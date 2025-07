Horóscopo de hoy de Nana Calistar 16 de julio de 2025

PISCIS

No te andes poniendo máscaras nomás pa’ agradarle a la gente, si a alguien no le gusta tu esencia, que se vaya a seguir buscando otra alma que sí le cumpla sus caprichos. Enfócate bien en lo que quieres y necesitas en tu vida, pero ten claro que nada cae del cielo, ni el amor ni los millones. Vas a tener que chingarle con ganas, porque los sueños se cumplen, sí… pero con madrugadas y desvelos.

Abre bien los ojitos, porque traiciones se vienen como si estuvieras en novela de las 9. No falta el que se te acerque con sonrisita falsa solo pa’ apuñalarte cuando te descuides. También es probable que andes nostálgico, extrañando a personas que ya se fueron o que ya no están pa’ ti, pero no te claves tanto; mejor aprende lo que esas personas te dejaron, aunque haya sido puro madrazo.

Se te viene una noticia desde lejos que te va a sacar una sonrisa chula, y un comentario de alguien importante te va a poner de buenas todo el día. Hay oportunidades en negocios, especialmente si estás metido en rollos de comida, pon atención porque eso podría darte pa’l chesco y pa’ la tanda.

Una verdad saldrá a la luz dentro de tu familia, pero ni te metas de más, porque no es tu circo ni tus changos. Hay una amistad que siente cositas por ti, pero le da miedo aventarse el clavado. Tú sabrás si le echas el salvavidas o la dejas ahogarse en sus miedos.

Es tiempo de conocer gente nueva y gozar la vida, no vivas tan a las carreras, ni tan preocupado. Que no te gane la tristeza por puras tarugadas, disfruta y cómete al mundo, pero con condón… digo, con responsabilidad. Vienen amores del pasado queriendo regresar y hay chance de un viajecito muy pronto, aunque sea cerca.

Tu sexto sentido andará al tiro, así que vas a cachar al vuelo quién te está mintiendo y quién nomás te quiere ver la cara de inocente. No te dejes manipular por gente tóxica, esa que nomás se te pega pa’ drenarte.

Aguas con gastar lo que no tienes. Ahorra, invierte y ponte abusada o abusado, porque vienen días medio complicados en lo económico. No des todo por quien ni siquiera se mojaría por ti en la lluvia. Que el amor no te haga ver estrellas falsas.

ACUARIO

Se te vienen oportunidades perras, tanto en el amor como en los negocios… y ya tú sabrás cuál te prende más el boiler. Pero eso sí, no te me emociones tan rápido, porque también podrías recibir una crítica medio pasada de lanza de alguien que es importante pa’ ti. No te lo tomes tan a pecho, mija o mijo, mejor que se te resbale como si trajeras manteca, porque si no ayudan, mínimo que no estén chingando.

Cuídate de caídas y golpes, porque traes el equilibrio más torcido que la dieta en diciembre. Y si tu pareja anda rara, más seca que tortilla recalentada, pregúntale qué onda antes de armar el drama, que a veces no es lo que parece.

Recuerda que los cambios no llegan de la noche a la mañana, y menos si llevas años estancado en la misma rutina. Cambia tu forma de pensar, tu actitud y hasta tu forma de pararte si hace falta, pero ya muévete. Y sí, ponte a dieta, porque los kilitos de más no se van con que te pongas los leggings de la suerte. Si quieres ver resultados, échale galleta… sin comértela.

Hay una enfermedad en la familia, pero no entres en pánico, todo va a salir bien. Eso sí, cuida tus pertenencias, porque se ven pérdidas de objetos y luego ahí andas culpando a medio mundo. Una amistad se acercará por consejo, así que escucha, aunque sea nomás por morbo.

Tu carácter fuerte y directo te sacará de un problemón que está por presentarse, pero aguas con andar creyéndote la última coca del desierto, porque hay quien te admira y se puede decepcionar si te subes mucho al ladrillo. Recuerda que la humildad también viste.

Vienen sentimientos de rencor hacia alguien que te pagó con pura fregadera. Pero ni te desgastes, la vida cobra caro y sin aviso. Mejor siéntate a ver el karma en acción y tú sigue brillando como el foco que no se funde. En temas del cuerpo, no descuides la dieta ni el ejercicio, porque andas acumulando más lonja que rencores.

