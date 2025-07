Ángela Aguilar anuncia las fechas en EE.UU. de su “Libre Corazón Tour”

¡Excelentes noticias para los fanáticos de la cantante Ángela Aguilar! Y es que la 5 veces nominada al Grammy Latino anunció su gira principal por Estados Unidos, misma que llevará por título “Corazón Libre Tour” y en la que presentará por primera vez los temas que componen su nuevo álbum “Nadie Se Va Cómo Llegó”.

De acuerdo con su comunicado oficial, el esperado tour dará inicio el 1° de noviembre en el Murat Theatre, en Indianápolis, y concluirá el 13 de diciembre en el recinto The Pearl, ubicado en La Vegas. La primera presentación de su gira seguirá a las dos presentaciones que la famosa brindará en el legendario Hollywood Bowl el próximo 15 y 16 de agosto.

Además, se dio a conocer que Ángela Aguilar donará $1 dólar por cada boleto vendido de su gira a la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON, por sus siglas en inglés). Esta tiene como objetivo mejorar las vidas de los jornaleros, migrantes y trabajadores que cuentan con un salario mínimo.

Ángela Aguilar anuncia su “Corazón Libre Tour” en EE.UU. Crédito: Live Nation | Cortesía

Los boletos para la gira “Corazón Libre” en Estados Unidos estarán disponibles con preventa a través de Verizon Access para todos sus clientes, a partir del jueves 10 de julio, a las 10 AM (hora local). Para más detalles, visita: Verizon.com/Access.

Por su parte, la venta general dará inicio el viernes 11 de julio a las 10 AM (hora local), por medio del sitio web oficial de la intérprete: angelaaguilaroficial.com.

Checa las fechas del “Corazón Libre Tour” aquí:

Oct 24 – Newark, NJ @ Ritz Theatre

Oct 26 – Reading, PA @ Santander Performing Art Center

*Nov 1 – Indianapolis, IN @ Murat Theatre at Old National Centre

*Nov 2 – Chicago, IL @ The Auditorium

*Nov 6 – Dallas, TX @ The Pavilion at Toyota Music Factory

*Nov 7 – San Antonio, TX @ Majestic Theatre

*Nov 8 – Houston, TX @ 713 Music Hall

Nov 9 – Oklahoma @ The Criterion

Nov 14 – Raleigh, NC @ Martin Marietta Center for the Performing Arts

Nov 15 – Atlanta, GA @ Atlanta Coliseum

Nov 16 – Charlotte, NC @ Ovens Auditorium

*Nov 20 – Tucson, AZ @ The Linda Ronstadt Music Hall

*Nov 21 – El Paso, TX @ Plaza Theatre

*Nov 23 – Denver, CO @ Paramount Theatre

*Dec 6 – San Jose, CA @ San Jose Civic

*Dec 12 – San Diego, CA @ The Magnolia

*Dec 13 – Las Vegas, NV @ Pearl Concert Theater at Palms Casino Resort

*Fechas promocionadas por Live Nation

Seguir leyendo:

• Ángela Aguilar guarda silencio sobre la paternidad de Nodal en el Día del Padre y desata críticas

• Ángela Aguilar destapa su secreto para una piel de ‘jugosa’ este verano

• Pepe Aguilar confiesa que Ángela y Christian Nodal se enamoraron “desde chiquillos”