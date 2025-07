Horóscopo de hoy de Nana Calistar 14 de julio de 2025

LEO

No te me apachurres por lo que ya fue y se lo llevó la fregada, ni te andes mortificando por lo que no ha pasado. Mejor enfócate en vivir el presente como si no hubiera un mañana. Tienes todo pa’ ser feliz, nomás te falta creértela. No ocupas de nadie para estar bien, el que quiera estar contigo, que te busque, y el que no… que se siga de largo, tú no estás pa’ rogarle a nadie.

Aunque traigas la desesperación en el alma, no tires la toalla todavía, lo que tanto has querido se te va a dar, pero con paciencia, no con prisas. Estás por tomar una decisión que te va a cambiar la perra vida, así que no la tomes al aventón. Escucha a tu cerebro antes que al corazón, que ese a veces nomás late por puro gusto y te mete en cada bronca.

Ya no desgastes tu amor, tiempo y energía en quien no lo merece. Deja de llorarle a personas que nomás estaban bonitas por fuera, pero por dentro traían más telarañas que casa abandonada. Tienes que aprender a querer bonito, pero sin mendigar. Vienen mejoras en lo económico, se te va a abrir una puerta bien perrona en el trabajo o negocio. ¡Aprovéchala, que la suerte no toca dos veces!

VIRGO

Se ve un viaje importante en tu camino, pero no te me confíes porque podrías andar medio propens@ a accidentes o sustos. Ve con calma y bien despiert@, que por andar en la luna podrías terminar en el hospital. Hay reencuentro con una amistad de esas que pensaste que ya ni te pelaba, y un mensaje o correo te va a sacar una sonrisa que no dabas desde hace rato.

Si no andas buscando embarazos ni sobresaltos, ¡cuídate! Porque estás más fértil que campo mojado y con ese humor que traes, cualquier brisa te embaraza o embarazas. Te va a empezar a gustar alguien nuevo, incluso si ya tienes pareja, no juegues con fuego, mija/mijo, porque podrías terminar quemando lo que tanto te ha costado construir.

Tendrás nuevas oportunidades amorosas, pero no te me atontes y entregues todo desde la primera, que luego ni las gracias te dan y aguas con los encamamientos express, porque podrías salir más enredado que cuerda de tendedero. Mide bien tus movimientos, que lo que empieza como juego puede terminar como drama.

LIBRA

Traes en mente un negocio de compra o venta que podría ayudarte a mejorar tus ingresos, pero no te emociones tanto sin revisar bien con quién te estás asociando. No todos los que se te acercan quieren ayudarte, algunos nomás te quieren sangrar. Si le echas ganas, antes de que se acabe el año podrías tener trabajo nuevo o mudarte a otro lugar que te cambie la vida.

En la salud, vienen bronquillas respiratorias, así que no te expongas de más, ni te creas de acero. Necesitas estar al cien para lo que viene, porque se avecinan cambios, si tienes pareja, no estés con celos absurdos, que si no confías, ¿entonces pa’ qué estás ahí? No estés amargando el amor con puras suposiciones.

Cuida lo que comes, muévete más o en menos de lo que canta un gallo estarás subiendo unos kilitos que luego te van a costar sudor y lágrimas bajar y en el dinero, ve con cuidado, porque podrías entrar en una rachita complicada que te deje con deudas hasta el copete. Aguas con las compras impulsivas, no todo lo que brilla es ganga.

ESCORPIÓN

Muchos de tus enredos vienen porque te encanta dejar todo a medias y cuando llega la hora de rifarte, te entra la flojera o el drama, te afecta demasiado lo que digan los demás, cuando deberías mandar esos comentarios al rancho de “me vale”. Suelta ya esa desconfianza crónica, si alguien te la hace, mándalo al carajo sin tanta vuelta, no te hagas películas esperando que cambien, que eso nomás pasa en las novelas.

En la salud vas pa’ arriba, pero necesitas meterle vitamina C porque traes las defensas más bajonas que tu autoestima después de ver a tu ex con otra, hay una persona de piel blanca rondando, y no con buenas intenciones, así que no te confíes.

Vas a reencontrarte con alguien del pasado, y aunque traiga buenos recuerdos, no te emociones tanto, estos días son pa’ reflexionar y dejar de andar cargando con lo que ya no sirve. Es hora de ponerle punto final a eso que nomás te estorba y te tiene empinado el ánimo, no te quedes con las ganas de nada, la vida se hizo pa’ gozarla, no pa’ andarla sobreviviendo.

