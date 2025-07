William Valdés defiende a Lina Luaces de las críticas tras coronarse como Miss Cuba 2025

William Valdés no está dispuesto a ser testigo de las críticas a su compatriota Lina Luaces luego de coronarse como Miss Universe Cuba 2025, así lo dejó saber en un contundente video compartido desde sus redes sociales que no tardó en causar revuelo entre su comunidad digital. ¡Te contamos los detalles!

A solo unas horas del certamen en el que se eligió a la nueva representante cubana para la próxima ceremonia de Miss Universe en Tailandia, plataformas como Tik Tok e Instagram registraron una ola de opiniones divididas sobre la candidata ganadora. Y es que mientras unos expresaron su emoción por ver a la hija de Lili Estefan como triunfadora, hubo quienes se dijeron molestos por la elección y hasta la calificaron como “nepotismo”.

Cansado de esta narrativa, William Valdés salió en defensa de su compatriota y lamentó que en lugar de mostrarse contentos porque Cuba tendrá una digna representante para Miss Universe 2025, existan ataques en su contra.

“Si algo me tiene harto de la comunidad cubana es ver que cada vez que un cubano logra algo la propia comunidad sale a las calles a literalmente buscarle el defecto a esa persona”, sentenció el famoso visiblemente molesto dentro del clip.

El también cantante agregó: “Lina Luaces, la hija de Lili Estefan, ganó el Miss Cuba 2025 ¿y qué hicieron los cubanos de Miami? He visto muchos videos. ¿La celebró, se llenó de orgullo? No, se la comieron viva en TikTok. Que si no representa a Cuba, que si la pusieron ahí porque su mamá es famosa y compró el certamen. ¿Qué más le van a reclamar? ¿Qué nació linda?”.

Asimismo, negó que Lina Luaces haya conseguido la corona a través de “conexiones”, pues desde redes sociales ha quedado documentado el empeño y arduo trabajo que la joven ha puesto para lograr su sueño.

“Se llama disciplina, se llama esfuerzo y se llama estar donde otros critican pero no se atreven a estar…Lina ganó, bien ganado, aunque te arda”, dijo para concluir el ex integrante de la agrupación CD9.

Como era de esperarse, la sección de comentarios se volvió el hogar de cientos de mensajes en los que sus seguidores más fieles se mostraron de acuerdo con su postura: “Se tenía que decir y se dijo”, “No solo en la comunidad cubana, entre los latinos en general”, “Muy bien dicho” y “Así mismo es”, son algunos de ellos.