Y no andes aparentando lo que no eres nomás pa’ gustarle a los demás. Tú sé tú, pero mejorado, como en edición deluxe. Y si no les gusta, que se vayan por donde vinieron.

CAPRICORNIO

No dejes que un mal día te eche a perder la semana ni que un maldito comentario te haga dudar de tu valor. Si tu pareja te pide tiempo, no lo tomes como castigo divino ni empieces con la novela, mejor dale su espacio; a veces es justo eso lo que ambos necesitan para reencontrarse y recordar por qué empezaron. A veces es mejor estar solo que mal acompañado… o acompañado nomás por costumbre.

Prepárate porque la vida te pondrá una prueba bien cabr0na, de esas que te sacuden el alma y te hacen darte cuenta de lo que realmente importa. Deja de tenerle miedo a tropezar con la misma piedra, mejor aprende a patearla con estilo. Las caídas enseñan más que mil consejos.

Cuida muy bien lo que escuchas y de quién lo escuchas, sobre todo si viene de una amistad de piel blanca, porque podría traerte chismes y meterte en broncas innecesarias. No todo lo que reluce es oro y no todo lo que se dice es cierto. Tú analiza antes de explotar.

Hay buena vibra en lo económico, posibilidades de billete extra y estabilidad, pero tienes que ponerte abusado y no dejar pasar oportunidades. Si tienes chance de cerrar un trato o invertir en algo que te late, dale, pero con cabeza, no con desesperación. Vienen arreglos de papeles o documentos, así que no los dejes pa’ después.

En el amor, si ya tienes a alguien, presta más atención porque esa persona ha notado que andas medio distante. Si no te interesa, sé honesto y dale paso. Pero si sí te importa, ponte las pilas y échale amor del bueno, no migajas.

La vida está hecha de subidas y bajadas, y aunque últimamente te has sentido en montaña rusa, poco a poco irás encontrando tu equilibrio. Tienes mucho por lograr, pero lo has dejado en pausa por atender problemas ajenos. Ya es hora de que te pongas en primer lugar, no seas tu propio obstáculo.

Se viene una plática seria con tu pareja o con alguien que te mueve el tapete, y de ahí podrías empezar a construir algo que sí valga la pena. También podrían darte señales de que ya es momento de poner en marcha ese negocio que traes en mente y no has aterrizado por miedo o flojera.

SAGITARIO

Cuídate las espaldas porque traes a más de uno o una que te dice “amigo” de frente y de espaldas te trae de tema principal como si fueras novela. Gente doble cara hay en cada esquina y tú, por buena onda, te confías demasiado. Ya no estés buscando afuera lo que tienes en frente, ábrete al amor real, no al de Instagram. Hay una persona cerca de ti que te ve como taco de ojo y tú ni en cuenta porque sigues clavada o clavado con pura persona bonita por fuera pero vacía por dentro.

Los chismes siempre van a estar a la orden del día porque tu signo es como luz en la oscuridad: brillas y molestas. Pero tú no naciste pa’ agradarles a todos, así que deja que hablen, que se traguen sus palabras con salsa, tú sigue subiendo que allá arriba no se oyen ladridos. Que no te afecten los comentarios de quien no pone ni para las tortillas.

Tu bipolaridad estará encendida, vas a querer abrazar y mandar a la fregada a la misma persona en cuestión de minutos. Pero no te juzgues, así eres y el que te quiera que te aguante completo o que se forme. La vida te va a llevar por el camino correcto, aunque te encapriches con otro. Ya no te empeñes en cambiar tu esencia por agradar a alguien que ni movería un dedo por ti. El que no te quiere como eres, que se largue con su manual de “cómo deberías ser”.

No te dejes caer ni vencer, que tú tienes el fuego en la sangre para salir adelante con estilo y con chongo alto. Deja de estar explicando todo y dando cuentas a quien ni vela tiene en tu entierro. Si esa persona que te mueve el tapete te corresponde, bien, si no, pues que se te quite la ceguera emocional.

Si tienes pareja y anda demasiado cariñosa o cariñoso, no te emociones tanto, algo quiere… o anda limpiando culpa. Checa bien antes de darlo todo. Cuida tu economía porque podrías tener que tomar una decisión importante que implique gastos o cambios.

