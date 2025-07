Pablopablo, un Drexler con su propia voz

Pablo Drexler ha ganado tres Latin Grammys por su trabajo en los discos de su padre —el cantante uruguayo Jorge Drexler—, y de la cantante argentina Nathy Peluso. Pero ahora, llegó el momento de trabajar para sí mismo.

A sus 27 años, y después de prepararse por casi toda su vida, pablopablo —su nombre artístico—, estrenó un disco propio, “Canciones en mí”, una producción de la que se siente orgulloso porque contó con importantes colaboraciones, y porque marca el inicio de un plan que cultivó desde que era niño.

“Siempre he trabajado; escribo desde los 12 o 13 años”, dijo. “A los 24 saqué un mixtape, y saqué un disco hasta los 27 porque fue cuando me sentí preparado”.

“Canciones en mí” incluye doce temas de música indie; en algunas de ellas está la voz de Pablo acompañada de las de artistas como Amaia, Ralphie Choo y Carín León. En otro de los cortes está el novel cantante Macario Martínez, quien este año se convirtió en toda una sensación en México luego de que el video de una de sus canciones se hiciera viral. Lo más relevante fue que este chico, antes de convertirse en toda una celebridad, trabajaba como personal de limpieza en las calles de Ciudad de México.

Pablo y Macario se contactaron y juntos grabaron “Ojos de ajonjolí”, nombre que también lleva el tour que realizarán juntos por varias ciudades de Estados Unidos en octubre, entre ellas Chicago, Nueva York, Atlanta y Washington, D.C. Para ambos cantautores será la primera vez que giran por este país.

El álbum, por su parte, es una fusión de guitarras, folk, rock y hasta música ranchera. Y es que Pablo se inspiró en gran parte en José Alfredo Jiménez, uno de los grandes íconos de la música bravía mexicana. Sus canciones de desamor y amores atormentados han trascendido las fronteras y las generaciones en México y en el mundo.

“Me inspiró mucho su obsesión con el desamor”, dijo Pablo. “Me encanta tomar un tema y llegar hasta el fondo […] Su música es muy catártica; estoy enamorado de su música”.

Pablo es hijo del primer matrimonio de Jorge Drexler. Tiene una hermana y un hermano menores que pertenecen al segundo matrimonio de su padre. Sus hermanos no se dedican a la música y hasta ahora han expresado que no están interesados en ella.

Pero Pablo tiene otra historia. Para él no había otra opción. Todos sus tíos son músicos y su madre es la cantante y compositora Ana Laan. Así que desde los 8 años comenzó sus estudios, primero con la guitarra y más tarde en la Guildhall School of Music and Drama de Londres, donde cursó composición y música electrónica.

“Siempre digo que nunca he tenido que buscar una identidad en base a mi padre”, dijo. “Él se crió en Uruguay, salió de una dictadura, con una influencia de la generación de oro de la música brasileña y con la música regional de Uruguay”.

Por su parte, Pablo nació y se crió en España —es madrileño—, escuchando música de Radiohead, Rosalía, C. Tangana y Bjork, entre otros.

“Venimos de mundos distintos”, dijo. “Nunca tuve que pensar en cómo sonar distinto a mi padre”.