SAGITARIO

Traes la emoción a flor de piel y los cambios de humor más extremos que tus playlists: un rato perreando y al siguiente llorando con banda. Aprende a llevar la vida con más calma, no todo es pleito ni drama, alguien cerca de ti va a empezar a comportarse medio raro, frío como témpano, porque piensa que andas hablando mal de él o ella, si no es cierto, acláralo, pero si sí, pues asume la pedrada.

Vienen amores del pasado con sus garras listas para engancharte otra vez, tu bien sabes cómo terminan esas historias, así que ponte perr@ y no te dejes envolver por promesas recicladas. Cierra ese ciclo ya, porque si sigues abriéndole la puerta al pasado, el futuro nomás se queda esperando afuera como tonto.

Es tiempo de retomar esos sueños que dejaste en pausa porque “no era el momento”, pues ahora sí lo es, vienen encamamientos sabrosos, posiblemente con un vecino o vecina, así que báñate y ponte guapo o guapa por si se ofrece. Y sí, te va a ir bien en juegos de azar, pero no te emociones de más y acabes empeñando hasta la licuadora, si tienes pareja, sal de la rutina o esa relación se te va a desinflar como globo de feria.

CAPRICORNIO

Por fin verás la luz en lo económico, después de una racha que te traía más atorado que tráfico en la CDMX. Cambios laborales están por llegar y serán para bien, si no te has rendido hasta ahora, menos lo hagas cuando estás tan cerca de lograrlo, te has caído y levantado tantas veces que ya deberías tener membresía en el suelo, pero eso te ha hecho más fuerte que muchos.

Es hora de dejar de tapar los errores de la persona que amas, si algo no te gusta, no te lo tragues nomás por no pelear, habla, aclara y decide si vale la pena seguir o si ya es momento de decir “gracias, pero ya no”. Vienen noticias de familiares que tenías años sin ver, y de amistades que se están separando.

Y no pierdas tu tiempo echando pleito a quienes han sido piedras en tu camino. Déjalos que sigan ladrando, tú enfócate en tus metas y en estar bien contigo mismo. No creas todo lo que te dicen ni caigas en chismes de pasillo. Tú ya no estás pa’ esas cosas. Mejor échale ganas a ese proyecto que traes en mente, ahí podría estar tu golpe de suerte.

ACUARIO

Vienen días de madurez forzada, porque una situación te va a abrir los ojos como si te echaran limón en la herida, vas a empezar a ver las cosas desde otra perspectiva, más real, más cruda, pero más útil y sí, ya bájale a tanto coqueteo en redes porque pareces piñata: todos te tiran pero nadie te toma en serio, si de verdad quieres amor, empieza por respetarte tú.

Limpia tu vida de toda esa bola de gente que nomás estorba, que no aportan nada y te quitan hasta la energía, si alguien solo te busca cuando necesita algo, mándalo a volar sin escala, no te sientas culpable de lo que viven los demás, cada quien carga su costal y tú ya bastante tienes con el tuyo.

Tienes ideas buenas, pero te da miedo lanzarte por si fallas, pues aviéntate, que el que no arriesga no gana, no tomes decisiones apresuradas, tu estado de ánimo anda como montaña rusa y eso puede jugarte en contra, hay un negocio o proyecto por ahí que te puede sacar de más de un apuro, no lo ignores porque ahí podría estar tu despegue.

PISCIS

Una amistad anda mal en el amor y podrías ser su paño de lágrimas, pero no te me vayas a confundir y termines metid@ donde no debes, te llegarán noticias buenas respecto a trabajo o entradas de dinero extra, oportunidades de negocio se vienen, y aunque al principio no te parezca gran cosa, podrían ser el inicio de algo grande, nomás no te apendejes y ponte las pilas, que lo bueno no espera.

En el trabajo andas estresado y hasta pensando en renunciar, tranquilo, analiza las cosas antes de tomar decisiones locas, tu familia será clave para motivarte y darte fuerza, así que no la descuides, ahí está tu motor, también vas a descubrir que el karma sí existe, porque esa gente que te hizo daño en el pasado va a empezar a pagar factura.

En el amor, no confundas revolcón con relación. A veces te entregas con todo y alma en la primera y ni las gracias te dan, aprende a no mezclar sentimientos cada vez que te la dejen caer o la dejes caer, porque luego tú bien enamorado y la otra persona ya anda en otra cama, cuida tu corazón, que ese sí no tiene repuesto.

