Aldo de Nigris es el sexto confirmado en La Casa de los Famosos México 3

La tercera temporada de La Casa de los Famosos México sigue sumando nombres, y entre ellos destaca uno con un apellido que ya suena familiar en el reality: Aldo de Nigris, sobrino de Poncho, el icónico integrante del Team Infierno en la primera edición.

En entrevista con el diario el Milenio, el joven tiktoker confesó sentirse emocionado —y un poco nervioso— por compartir casa con figuras que admira desde niño. “Es un honor estar con gente que veía en la tele. Estoy agradecido, pero también consciente de que todo puede cambiar en un instante”, admitió.

Sobre cómo llegó al reality, Aldo reveló que todo comenzó con un mensaje inesperado (¡posiblemente por WhatsApp!) que lo dejó en shock. “No lo dudé. Es una gran oportunidad para que la gente me conozca”, dijo, sin esconder su entusiasmo. Y aunque su tío Poncho ya vivió la experiencia, Aldo asegura que quiere labrar su propio camino: “Mi familia me apoyó, pero aquí seré yo mismo”.

¿Qué piensa sobre la funa?

Si hay algo que caracteriza a este reality, son las polémicas y las funas. Pero Aldo, lejos de temblar, ve en ellas una ventaja: “Si me critican, al menos hablan de mí. No me considero famoso, así que esto es un reto. Si me va bien, genial; si me va mal… pues ya mamé”, bromeó con una mezcla de sinceridad y humor.

Eso sí, ya sabe lo que es enfrentar el odio en redes: “Una vez me funaron y sí duele. Pero si salgo ‘dañado’ de la casa, sé que podré levantarme”.

Entre risas, Aldo confesó que su mayor preocupación no es la convivencia con los famosos, sino extrañar a su fiel compañero: “Rambo es mi sombra. Siempre me recibe alegre… será raro no verlo”.

Además de Aldo, la producción ha confirmado a otros famosos: Olvia Collins, Alexis Ayala, Mar Contreras, Aaron Mercury y Facundo.

