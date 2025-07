‘Un cambio en el Congreso revertirá el daño contra inmigrantes’: senador Alex Padilla

Durante el segundo mandato de Donald Trump no solo estamos enfrentando intimidación, deportaciones masivas y miedo sino recortes al presupuesto federal que tendrán serias consecuencias.

“Donald Trump y los republicanos en el Congreso aprobaron su principal prioridad para el segundo mandato. Decidieron que para permitir otra ronda de enormes exenciones fiscales para los ricos, las familias trabajadoras tendrían que pagar más, con un recorte de $1,000 millones a Medicaid, dejando a 17 millones de estadounidenses sin cobertura médica y revirtiendo el progreso histórico logrado en la transición a energías limpias”, dijo el senador demócrata de California, Alex Padilla.

En un encuentro organizado por American Community Media (ACoM), el senador Padilla enfatizó que la ley del presupuesto, agrega $170,000 millones para la agenda de deportaciones masivas de Trump, lo que significa un recrudecimiento de su campaña de terror, como lo que vimos la semana pasada en el Parque MacArthur de Los Ángeles.

“La única área del presupuesto que recibió verdaderas inversiones fue el Departamento de Seguridad Nacional y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE)”.

Así que dijo que están preparando el terreno para una escalada de la crueldad de estas detenciones y deportaciones masivas.

El senador Padilla recordó como en junio cuando intentaba hacer una pregunta en una conferencia de prensa ofrecida por la secretaria de Seguridad Nacional en un edificio federal de Los Ángeles, no solo lo obligaron a salir de la sala, sino que lo tiraron al suelo y lo esposaron sin ninguna explicación, aún cuando les preguntaba por qué lo detenían.

“Así es como esta administración responde a un senador de Estados Unidos que quiere hacer una pregunta y obtener información sobre lo que realmente está sucediendo, entonces solo podemos imaginar lo que están dispuestos a hacer y lo que le están haciendo a tanta gente en todos los rincones del país, pero especialmente en Los Ángeles”.

Afirmó que continuará haciendo todo lo posible para que esta administración rinda cuentas.

“Una de las maneras es la presentación de la Ley VISIBLE que exige a los agentes de inmigración que muestren una identificación visible y prohíbe el uso de mascarillas no médicas, porque nadie debería despertarse una mañana con el temor de ser secuestrado por desconocidos enmascarados”.

Si la composición del Congreso cambia el año próximo, el senador Padilla estima que se podrían revertir los ataques a los inmigrantes, aún cuando la nueva ley presupuestaria asigna miles de millones de dólares al Servicio de Migración y Aduanas (ICE).

“Si logramos una mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, en el Senado o en ambas, podremos lograr que los presupuestos del año fiscal futuro sean muy diferentes a los acordados por la actual mayoría republicana y Donald Trump”.

Además – dijo – que si logramos recuperar la Cámara de Representantes, el Senado o ambos, la supervisión del Congreso adquirirá un significado completamente nuevo, lo cual ha sido parte del desafío este año.

“No se trata solo de lo que Donald Trump hace o deja de hacer. No se trata solo de su gabinete y otros sectores de la administración sino de que los republicanos en el Congreso cumplan con su deber como una rama del gobierno independiente e igualitaria, para exigir responsabilidades a esta administración”.

En relación a la reciente redada masiva en un rancho de Camarillo donde se reportan cientos de inmigrantes arrestados, pidió seguir comunicándose a las oficinas de los congresistas.

“Cuanto más sabemos de las personas específicas que buscamos, eso nos ayuda a localizarlos más pronto. Desearía que fuera más inmediato, pero cuando más prestamos atención e insistimos en un trato humano, entonces las localizaciones, liberaciones e identificaciones se realizan mucho más rápido”.

Al preguntarle si está preocupado por las amenazas de Trump de eliminar la ciudadanía a los nacidos en Estados Unidos, dijo que se trata de una táctica extrema que sería objeto de litigio porque la Constitución es muy clara al respecto.

“Por eso, en algunas de las audiencias de confirmación anteriores, cuando la Fiscal General Pam Bondi compareció ante el Comité Judicial como candidata, y el Fiscal General Adjunto, e incluso algunos de los jueces que nos han precedido, les hice estas preguntas muy específicas para que constara en actas y reconocieran lo que la Constitución dice muy claramente. Pero eso no significa que no vayan a intentarlo, ni que no tengamos que resistir y seguir luchando”.

Sobre el papel de las milicias de ciudadanos que de manera no oficial incluso algunos alguaciles que han indicado que quieren colaborar con el ICE, y llevar a cabo secuestros, dijo que desde el punto de vista oficial, ya sea un departamento de policía local o un departamento del sheriff en California, siguen sujetos a la ley del estado.

A pesar de todo lo que se habla de las políticas santuario, sostuvo que ha tenido que recordarles a algunos colegas, de ambos partidos, lo que significa y lo que no significa santuario.

“¿Significa esto que el gobierno federal no puede venir a California para aplicar la ley federal de inmigración? No. Significa que el estado de California no destinará sus recursos estatales ni locales al gobierno federal. No vamos a hacer el trabajo del gobierno federal”.

Por lo tanto estableció que esa colaboración no debería darse en ninguna jurisdicción local, ya que está sujeta a la rendición de cuentas por parte de la fiscalía general del estado.

“He introducido la ley VISIBLE, ya que se han reportado casos, no solo en California, sino en todo el país, de personas que se hacen pasar por agentes del ICE, algo muy fácil de hacer cuando el ICE no está obligado a identificarse con su uniforme y se les permite usar mascarilla y conducir vehículos sin identificación”.

Afirmó que esto representa una gran preocupación para la seguridad pública de la comunidad y de los propios agentes.

“En los casos que hemos visto de secuestro, robo y hurto, y agresión sexual, el riesgo de que ocurran este tipo de cosas aumenta cuando no existen medidas de rendición de cuentas para los agentes del orden.

“Lo que solicitamos con la ley VISIBLE no es nuevo. Otras agencias federales del orden público exigen que la identificación no tenga que ser solo el nombre, sino también un número de placa, como está incluido en este proyecto de ley.

“Sabemos que estas políticas funcionan porque, a nivel estatal en California, los departamentos de policía locales y los alguaciles tienen el mismo requisito. Se trata de la seguridad de los agentes y oficiales, de la seguridad de la comunidad y de prevenir estos ataques de suplantación de identidad”.