ARIES

No te dejes llevar por consejos de gente metiche que nomás está viendo cómo haces el ridículo. Aprende a tomar tus decisiones sin depender de los demás, que ya estás grandecit@ pa’ andar preguntando si vas o vienes, un amor del pasado quiere volver, pero no trae nada nuevo, solo recuerdos kuleros y dolores de cabeza, ya supéralo, no seas terco/a, que lo vivido con esa persona ya no da pa’ más.

Cuida tu corazón, pero no lo encierres que los fracasos amorosos no te hagan convertirte en alguien frío o sin sentimientos, porque luego te andas preguntando por qué nadie se te queda. El karma no olvida, y a quienes te fregaron la existencia ya les está empezando a ir como les toca y si tú también la regaste, pues ni modo, paga y aprende.

En estos días te vas a dar cuenta de que no puedes confiar en cualquiera, ya te lo habían advertido, pero te gusta aprender a madrazos. No le tengas miedo a los cambios, porque ahí está la clave de que todo mejore, tu ánimo va a mejorar, pero solo si dejas de hacer las mismas tonterías de siempre, aprende a ver las señales antes de volver a tropezar con la misma piedra… y con los mismos calzones.

TAURO

Ponte trucha con la comida y los antojos porque tu cuerpo anda más acumulador que refrigerador de soltero, vas a subir de peso si no te pones las pilas y luego ni cómo quejarte, en el amor, no aflojes tan rápido ni te enamores del primero que te dice que estás bonita o bonito, porque terminas llorando por quien ni se aprendió tu segundo nombre.

Aprende a conocer a las personas antes de darles todo de ti, que traes la mala costumbre de entregar tu corazón envuelto para regalo sin que lo pidan y obvio, luego sales tú llorando como Magdalena porque no recibiste ni una mísera flor.

Te deprimes mucho cuando no logras lo que te propones, pero también te das por vencido bien rápido, no te rindas, échale ganas, que poco a poco vas a ver resultados. Cuida tus pensamientos, porque si piensas negativo, atraes puras fregaderas, vienen cambios en tus emociones, vas a ponerte más cabrón/a en el amor, y eso es resultado de todas las traiciones que te han hecho.

Un viaje está en puerta y alguien de tu pasado va a buscarte, vas a notar que la vida también le dio sus revolcaditas, en salud, cuida tu garganta y músculos, deja de desvelarte tanto, que no eres de titanio.

GÉMINIS

Cuidado con los chismes familiares, vas a andar en medio de un mitote de esos que ni en novela de las nueve, te vas a enterar de una traición o habladas de una tía, primo o familiar cercano así que mejor no cuentes de más, porque hasta el perro va y repite.

En el amor, vas a abrir los ojos y darte cuenta de que a los que les dabas atención ni valían la pena, mándalos a la fregada y enfócate en ti. Sentirás ganas de dejar todo e irte lejos, pero no te rajes, cada prueba que te manda la vida te está forjando más perr@.

Haz limpieza emocional, física y mental, saca de tu vida personas, objetos o situaciones que ya no te dejan crecer, tu vibra anda contaminada por cosas que ya no deben estar ahí, cuando te enfoques en lo que sí sirve, todo fluirá.

Hay chance de amores fugaces, encamamientos y un viajecito con familia que te va a caer como baño de pueblo, aprende del pasado, porque si no, te va a volver a tronar la historia en la cara, no te dejes, ni por gente ni por tus propios pensamientos.

CÁNCER

No te metas en relaciones prohibidas, que si esa persona ya tiene pareja, mejor aléjate antes de que acabes metid@ en un chisme de lavadero, podrías perder cosas materiales o quedarte con el corazón partido como canción de José José.

Una amistad va a llegar con chismes de tu ex o de alguien que te anda echando tierra. Hazle caso a tu intuición y no te claves en dimes y diretes. Extrañarás mucho a alguien que ya no está en este plano, y recibirás una señal a través de un sueño que te va a calar hondo.

Se viene un momento bonito con alguien especial, y ese lazo se va a fortalecer con el paso de los días, si ya tienes pareja, bájale a los celos, que a veces tú solit@ saboteas lo que sí vale la pena, dale su espacio, no seas interrogatorio andante.

Cuida tu alimentación, haz ejercicio aunque sea bailar cumbias mientras trapeas. Necesitas moverte y sacar todo eso que traes guardado, aprende a mirar con el corazón y no solo con los ojos, que luego te enamoras de pura fachada.