La Opinión Hoy: Mahmoud Khalil demanda al gobierno por $20 millones de dólares

El activista palestino y exestudiante de la Universidad de Colombia, Mahmoud Khalil, presentó este jueves una demanda por $20 millones de dólares por daños en contra de la administración Trump, a la que acusa de detención ilegal y persecución, motivadas por su papel en las protestas universitarias en contra de la guerra en Gaza.

Khalil, ahora libre bajo fianza y de regreso en su hogar en Nueva York, acusa a Homeland Security, al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y al Departamento de Estado de encarcelamiento falso, procesamiento malicioso y difamación, incluido ser calificado erróneamente de antisemita después de su arresto y detención el pasado mes de marzo.

Khalil, quien fue liberado el pasado 20 de junio tras pasar más de 100 días en un centro de detención migratoria en Luisiana, sostiene que fue arrestado sin ningún tipo de orden judicial el 8 de marzo por agentes federales vestidos de civil, quienes se negaron a mostrar una orden y que abusaron de él de manera inconstitucional.

Según la demanda, fue trasladado a un centro cuyo paradero fue ocultado a su familia y abogados y durante su reclusión fue obligado a dormir bajo luces fluorescentes y recibió alimentos en mal estado, lo que le hizo perder 7 kg de peso.

La demanda señala directamente como responsables al presidente Donald Trump, al Secretario de Estado, Marco Rubio, a Homeland Security y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Pantallas

Si aún no tienen plan para este fin de semana, ahora es el momento de armarlo con las mejores recomendaciones de estrenos, de películas, series y documentales, que nos trae Rafael Cores.

“Vuelve el hombre de acero, una nueva de Superman. No sé si nos hacía falta otro Superman, pero aquí lo tenemos, un nuevo episodio de no solo de este superhéroe, sino que está abriendo un inicio diferente para el universo DC de DC Comics. Y lo que me parece más interesante es que este Superman está dirigido por James Gunn, que es el director de Guardians of the Galaxy, un director a veces polémico por sus declaraciones, pero que desde luego tiene talento y que hace películas que son divertidas, diría yo“, dijo Cores.

Agregó que “Este es un Superman ligero, más fresco, también yo creo que más humano que otros Superman que hemos visto en el pasado. El actor principal que interpreta a Clark Kent a Superman es un desconocido David Corenswet, pero que bueno, me parece que no está mal. El villano Lex Luthor es un actor algo más conocido, Nicolas Holt y también tenemos a Rachel Brosnahan, que es la de Fabulous Mrs. Maisel, esa serie de comedia que también funcionó en los últimos años, que es una actriz que a mí me gusta mucho y nada, interpreta a Lois Lane, la novia de Superman”.

