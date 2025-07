Marco Antonio Barrera sobre Stevenson vs. Zepeda: “Estoy nervioso”

Marco Antonio Barrera afirmó que está nervioso por la pelea de William ‘Camarón Zepeda contra Shakur Stevenson, campeón de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), este sábado 12 de julio porque vio muchas fallas en su última presentación contra Tevin Farmer.

En declaraciones recogidas por Izquierdazo, Barrera espera que el Camarón Zepeda pueda corregir los errores para su duelo con Stevenson, ya que de ganar podría entrar a la élite del boxeo.

“Estoy nervioso. Me gusta mucho el estilo del Camarón Zepeda, me encanta, pero la última pelea que hizo en Cancún con (Tevin) Farmer le vi muchas cosas, muchas fallas. Mis comentarios los gritaba para que oyera el Panda, ‘mueve la cintura, que entre con el jab’. Entra muy de frente y se queda muy cerca, no llegan con fuerza (los golpes). Ojalá que cubra esas diferencias porque la verdad creo que sería la pelea más complicada. No por los golpes, sino por el estilo boxístico”, dijo.

Camarón Zepeda confía en que se convertirá en campeón absoluto el 12 de julio. Crédito: Golden Boy Promotions | Cortesía

“Completamente va a estar colocado en la élite del boxeo (si vence a Stevenson). Este va a ser su trampolín de 10 metros, se va a tener que aventar, se va a tener que rifar. Y ganando va a estar colocado inmediatamente, no sé, al lado del Vaquero Navarrete que es tres veces campeón mundial, al lado del Divino Espinoza, va a estar colocado inmediatamente en ese nivel”, agregó.

Según la opinión de los expertos y conocedores del deporte, el Camarón Zepeda podría poner en problemas a Shakur Stevenson por su estilo agresivo. El estadounidense suele moverse mucho en el ring y ha sido criticado por la falta de acción en sus combates.

De hecho Turki Alalshikh ya dejó claro que no apoyará más a boxeadores corredores en la temporada del Riyadh debido a las peleas aburridas del pasado 2 y 3 de mayo. Esto le pone presión a Stevenson y seguro tendrá que optar por intercambiar con el poderoso Zepeda.

Tras una cirugía en su mano, el campeón estadounidense regresó a la acción en febrero y noqueó a Josh Padley en una cartelera en el Riad, Arabia Saudita.

En cambio, el Camarón Zepeda concretó una revancha contra Tevin Farmer y repitió el resultado de la primera pelea. Con esta victoria, el mexicano defendió su puesto como retador obligatorio del CMB y ahora buscará coronarse campeón absoluto ante Shakur Stevenson.

Shakur Stevenson aseguró que dejará escépticos a sus detractores. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

Shakur Stevenson, de 26 años, viene de vencer a Josh Padley, quien sustituyó al lesionado Floyd Schofield Jr., y defender su campeonato absoluto de peso ligero del CMB. El estadounidense posee récord de 22 triunfos, 11 por la vía rápida, y ningún revés.

Por su parte, William ‘Camarón’ Zepeda, de 28 años, retuvo su título interino de peso ligero del CMB ante Farmer otra vez y sigue invicto en el deporte. El peleador mexicano tiene marca de 33 victorias sin derrotas, 27 de ellas por nocaut.

