Trump firma Ley Antifentanilo e insiste que cárteles controlan México

El presidente Donald Trump firmó la ley para detener todo tráfico letal de fentanilo o Ley HALT Fentanyl, en lo que dijo, es un esfuerzo continuo para frustrar el flujo de la droga ilícita que se ha convertido en la principal causa de muerte de estadounidenses entre 18 y 45 años.

La legislación, aprobada tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado con apoyo bipartidista, reclasificará el fentanilo como una droga de la Lista I. Esta reclasificación conllevará sentencias más severas para quienes sean condenados por importar, distribuir y fabricar cualquier sustancia ilícita relacionada con el fentanilo.

La fiscal general Pam Bondi anunció el martes, durante una conferencia de prensa en la sede de la DEA, que la sentencia mínima para quienes trafiquen con fentanilo será de diez años.

“A partir de hoy, todas las sustancias relacionadas con el fentanilo quedarán prohibidas para siempre y quienes trafiquen con estos venenos mortales serán puestos tras las rejas durante un período muy largo”, dijo Trump.

Sin embargo, durante el anuncio, el republicano fue más allá y atacó a la administración de Joe Biden, “Esta pesadilla de fronteras abiertas inundó nuestro país de fentanilo y de gente que no debería estar aquí, algunas de las peores personas del planeta. Las drogas ilícitas diezmaron a las comunidades estadounidenses y nos dejaron con el mayor desafío policial en la historia de nuestro país, y ojalá que siempre sea el mayor. No puedo imaginar nada peor. Permitieron la entrada de millones y millones de delincuentes a nuestro país, 11,888 asesinatos, el 50% de los cuales asesinaron a más de una persona”.

“(Por ello), desde el primer día de la administración, declaramos una guerra total contra los traficantes, contrabandistas, traficantes y cárteles. A los pocos minutos de asumir el cargo, desplegué el ejército estadounidense en nuestra frontera y la patrulla fronteriza para defender a nuestro país de una invasión. Esto fue una invasión. No se trataba de gente que entraba. Fue una invasión de nuestro país permitida por personas a las que no les importaba o simplemente eran estúpidas…También clasifiqué a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Así, en pocas semanas, créanlo o no… logramos la frontera más segura en la historia de Estados Unidos”, insistió.

Cárteles controlan México

Donald Trump también aprovechó el encuentro para afirmar que los cárteles del narcotráfico tienen un “fuerte control” sobre México y que esto es algo que no se debe “permitir”.

“Hoy le damos otra derrota a los salvajes narcotraficantes, criminales y a los cárteles, que dominan México. Intento ser amable, pero tienen un fuerte control sobre México”, declaró.

“Debemos hacer algo sobre eso, no podemos permitirlo. Las autoridades mexicanas están petrificadas, temen ir a trabajar porque los carteles tienen el control sobre los políticos y los cargos electos”, agregó Trump, quien al llegar al poder declaró a los principales carteles mexicanos como grupos terroristas.

Pide a China la pena de muerte para traficantes

En el mismo evento, Trump pidió a China que comience a imponer la pena de muerte para los responsables de traficar fentanilo, una droga que ha generado una grave crisis de salud en Estados Unidos.

“Creo que vamos a lograr que China imponga la pena de muerte a quienes fabrican este fentanilo y lo envían a nuestro país”, afirmó el mandatario republicano.

“Creo que eso sucederá pronto”, añadió, rodeado de personas que sostenían retratos de sus familiares fallecidos por sobredosis de esta sustancia.

El fentanilo es un opioide sintético con una potencia cien veces mayor que la morfina y cincuenta veces mayor que la heroína, que se utiliza con fines médicos pero es altamente adictivo y puede ser letal incluso en dosis muy pequeñas.

En 2024, durante el último año del mandato de Joe Biden, se registraron 80,400 muertes por sobredosis en Estados Unidos, lo que representó una reducción del 27% respecto al año anterior y el nivel más bajo desde 2019.

A pesar de esta disminución, el fentanilo, que suele mezclarse con otras drogas como la cocaína, sigue siendo responsable del 60% de las muertes por sobredosis.