Y aguas con esa gente manipuladora que se mete hasta la cocina de tu vida para tratar de volverte contra alguien que en verdad te importa. No todo lo que te dicen viene de buena fe.

ARIES

Ya bájale a la tragazón mija, ese cuerpazo criminal necesita mantenimiento, no solo fotos con filtro. Posibilidad de que aflojes la caricia con una amistad, así que tú sabrás si quieres confundir cama con cariño. Se te viene la chance de armar un viaje bien perrón con alguien que significa mucho para ti, puede ser tu peor es nada, tu crush eterno o tu amante escondido. No te quedes con las ganas, que lo no vivido luego se convierte en trauma.

También andas con la idea de iniciar un negocio online, como vender por Facebook o meterte a esas jaladas de “emprende desde casa”. Hazlo, pero con estrategia y sin dejarte llevar por la emoción. Vienen cambios bruscos en tu estado de ánimo, así que si no quieres meterte en broncas, guarda silencio cuando no estés seguro de lo que estás diciendo. El chisme es divertido hasta que se te revienta en la cara.

Traes tantas ganas de mandar todo a la fregada, irte lejos, cambiar de aire, de trabajo, de vida, de todo. Estás cansado de dar y dar y no recibir ni las gracias. El amor propio se te anda cayendo por andar queriendo salvar relaciones que ya están más muertas que tus ganas de ir a trabajar en lunes.

Mentaliza lo que quieres y lo que necesitas, pero no esperes que todo te caiga de un día pa’ otro. Si no hablas, si no pides, si no te mueves, el universo se queda sentado comiéndose un bolillo. Y ojo, el amor llegará cuando tenga que llegar, no cuando tú te pongas de necio o necia con alguien que ni al caso.

Mírate al espejo y si no te gusta lo que ves, cambia, pero por ti, no por nadie más. Si tienes muchas cosas atoradas en el pecho, busca a tu persona de confianza, porque urge que saques todo eso antes de que explotes como olla exprés. Traes chismes atorados, que ya ni son tuyos, pero necesitas desahogarte con la frase: “quién somos nosotras pa’ juzgar” y soltarlo todo.

Te vienen oportunidades laborales que podrían impulsarte machín, y andarás tan perra y tan exitosa que más de uno se te va a quedar viendo con envidia y con ganas. Borrachera en puerta, chisme familiar o de amistades que saldrá como agua de lavadora vieja y una atracción peligrosa por alguien que vive lejos de tu tierra. Pero cuidado, si no tiene la ñonga larga (o lo que tú busques), ni te arriesgues mija… que luego te quedas con antojo y sin pasaje de regreso.

TAURO

Ya deja de darle tantas vueltas al pasado, que los mismos errores no te van a comprar la tanda. Se vienen días cargados de energía positiva, así que ponte las pilas y agárrala al vuelo antes de que se te vaya como ex borracho en fiesta patronal. Hay una amistad de piel blanca que nomás te trae en chismes; mándala a freír espárragos y aprende a cerrar el hocico sobre tus planes, porque los envidiosos te los salan más que caldo de camarón.

En la chamba andas más harto que cajera en quincena: puro estrés y cero pasión. No renuncies de madrazo; mejor busca opciones y, cuando tengas algo seguro, avienta las llaves cual cenicienta a medianoche. Volverás a dieta y ejercicio —otra vez— y te caerá el veinte de que no es tanto la báscula, sino la constancia, así que no aflojes después de la primera semana o terminarás brindando con refresco y garnacha.

Una decepción te va a abrir los ojos sobre cierta personita de tu círculo; no llores, agradece la claridad. Se destapan chismes familiares, pero ya aprendiste a que te valga gorro; ahora nomás los ves arder con tus palomitas. La posibilidad de estrenar romance anda fuerte porque traes las hormonas bailando cumbia, pero aguas: no andes con alguien nomás por andar. Date tu lugar y guarda la put3ría pa’ cuando de veras se antoje.

Cambia tu chip a uno más positivo; eres de los que ven la tempestad y se avientan con paraguas roto. Deja de sabotear tus propios sueños y mejor ponte a planear, porque dentro de ti hay un chingo de ideas que podrían darte pa’ vivir bien y hasta invitar la ronda. Aleja los amores de una noche; tu corazoncito es intenso y pega más rápido que chicle en zapato, así que piensa con la cabeza correcta.

