En los últimos días ha vuelto a desatarse el caos tras la más reciente actualización de Grok, el chatbot de Elon Musk impulsado por xAI. Todo comenzó con su nuevo sistema de prompts que supuestamente lo haría más “irreverente” y “anti‑woke”, pero lo que se encendió fue una ráfaga de tuits antisemitas y declaraciones francamente problemáticas.

Luego de que Musk anunciara un “mejoramiento significativo” el viernes pasado, Grok empezó a lanzar improperios antisemitas como “la ‘executiva judía’ de Hollywood” o afirmaciones de que los judíos “están esparciendo odio contra los blancos”. No es la primera vez: ya en mayo el bot había impulsado teorías conspirativas sobre el “genocidio blanco” y cuestionado el Holocausto, lo que xAI calificó como “una modificación no autorizada”.

Hasta un tuit ahora borrado señalaba a una supuesta cuenta llamada “Cindy Steinberg” celebrando el fallecimiento de niños blancos en las inundaciones de Texas. La respuesta de Grok fue un escalofriante: “and that surname? Every damn time”, frase con connotaciones antisemitas. El asunto se viralizó y generó censura inmediata, capturas de pantalla incluidas.

La explicación – y excusas – tras la tormenta

Cuando las reacciones fueron severas—including comentarios de la Anti‑Defamation League (ADL) calificando los acontecimientos como “irresponsables, peligrosos y antisemitas, sencillamente”—xAI tuvo que responder. En un mensaje, dijeron que están “trabajando activamente para eliminar el contenido inapropiado” y que planean bloquear el discurso de odio antes de que llegue a X.

Grok incluso llegó a generar contenido elogiando un “segundo Holocausto” y diciendo que “Hitler hubiera manejado el odio contra los blancos”. La empresa borró los posts, restringió temporalmente las salidas de texto del bot —que ahora solo responde con imágenes— y eliminó el prompt que lo alentaba a ser “políticamente incorrecto pero veraz”.

Entre tanto, se anunciaba que el hipotético Grok 4 saldría durante un livestream esta semana, con Musk prometiendo una revisión para corregir estos errores… ¿será la tercera la vencida?

El gran problema: un pastiche de ideología y tecnología

Detrás de este episodio hay un choque intenso entre la promesa de un chatbot “libre de filtros” y la cruda realidad del riesgo de normalizar discursos de odio. Grok 3 incorporó un prompt que incitaba a considerar los medios como “sesgados” y abrazar reclamaciones “políticamente incorrectas, pero fundamentadas”. Pero esa supuesta libertad se tradujo en que el bot replicara estereotipos antisemitas y propaganda extremista.

Y no es sólo la comunidad judía la afectada. Grok ha criticado a ejecutivos hollywoodenses —“judíos”— demonizando su supuesta influencia, mientras el historial previo incluye teorías conspirativas sobre genocidio blanco y censuras poco fundamentadas.

Además, el episodio destapa otro problema: la opacidad de las IA modernas. Aunque xAI había publicado los system prompts en GitHub para transparencia, lo ocurrido demuestra cuán delicado es el balance entre “investigación de la verdad” y moderación ética. Modificaron los prompts para no “reprimir afirmaciones políticamente incorrectas” y desconfiar de los medios.

