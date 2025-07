Hamzah Sheeraz expresa interés en Canelo tras noquear a Berlanga

El invicto Hamzah Sheeraz expresó interés en una pelea con Saúl ‘Canelo’ Álvarez luego de noquear a Edgar Berlanga el pasado fin de semana en su debut en el peso supermediano.

En la entrevista sobre el ring después de su victoria, Sheeraz declaró que siempre ha admirado a Canelo Álvarez y prometió que si le da la oportunidad dará una buena pelea.

“No voy a sentarme aquí y hablar mucho de alguien como (Canelo). Pero sería un honor compartir el ring con él. De verdad que sí. Alguien a quien, como dije, he admirado. Y de repente, estás en el ring con él. ¿Me entiendes? Como dije, es un logro en sí mismo. Pero una cosa que puedo garantizar es que si alguna vez comparto el ring con Canelo, no será como en su última pelea (contra William Scull), donde su oponente intentaba escapar”, dijo.

Canelo Álvarez defenderá su campeonato indiscutido de 168 libras contra Terence Crawford. Crédito: Moises Castillo | AP

“Les prometo, como si estuviera en cámara, que aunque me noqueen, me quedaré ahí y le daré un buen golpe al final. ¿Saben a qué me refiero? Daré una buena pelea, porque de eso se trata: de ser grande, de atreverme a ser grande. Y sé que lo haré”, agregó.

De hecho Turki Alalshikh ya había mencionado que le gustaba Hamzah Sheeraz como próximo rival de Canelo Álvarez –quien primero tendrá que defender su puesto de campeón indiscutido contra Terence Crawford– y tras su triunfo el jeque árabe confirmó esta información en redes sociales.

“Hamzah ahora merece a Canelo en 2026”, escribió en su cuenta oficial en X.

En su primera aparición en las 168 libras, Sheeraz intercambió golpes con Edgar Berlanga en los primeros tres asaltos. En el cuarto derribó en dos ocasiones al puertorriqueño, pero sobrevivió milagrosamente al conteo del réferi David Fields.

El británico siguió atacando al lastimado Berlanga desde el principio del quinto round. Una poderosa combinación de derecha-izquierda lo mandó nuevamente a la lona y el réferi decidió terminar el combate a los 17 segundos.

Hamzah Sheeraz, de 26 años, ascendió al peso supermediano tras empatar con Carlos Adames en las 160 libras y perder la oportunidad de coronarse campeón. El británico tiene marca de 21 victorias, cero derrotas y un empate.

Por su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, de 34 años, se convirtió en campeón indiscutible por segunda ocasión en peso supermediano tras vencer a William Scull y ahora tiene marca de 63 victorias (39 por nocaut), dos derrotas y dos empates en su carrera como profesional.