No te claves en tirar piedras a tus enemigos; la vida se encarga de cobrárselas como SAT en abril. Tú dedica tu energía a lo que te hace feliz y no te quedes con el antojo; peor es decir “¿y si…?” que amanecer crudo, pero con sonrisa.

GÉMINIS

Ya déjate de llorar por el que se fue sin decir adiós, porque si no quiso quedarse, tampoco merece que sigas gastando lágrimas y Kleenex. El universo ya te tiene preparadas nuevas oportunidades en el amor, así que abre el corazón, pero también el ojo, porque no todo lo nuevo es mejor, ni todo lo guapo es bueno. Podrías planear un viaje, y no nomás al Oxxo de la esquina, sino algo que te haga resetear tu cabeza y tus ganas de vivir.

Familia del extranjero llega con bendiciones, chisme internacional y chance hasta con regalitos, lo cual alegrará tu semana. En tu chamba vienen cambios importantes: ofertas de crecimiento, nuevos puestos y hasta posibilidad de jalarte al extranjero o mínimo a otra sucursal con mejor sueldo. No la riegues por andar distraída o distraído, que lo que viene es oro puro.

Deja que el mundo ruede y que los comentarios sigan su camino. Tú no naciste pa’ vivir en el pasado ni pa’ seguir metido en la misma mi3rda de siempre. Ya aprendiste lo que tenías que aprender, así que ahora enfócate en estar perrísima, fuerte y sin culpas. Tienes todo para salir adelante, pero si te sigues comparando con otros, te vas a estancar más que calzón en temporada de lluvias.

Tu familia va a necesitar de ti, y aunque no te lo digan, ahí deberás estar. Hazlo por cariño, no por compromiso. Cuídate de tus pies y de dolores en la panza, porque el cuerpecito también habla y últimamente lo has tenido en segundo plano. En el trabajo andan ardiendo por ti por pura envidia, así que no aflojes, que eso es señal de que vas por buen camino.

En el amor, andas tan necesitado de cariño que podrías confundir una amistad sincera con señales de amor… y terminar metido en tremendo enredo. No todo lo que brilla es crush. Dolores de espalda y algún malestar por infección podrían aparecer, así que échale ojo a tu salud.

Si tienes pareja, cuídala. Alguien le anda escribiendo por redes sociales y no precisamente pa’ venderle ollas. Los celos estarán al cien y tú no eres la más tranquila cuando se trata de compartir. Noticias especiales llegarán de alguien que te mueve el tapete desde hace rato y esa sorpresa te va a dejar temblando… y no nomás de emoción.

CÁNCER

Háblale a tu yo del pasado y pregúntale qué fregados ha estado haciendo, porque últimamente traes más enredos emocionales que telenovela de las 8. Amores del pasado van a regresar queriendo reencontrarse… y encamarte, obvio. Tú decide si quieres darles segunda vuelta o mejor cerrar el ciclo y aplicar la de “gracias, pero ya aprendí la lección”.

Ya no te hagas la o el tont@, es momento de crecer, de plantarte firme y no dejar que te sigan viendo la cara. Tu signo es fuerte, poderoso y terco, pero también es manipulable cuando el corazón se mete de por medio. No permitas que nadie —ni familia ni ex ni esa amistad envidiosa— te frene. Estás por vivir una etapa donde te vas a sacudir a quienes no suman y eso incluye a alguien muy cercano… sí, ese que ya sospechas.

Fin de semana movidito emocionalmente, porque traes el corazón sensible, pero también más fuerte que nunca. Has aprendido a desconfiar, y no por amargado, sino por experiencia. Ya no estás pa’ que te rompan, tú ya vienes con costras de guerra y eso se nota en tu mirada.

Cuídate mucho en lo económico, sobre todo si estás pensando hacer una compra innecesaria solo por capricho. No es momento de soltar el billete a lo menso. Y si estás pensando en abrir un negocio, primero planea bien. Tu intuición está afilada, pero tu ansiedad a veces te mete en broncas.

