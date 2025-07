Una madre reconoció a su hijo durante la transmisión por TV de una redada de ICE en California

Una madre identificó a su hijo durante la transmisión en vivo de una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en una granja del condado de Ventura, un operativo que dejó al menos 84 personas detenidas y generó conmoción entre la comunidad migrante de la región.

Según Eli García, residente del sur de California, su hijo Julio Aníbal Melgar es ciudadano estadounidense y padece autismo leve. Había comenzado a trabajar en el campo hace apenas dos meses, construyendo invernaderos para el cultivo de tomates. El día del operativo logró comunicarse con su madre.

“Me dijo: ‘Ma, no te preocupes. Nos cayó el ICE, estamos rodeados. No salgas’”, relató García a Univisión Noticias luego de ver en pantalla a su hijo durante el operativo que se desarrollaba en una finca agrícola en Camarillo, California, el jueves por la mañana.

“Lo veo triste y angustiado. Es la primera vez que forma parte de una redada”, dijo García, visiblemente afectada, al reconocer a su hijo, quien vestía una camiseta roja, suéter gris y pantalón azul.

Redada captada por cámaras de televisión

El operativo comenzó por la mañana del jueves y fue captado por un helicóptero de la cadena NBC. Las imágenes, retransmitidas por Univisión, mostraron a más de 20 agentes federales ingresando a las instalaciones utilizando granadas aturdidoras, humo y balas de goma para dispersar a los trabajadores.

La granja, autorizada para el cultivo de tomates y cannabis con fines medicinales y recreativos, empleaba a cientos de personas, muchos de ellos inmigrantes. Aunque no hay una cifra oficial de cuántos fueron detenidos, reportes iniciales indican que al menos 84 trabajadores indocumentados fueron arrestados en Camarillo.

García expresó preocupación por el trato que reciben los trabajadores del campo durante estos operativos: “Somos personas honradas, trabajadoras. Venimos a poner los alimentos en sus mesas. Solo pedimos que nos dejen trabajar en paz”.

Ciudadano perseguido

Lo que más generó inquietud en este caso fue que Julio Aníbal nació en el condado de Orange, California y, pese a ser ciudadano, habría sido rodeado y perseguido por los agentes. Su madre denunció que los oficiales no distinguieron entre trabajadores documentados e indocumentados.

“Le preocupa que los agentes ‘jalen parejo’, sin verificar primero quiénes están legalmente en el país”, comentó García.

Aunque Melgar no fue visto esposado en las imágenes, su situación aún no ha sido aclarada. Hasta ahora, ICE no ha emitido una declaración oficial sobre si el joven fue arrestado, interrogado o liberado tras el operativo.

Preocupación en la comunidad migrante

El operativo, que incluyó vehículos oficiales y, según testigos, la posible presencia de la Guardia Nacional, lo cual no ha sido confirmado por las autoridades, se realizó sin previo aviso y causó temor entre las familias de trabajadores agrícolas.

La redada encendió las alarmas entre las comunidades migrantes del condado de Ventura. Organizaciones defensoras de derechos migrantes no se han pronunciado aún sobre el operativo, pero en redadas anteriores han criticado el uso de tácticas agresivas en entornos laborales.

De acuerdo con Univisión, la transmisión en tiempo real de este operativo subraya la creciente tensión entre comunidades migrantes y agencias federales.

