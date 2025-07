Proyecto de ley pretende obligar a los agentes del ICE a desenmascararse cuando detienen a inmigrantes

Una legislación recientemente presentada en Massachusetts pretende prohibir que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) utilicen máscaras cuando detienen a inmigrantes con el objetivo de deportarlos.

En respuesta al temor y la desconfianza que han causado los operativos implementados por el ICE debido a que algunos de sus agentes no portan uniforme oficial y aparecen en varios sitios portando el rostro cubierto por pasamontañas, James K. Hawkins, miembro de la Cámara de Representantes de Massachusetts, propuso una legislación que obligue a los oficiales ha no ocultar su identidad mientras están de servicio.

“¿Por qué lo hacen en secreto, si están haciendo lo correcto? ¿Por qué se ocultan tras una máscara? ¿Por qué no tienen una identificación? y ¿Por qué no muestran una orden de arresto?”, expresó el demócrata quien además exhorta a los ciudadanos a no quedarse callados.

Desde hace algunas semanas, Todd Lyons, director interino del ICE, mencionó que permitirles a sus agentes cubrirse la cara evita poner en riesgo a sus familiares y a ellos mismos ante posibles actos revanchistas por estar cumpliendo con órdenes expresas del presidente Donald Trump.

“Lamento que la gente se ofenda por el uso de mascarillas, pero no voy a permitir que mis oficiales y agentes arriesguen sus vidas y arriesguen a sus familias porque a la gente no le gusta la aplicación de la ley migratoria”, señaló ante varios medios informativos.

A los inmigrantes detenidos por el ICE les causa mayor temor verse rodeados por encapuchados sin uniforme y fuertemente armados. (crédito: Alex Brandon / AP)

No obstante, el proyecto de ley copatrocinado por otros 10 representantes estatales demócratas exige transparencia plena en los operativos implementados por el ICE al menos en Massachusetts.

“Un agente del orden público no deberá usar ninguna máscara o disfraz personal mientras interactúa con el público en el desempeño de sus funciones, excepto las máscaras de grado médico que son quirúrgicas o los respiradores N95 diseñados para prevenir la transmisión de enfermedades transmitidas por el aire y las máscaras diseñadas para proteger contra la exposición al humo o toxinas durante un estado de emergencia.

Una violación de esta sección será punible como un delito menor”, señala parte de la legislación promovida, la cual se estima tardaría al menos un año antes de ser aprobada.