Has estado cargando tristeza y frustraciones que ya ni deberían dolerte. ¡Sácalas! Ya no vivas con la mugre emocional del pasado, limpia esa mente, saca esa gente y vuelve a empezar. Tú no eres árbol, no te quedes donde no floreces.

Aprende a ponerle punto final a lo que ya se pudrió, deja de convivir con la mier…coles emocional de siempre. No es tiempo de seguirte dañando a ti solita o solito. La vida aún te tiene muchas sorpresas, pero si sigues cerrada, no va a poder entregártelas. No vivas a medias, ni en modo zombie emocional. Ya llegó tu tiempo de florecer con todo y espinas.

LEO

Siempre tan inseguro y tan valiente a la vez… Eres un caso curioso, porque cuando tienes el amor en la mano, lo sueltas por miedo, y cuando no tienes nada, te aferras a lo que ya ni te hace bien. Ya deja de hacerte la víctima, chiquillo/a dramático/a, que la vida no se trata de coleccionar decepciones, sino de aprender de ellas. Si te fue mal, la vida ya se está encargando de pagarte, pero tú andas tan desconfiado que ni recibes lo bueno.

Deja de echarte culpas que no son tuyas, ni permitir que otros manejen el volante de tu vida. Tú sabes perfectamente lo que quieres, pero a veces te haces el que no, nomás pa’ no comprometerte. Si tienes dudas con esa persona que te mueve el tapete, acláralas ya, porque no se vale darlo todo esperando lo mismo y terminar con las manos vacías.

Se te cruza alguien en el camino, alguien mayor o con más experiencia, y esa persona te va a cambiar la manera de ver las cosas. Posible relación que podría ser muy intensa y hasta curarte heridas que ni sabías que traías abiertas. Eso sí, si empiezas a extrañar a quien ya se fue, acuérdate por qué se fue. No caigas en la tentación de volver a lo que ya no funciona.

Eres tu peor juez, Leo. Te criticas más que tu ex enojado y te pones más trabas que la vida misma. Si tú no te amas, no esperes que otros lo hagan por ti. Aprende a poner límites y a no andar regalando oportunidades como si fueran volantes en el tianguis. Hay alguien allá afuera que sí merece tu tiempo, pero no le das chance por seguir colgado de fantasmas.

Déjate de flojeras emocionales, de excusas y de esperar que todo se solucione solo. Ponte las pilas, porque si tú no luchas por tus sueños, nadie lo va a hacer. Y ya no te detengas por nadie: quien te quiera, se quedará a luchar contigo. Y quien no, que se vaya sin hacer tanto ruido.

VIRGO

Un nuevo amor anda rondando por redes sociales o a través de alguna amistad, y no es cualquier cosa: esta persona trae el sazón, la chispa y las ganas de darte tus buenas noches de pasión. Pero no te emociones tan rápido, tú primero analiza todo como buen Virgo que eres. Si ese amor del pasado aún te ronda la mente, recuerda que si se fue, fue por algo, y si no regresó, fue por todo.

Cambios de planes de último minuto, chismes de amistades que andan sacando tu nombre en reuniones, y un familiar que se enferma pero se recupera. Lo importante es que tú mantengas la calma, no caigas en pánico ni te vayas al drama, que no estás en novela de Thalía.

Persona de tez morena clara se cruza en tu camino y puede causarte un buen alboroto, incluso problemas con tu familia. Ojo con eso. También se te viene una racha de cambios repentinos, pero si no son para mejorar tu vida, mejor ni los hagas. No prometas lo que sabes que no vas a cumplir, porque luego te haces bolas solo.

La vida te va a poner lo que mereces, pero primero tienes que ganártelo. Nada de sentarte a esperar que todo se acomode. Y aunque te desesperen los lentos, no te metas en broncas que no son tuyas. Atiende tus pendientes, tus sueños y tus heridas, que ahí es donde urge tu atención.

Cuidado con firmar papeles sin leer, podrías caer en un problema legal o de dinero. También aguas con caídas y accidentes caseros, más si andas distraído. Se aproxima una noche loca con alguien inesperado que podría confundirte emocionalmente; si solo fue pasión, no le pongas corazón.

Reflexión profunda se avecina este próximo fin de semana. Bufarás a más de uno que quiera meterse en tus planes o frenarte. Dolorcito de estómago, estrés y ganas locas de buscar a alguien del pasado que te dejó picado o con la palabra en la boca. Si es solo pa’ sacar lo que traes guardado, hazlo. Pero si es para volver a lo mismo, mejor no pierdas tu tiempo.

