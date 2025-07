El Departamento de Estado notificó al personal que los despidos comenzarán “pronto”

El Departamento de Estado comenzará a despedir personal “pronto”, mientras su secretario, Marco Rubio, implementa su drástica reestructuración de la agencia.

“Próximamente, el Departamento se comunicará con las personas afectadas por la reducción de personal”, decía el correo electrónico del subsecretario de Estado para Administración y Recursos, Michael Rigas.

Según la comunicación revisada por EFE y otros medios de EE.UU., los despidos, conocidos como reducciones de personal (RIF), comenzarán “pronto” con comunicaciones directas a los empleados afectados.

Fuentes consultadas dijeron a varios medios que este mismo viernes podrían ser despedidos más de 1,000 empleados del Servicio Civil y más del 200 del Servicio Exterior.

Esos empleados serán puestos en baja administrativa, mientras que otros puestos menos protegidos podrían ser eliminados en 24 horas.

El Departamento de Estado informó al Congreso en mayo que planeaba despedir a 1,873 personas de su plantilla nacional, compuesta por 18,730 empleados. Otras 1,575 personas habían indicado su renuncia voluntaria, según CNN.

Los despidos incluirán a miembros del servicio civil y de relaciones exteriores que trabajaron en oficinas que se están eliminando o reestructurando. La reorganización prevista afecta a más de 300 oficinas y departamentos, según informó la agencia al Congreso en mayo.

De los 18,000 empleados con base en EE.UU. podría acabar siendo despedido el 15% de toda la fuerza laboral, mientras que según The New York Times no se espera que el nivel de puestos en las misiones en el exterior se vea afectado, aunque está bajo revisión.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha dicho anteriormente que la estructura del departamento que dirige y encargado de la diplomacia está “inflado” y los cambios son necesarios para eliminar empleados de “ideología política radical”.

La comunicación interna se ha dado después de que el martes la Corte Suprema desbloqueara una orden ejecutiva para permitir que el presidente, Donald Trump, pueda continuar con los despidos masivos en la burocracia del Gobierno federal.

Los demócratas en el Congreso y diplomáticos veteranos han criticado el plan de Rubio, diciendo que drenará la experiencia diplomática del gobierno en un momento de crisis globales, incluidos los conflictos en Medio Oriente y Ucrania, y mientras Estados Unidos compite con China por influencia en el exterior.

