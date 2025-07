Edgar Berlanga pronostica que noqueará Hamzah Sheeraz

Edgar Berlanga pronosticó que noqueará a Hamzah Sheeraz -quien debutará en las 168 libras- cuando se enfrenten este sábado 12 de julio en el Estadio Louis Armstrong de Queens, Nueva York.

En una entrevista con La Opinión, Berlanga afirmó que no le importa que Sheeraz tenga el apoyo de Turki Alalshikh y que este enfrentamiento será muy fácil porque el británico no tiene nada para él.

“Yo estoy entrenando fuerte. Yo soy puertorriqueño. Yo tengo un corazón como un león y mi mente es fuerte. (…) Yo estuve de frente, cara a cara, 12 rounds con Canelo. ¿Tú piensas cabr** que me vas a noquear a mí? Ese tipo no tiene nada para mí, nada, nada, nada. Si tiene a Turky, si tiene a Andy Lee, si tiene a todos a su lado, no me importa“, dijo.

Hamzah Sheeraz no cree que Crawford tenga oportunidad con Canelo Álvarez. Crédito: Golden Boy Promotions | Cortesía

“Estoy con mi equipo y ando solo. Yo soy el elegido. The Chosen One, esa es mi marca, el elegido. Estoy listo, estoy listo. (…) Esta pelea va a ser lo más fácil. Va a ser lo más fácil para mí. Esa pelea. Nocaut (así pronostica que terminará la pelea). Él no tiene nada para mí. Yo voy a coger ese cuerpo porque es flaco y lo voy a cortar suave, suavecito”, agregó.

El puertorriqueño se siente aún más motivado para esta pelea luego de que el jeque árabe declarara que “le enojaría mucho” si Hamzah Sheeraz no sale con el brazo levantado este sábado. De acuerdo con los pronósticos de los expertos este combate será reñido, pero algunos se inclinan por una victoria del británico.

De hecho los peleadores han declarado que el duelo terminará por la vía rápida debido al poder que poseen ambos. Este enfrentamiento será el principal de la cartelera The Ring III que también tendrá como evento coestelar la disputa entre Shakur Stevenson y William ‘Camarón’ Zepeda por el título de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Edgar Berlanga y Hamzah Sheeraz protagonizará una cartelera de The Ring en Nueva York. Crédito: Golden Boy Promotions | Cortesía

Edgar Berlanga, de 27 años, volvió a la senda del triunfo al noquear a Jonathan González-Ortiz en el primer asalto. El peleador puertorriqueño cuenta con registro de 23 triunfos, 18 de ellos por la vía del sueño y un revés.

Por su parte, Hamzah Sheeraz, de 26 años, ascendió al peso supermediano tras empatar con Carlos Adames en las 160 libras y perder la oportunidad de coronarse campeón. El británico tiene marca de 21 victorias, cero derrotas y un empate.

Sigue leyendo:

· Eddie Hearn dice que Berlanga debería pelear con Caleb Plant

· Edgar Berlanga noquea a González-Ortiz y quiere a Munguía o Charlo

· Turki Alalshikh presiona a Stevenson: “Quiero una gran actuación”