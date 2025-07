Susie Wiles elogia la inteligencia de Elon Musk y reconoce su aportación al gobierno

Susan Summerall Wiles, jefa de gabinete de la Casa Blanca, reconoció la enorme inteligencia del magnate sudafricano Elon Musk con quien afirma haberse sentido a gusto de trabajar durante los días en que sus ideas fueron aprovechadas en el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

Los cuatro meses en que el visionario cofundador de compañías como Tesla y SpaceX se desempeñó como empleado especial del gobierno, orquestó la mayor cantidad de despidos masivos registrados en agencias federales y millonarios recortes al gasto del gobierno.

Sin embargo, comenzó a atacar al denominado “gran y hermoso proyecto de ley” propuesto por el presidente Donald Trump al considerar inadecuadas sus políticas fiscales y el gasto que representaba.

Dicha situación que le resultó muy incómoda al republicano de 79 años y resultó un detonante para romper su relación con Musk a pesar de los cerca de $200 millones de dólares que el empresario le aportó en donaciones a su campaña presidencial.

“Elon tenía muchísimo que ofrecernos. Sabía cosas que nosotros desconocíamos. Conocía personas y tecnologías que nosotros desconocíamos. Fue algo grandioso cuando era grandioso.

Disfruté trabajando con Elon. Creo que es una persona fascinante y ve el mundo de otra manera. Y creo que probablemente eso es lo que el presidente también vio. Es un poco diferente al ciudadano medio”, expresó la poderosa republicana durante una entrevista concedida al diario New York Post.

Susie Wiles es considerada desde hace años como una de las principales asesoras de Donald Trump. (Crédito: Andrew Harnik / AP)

Sin embargo, la mujer a quien Donald Trump definió como “La Doncella de Hielo” mencionó sentirse desconcertada por la disputa producida entre el hombre más rico del planeta y el jefe de la nación.

“El presidente fue muy amable con él. No lo entiendo. No lo sé. Sin duda no tuvo un buen final”, expresó.

Cabe señalar que la disputa entre Trump y Musk está lejos de culminar, pues el sudafricano insiste en continuar adelante con el proyecto de fundar el Partido América con el objetivo de restarle poder tanto a los políticos republicanos como a los demócratas.

Aunque la misión es considerada por la mayoría de los analistas como muy complicada de concretar, la fortuna de Musk lo respalda, pero sobre todo su enorme inteligencia reconocida por Susie Wiles, la mujer que asesora al mandatario de la nación.

