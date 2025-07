Ya no seremos invisibles

Durante las manifestaciones y protestas en Los Ángeles, leí sobre personas que se ofendían o preocupaban cuando ondeaban banderas mexicanas o centroamericanas. Esta acción a menudo se percibe como una falta de lealtad a Estados Unidos.

Entre algunos latinos, la preocupación es que esto pueda atraer la atención equivocada y causar más problemas a nuestra comunidad. ¿Somos ingenuos al creer que vestirnos de rojo, blanco y azul marcará la diferencia y evitará que este gobierno cause estragos en nuestras comunidades?

Mi madre salvadoreña evitaba, sobre todo, que la vieran o la percibieran como causante de algún tipo de “problema” al alzar la voz, incluso cuando sus propios derechos eran menoscabados. “¡Shhh!”, decía. “No quiero problemas”. Lo que realmente quería decir era: “No quiero que me vean ni me escuchen, porque quiero estar segura”.

Los latinos en este país son con demasiada frecuencia invisibles, percibidos y/o tratados como ciudadanos de segunda clase, y si lo dudan, basta con mirar las redadas de ICE. Los agentes están deteniendo y arrestando a personas indiscriminadamente, a veces solo por el color de su piel. La verdad ahora está a la vista de todos.

Los latinos somos personas trabajadoras, de fe, que valoramos la familia por encima de todo. Además, somos numerosos y nos enorgullecemos de hablar español y de promover la cultura de nuestros padres inmigrantes, lo cual no les sienta bien a muchas personas que lo ven como una amenaza a su imagen de lo que debería ser “Estados Unidos”: un país principalmente blanco y angloparlante.

Lo cierto es que los latinos siempre hemos estado en EE. UU., simplemente hemos sido prácticamente invisibles; a menudo, se nos han dado pocas opciones de identificación racial en los sistemas oficiales federales de recopilación de datos, como el Censo.

Durante muchos años, cuando respondí al Censo, me sentí confundido sobre mis opciones. Si bien no me identificaba como blanco, tampoco me identificaba como negro, así que marcaba “otro”. Sin embargo, la “otra” opción me hacía sentir que mi identidad se perdía en un mar de identidades que no me pertenecían y que seguirían haciéndome invisible. Si los latinos no existen “oficialmente”, ¿por qué debería el país invertir en nuestra educación o cualquier industria ser responsable de brindar oportunidades laborales a los latinos?

El actor y comediante afroamericano Chris Rock llamó a Los Ángeles el “Estado Esclavista Mexicano”, en referencia a la falta de oportunidades laborales para los mexicanos en una industria de Hollywood blanca. “Existe una aceptación de que los mexicanos van a cuidar de los blancos en Los Ángeles, algo que no existe en ningún otro lugar.

“Recuerdo que estaba alquilando una casa en Beverly Park mientras rodaba una película, y veías a todos los mexicanos a las 8 de la mañana haciendo fila entrando a Beverly Park como si fuera una General Motors. Es una ciudad extraña”, escribió el actor en un ensayo publicado en The Hollywood Reporter en diciembre de 2021.

Rock escribió sobre los mexicanos, pero habló de las experiencias de los latinos sin importar su país de origen. Llevamos las banderas de nuestros padres y abuelos para recordarle a Estados Unidos que somos hijos de inmigrantes indígenas de las Américas (incluido Estados Unidos) y que nos enorgullecemos de pertenecer a esta unión, reconociendo nuestras raíces y aportando a este país nuestras contribuciones únicas.

Ya no seremos invisibles… Llevar dos banderas es análogo a la reverencia de la cultura latina por sus adultos mayores y sus raíces, así como a su lealtad a su hogar y a su país.

El autor Daniel Peña escribe en The Guardian: «Lo que Trump no comprende es que los huesos del pueblo mexicano son los metadatos de la tierra en California y, de hecho, del resto del país. Nuestro lugar aquí está en la comida, en los nombres de las calles, en el nombre mismo de Los Ángeles».

(*) Evelyn Alemán es fundadora de Nuestra Voz: Comunidades por una Educación de Calidad, una organización sin fines de lucro que ayuda a las familias a acceder a información y recursos educativos.