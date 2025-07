Rayados de Monterrey tenía en sus planes la contratación de Cristiano Ronaldo

El Mundial de Clubes de 2025 generó muchos rumores antes de su inicio. Lionel Messi participó con el Inter Miami y era uno de los grandes atractivos. Cristiano Ronaldo no participó porque el Al Nassr no logró su boleto. Pero CR7 pudo haber jugado con Rayados de Monterrey.

Es un hecho que Cristiano Ronaldo tuvo la posibilidad de jugar el Mundial de Clubes. Durante el torneo, el propio Marcelo Gallardo confirmó que River Plate intentó contar con los servicios de CR7. Pero los argentinos no fueron los únicos. Rayados de Monterrey lo tenían en sus planes.

Según detalla el periodista Willie González para RG La Deportiva, las condiciones estaban dadas para que Cristiano Ronaldo, al menos, tuviese una propuesta en sus manos de parte del conjunto mexicano. Sin embargo, la propia directiva del club desestimó este capricho por el alto costo que representaba solo para jugar este torneo internacional.

“O sea, lo de Cristiano Ronaldo no lo quisieron hacer, no lo quisieron contratar nada más para no dejar un mal precedente de hacer un gasto fuera de lo común; es decir, la plata la tenían, el dinero lo tenían, Sergio Ramos era el contacto, era convencible si Sergio Ramos intervenía y la plata ahí estaba, pero hubo un tema de sentido de común de que no iban a gastar un millón de dólares en cámaras hiperbáricas y no nos vamos a gastar $20 millones de dólares por cuatro partidos con Cristiano Ronaldo“, dijo el periodista.

En este sentido, el propio club se percató de que la contratación de CR7 sería un gasto innecesario. A pesar de que el Mundial de Clubes salió rentable para varios equipos, eran mínimas las posibilidades de que Rayados avanzara mucho en el torneo y acumulara más dinero.

“Eso también habla de una sensatez en el club porque vivimos en una organización que es hipermegamillonaria, que sólo hay que picarle a un botón para que caigan los dólares y que se compre todo lo que se tenga que comprar“, agregó.

Mal inicio en la Liga MX

Rayados de Monterrey fue uno de los mejores representantes del fútbol de Concacaf. Junto al Inter Miami, el conjunto regio fue el único que logró superar la fase de grupos, pero cayeron en los octavos de final contra el Borussia Dortmund.

Este buen rendimiento no pudo ser traspasado al inicio del Apertura 2025. Rayados de Monterrey cayó en su debut contra los Tuzos del Pachuca. En el Estadio Hidalgo, Monterrey fue goleado 3-0.

