Portero, el “nuevo rol” de Darío Benedetto en Argentina

Newell’s Old Boys inició su participación en el Torneo Clausura con una situación poco habitual. En su visita a Independiente Rivadavia en Mendoza, el equipo rosarino se presentó con Darío Benedetto como arquero suplente debido a una inesperada baja de último momento de Keylor Navas.

El exguardameta del Real Madrid y del PSG había sido anunciado como titular, pero fue descartado horas antes del encuentro por un supuesto malestar estomacal.

La baja del costarricense dejó a la delegación con un solo portero disponible: Williams Barlasina, quien terminó ocupando el arco desde el inicio.

⚠️🇦🇷 Darío Benedetto fue designado como ARQUERO SUPLENTE en Newell’s ante la ausencia de Keylor Navas.



Newell’s NO TIENE ARQUERO en el banco. ⛔️



Vía @Calvi31. pic.twitter.com/GiqmAhQuUd — Sudanalytics (@sudanalytics_) July 13, 2025

Un cambio forzado y muchas dudas

La decisión de inscribir a Benedetto como arquero alternativo generó sorpresa y también especulaciones. El entrenador Cristian “Ogro” Fabbiani, actualmente suspendido, observó el partido desde la tribuna mientras lidiaba con un plantel corto en opciones para el arco.

Según informaron medios locales, la delegación viajó solo con dos arqueros. Ante la ausencia de Navas, el cuerpo técnico optó por designar al “Pipa” como reemplazo de emergencia, una función que nunca antes había desempeñado en su carrera profesional.

La situación alimentó las dudas sobre el futuro de Navas en el club. En las últimas semanas, ha trascendido que Pumas de México está interesado en ficharlo, y el propio jugador habría mostrado interés en volver a competir cerca de su país, Costa Rica.

El portero de 38 años viene de disputar la Copa Oro con su selección, donde fue titular en cuatro partidos y atajó dos penales, aunque el equipo quedó eliminado por Estados Unidos en cuartos de final.

El curioso arribo de Benedetto a Newell’s

Darío Benedetto llegó a Newell’s en este mercado de pases, proveniente de Olimpia. Su fichaje fue gestionado directamente por Fabbiani, quien lo contactó a través de redes sociales.

“Fue un contacto por Instagram. Me llamó mucho la atención, pero no me costó tomar la decisión”, explicó Benedetto en su presentación. Agregó que, además del interés deportivo, pesaron factores personales: “Extrañaba estar cerca de la familia y mis hijos. Se sumó todo”.

El debut de Newell’s terminó con victoria por 2-1 ante Independiente Rivadavia, pero lo ocurrido antes del pitido inicial dejó una postal insólita: Benedetto, histórico delantero, estuvo listo para entrar como arquero.



