convertirse en madre, a pesar de los obstáculos a los que se enfrentó para hacer su sueño realidad.

“No lograba embarazarme de manera natural. Fue un proceso de muchas inyecciones, pastillas, hormonas (…) Me siento muy feliz y muy plena y cada día le doy gracias a Dios”, declaró al portal People en Español.

A propósito del momento en el que confirmó su embarazo, la denominada “Materialista” destapó que habría sido su madre la primera en enterarse sobre su estado de gestación y en comunicárselo de una manera muy especial.

“Mi mamá pidió dos pruebas de embarazo. No esperó a que yo terminara, yo echando la gota de (la orina), me hago la segunda prueba y cuando vi la prueba, una de las rayitas la veía súper clara, yo estaba muy nerviosa y comencé a llorar. Me eché a llorar. Eury no estaba en la casa, mi mamá gritó: ‘¡Estás embarazada!’”, detalló la exponente del género urbano.

Al ser cuestionada sobre cómo vive la recta final de su embarazo, Yameyry aseguró que este ha sido tranquilo y lleno de mimos gracias a su círculo más cercano: “He tenido un embarazo estable y en armonía, rodeada de amor y mimos, gracias a mi esposo y a mi madre”, explicó.

Sin embargo, la impaciencia ha tocado a su puerta cada vez más seguido ante la idea de tener a su bebé en sus brazos pronto: “Ya nos preparamos para la llegada de nuestra pequeña Emery. En pocos días nuestro hogar tendrá el olor más tierno y lindo, el de bebé”, dijo la famosa para finalizar.

Seguir leyendo:

• La Materialista presume su pancita de embarazo a semanas de dar a luz

• La Materialista presume nuevo look, ¡ahora es pelirroja!

• La Materialista causó revuelo en redes con un mini vestido y medias