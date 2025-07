Cheque de estímulo de hasta $500 dólares: ¿Quiénes son elegibles?

Para este verano miles de contribuyentes en el estado de Georgia podrían recibir cheques de estímulo de hasta $500 dólares por parte del Departamento de Ingresos luego de haberse aprobado el proyecto de ley HB112.

Los fondos forman parte de un superávit presupuestario estatal de hasta $16,000 millones de dólares, y aunque el reembolso está dirigido a los residentes de Georgia para ayudar a sortear las dificultades económicas, algunos de los contribuyentes podrían quedar por fuera si no cumplen con los requisitos solicitados por la entidad.

En este sentido, quienes deseen recibir este cheque de estímulo deberán cumplir con los siguientes requerimientos:

Ser resiente del estado de Georgia durare el 2023-2024.

Haber presentado la declaración de impuestos correspondiente a los años fiscales 2023 y 2024, antes del 1 de mayo de 2025.

Haber tenido una obligación tributaria durante el año fiscal 2023.

En este caso, los ciudadanos que no recibirán estos pagos son aquellos que no declararon en la fecha límite, presentan error o información incompleta en su declaración o no residieron en el estado durante los años fiscales mencionados.

En cuanto a los montos del cheque de estímulo estos dependerán del estado civil en la declaración de impuestos y van desde $250 dólares para contribuyentes solteros, $500 para parejas con declaraciones conjuntas y $375 dólares para jefes de familia.

Según el Departamento de Ingresos de Georgia los cheques comenzaron a distribuirse a mediados de junio de este año. “La HB 112 permite a los contribuyentes de Georgia recibir un reembolso de parte o la totalidad de sus impuestos sobre la renta del año fiscal 2023”, destacó la entidad en su página web.

