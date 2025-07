Eugenio Derbez confiesa que quiere retirarse de la actuación

El actor mexicano Eugenio Derbez se ha sincerado sobre sus planes a futuro a nivel profesional y lo que dijo dejó a más de uno con la boca abierta. ¿La razón? El retiro de los sets de grabación estaría más cerca de lo que se cree. ¡Aquí te contamos los detalles!

En una charla reciente con el programa “Ventaneando”, el protagonista de “No se aceptan devoluciones” y “CODA” destapó que para él no es extraña la idea de decirle “adiós” a los escenarios; incluso, indicó que desde hace varios años lo ha intentado.

“Lo he intentado muchas veces. Hace poco tuve una crisis existencial. Renuncié y dije: ‘Ya no puedo más’. Me entró un ataque de exceso de trabajo porque estaba haciendo teatro, tele y veinticinco cosas a la vez”, detalló al show encabezado por la periodista Pati Chapoy.

El también comediante destacó que esta crisis llegó a tal punto que comenzó a hacer los “preparativos” para su retiro: “No pude más y como que troné. Le hablé a mi contador y le pregunté cuánto dinero tenía en el banco y para cuánto me duraba. Le dije que me quería retirar“, añadió.

Asimismo, Eugenio Derbez rememoró que logró rencontrarse con su pasión por este arte y actualmente se mantiene como uno de los mayores referentes de la televisión y la comedia en México. Sin embargo, la idea de retirarse no ha quedado descartada del todo.

“Amo mi trabajo pero sí me gustaría en un momento parar. Me he dado cuenta que los éxitos laborales no son la felicidad. El dinero te saca de aprietos, sí, pero te mete en otros muy diferentes y si no encuentras balance pierdes el equilibrio”, concluyó el famoso.

Seguir leyendo:

• Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo celebran 13 años de casados pese a los rumores de truene

• Alessandra Rosaldo reacciona a rumores de separación de Eugenio Derbez

• Los Derbez celebran el primer año de Tessa, hija de José Eduardo