LIBRA

Te espera una vida bien perrona llena de éxito y momentos que vas a recordar con una sonrisa… pero primero suéltate de esa gente que nomás te quiere ver fregado. Ya no vivas de rodillas por quien no vale ni los zapatos que usa. Deja de pensarle tanto a ese negocio que traes en mente, y mejor échalo a andar, ahí está la llave que puede abrirte la puerta de la estabilidad económica. El miedo nunca paga las cuentas, así que aviéntate con todo y dudas.

Cambios laborales vienen fuertes, puede que no sepas qué hacer o te sientas en una encrucijada, pero no le saques. Agarra el toro por los cuernos y haz lo que te dicte el corazón, no el miedo. La vida premia a los valientes, no a los que se la pasan esperando “el momento perfecto”.

Ya párale a esas personas que tiran la piedra y esconden la mano. Entre familiares y amistades falsas, se te ha ido mucha energía que podrías usar en ti. Estás rodeado de gente que sonríe contigo, pero se queja de ti con otros. Sácales la vuelta y quítales el acceso VIP a tu vida.

No te la pases pensando mil cosas antes de dormir, ni te claves en el futuro que todavía ni llega. Vive el presente, y el futuro, déjaselo a Dios o al universo, pero ya suelta esa ansiedad. Controla tu lengua, porque podrías herir a alguien que de verdad te quiere, y después no habrá marcha atrás.

Una expareja te anda pensando más de lo que imaginas, y es muy probable que tengas un sueño bien loco con él o ella. Pero no te emociones, a veces el subconsciente solo quiere cerrar ciclos, no volver a abrir heridas.

Cambiarás tu forma de tratar a ciertas personas, y no será por capricho, sino porque por fin verás quién sí y quién nomás estaba de adorno. Oportunidad de negocio con ventas o con alimentos, ¡y va a pegar duro si te aplicas!

Cuida tus pies y tus rodillas, podrías tener una caída o golpe que te frene un rato. También hay una amistad que te ve con ojos de amor, pero como traes la confianza dañada, ni cuenta te das. Proyectos nuevos y un viaje planeándose desde ya.

ESCORPIO

Una amistad tronará con su pareja y va a necesitar que estés ahí, no solo pa’ el consuelo, también pa’ echar el chal y el vino. Pero ojo, no finjas sentimientos nomás pa’ quedar bien. Aprende a no exigir lo que tú tampoco das, porque no se vale pedir fidelidad si andas con el celular lleno de mensajes “inocentes”.

Tus sueños y metas no son responsabilidad de nadie más, así que deja de esperar a que los demás te den permiso o te aplaudan. ¡Ponte en acción desde ya! Lo que no hiciste ayer, hazlo hoy. Y deja de procrastinar tus metas, que la vida no se pone en pausa pa’ esperarte.

Si tienes pareja, bájale dos rayitas al mal humor. No andes trayendo pleitos del pasado al presente, porque se puede hacer un desmadre emocional que no te va a gustar. Escucha los consejos de la familia, aunque a veces te dé el gatazo en el orgullo. Y si estás manipulando la relación pa’ que las cosas se hagan como tú quieres, mejor replantéate si eso es amor o puro capricho.

No le temas al cambio, Escorpio, porque este mes trae momentos bien intensos con alguien especial que ya está en tu vida… o por llegar. Se viene una relación que te va a hacer sudar, reír, llorar y hasta gritar (y no nomás por amor).

Deja de perder tiempo en cosas chiquitas, tú naciste pa’ lo grande. Si algo no sale a la primera, no lo tomes como fracaso. A veces hay que hacerlo a la brava pa’ que valga la pena. Y ten cuidado con esa gente que solo aparece cuando necesita algo: ya sabes quién es, y ya es hora de que le cierres la puerta con seguro doble.

Se van a alejar amistades y qué bueno, porque solo estaban ahí pa’ la peda y el chisme. No aportaban nada más que drama. Una expareja se dará cuenta del tesoro que perdió y te va a andar buscando con excusas tontas. No caigas, recuerda que hay cosas que no valen ni una segunda mirada.