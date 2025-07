Horóscopo de hoy de Nana Calistar 17 de julio de 2025

LEO

Mucho cuidado con las decisiones que tomes, mi leona o león, porque estás en una etapa en donde cada paso que das va a repercutir en tu futuro. Ya no estás pa’ andar experimentando ni tomando decisiones a lo menso. Si necesitas consejo, búscate a esa amistad que siempre ha estado ahí, la que no te aplaude tus tonterías pero tampoco te juzga; no te vayas a confundir pidiendo opinión a quien nomás te quiere ver caer.

Andas con dolores de panza y cansancio acumulado, y es que el estrés te está cobrando factura por andar cargando cosas que no te tocan. No entres en provocaciones ni te enganches con cualquier babosada que digan de ti, porque tu paz vale más que mil chismes.

Recuerda que tú puedes lograr lo que te propongas, pero si no le metes ganas, voluntad y poquito corazón, ni el universo te va a ayudar. Aprende a quererte más, a no andar mendigando amor, tiempo ni atención de quien nomás te da migajas. Ya deja de hacerte daño tú solita recordando lo que ya fue. Lo que se fue, se fue, mija… y si regresa, que pague peaje.

VIRGO

Se vienen revelaciones tipo telenovela, prepárate porque una amistad cercana podría soltar la bomba de un embarazo inesperado. Y aunque no sea tuyo, te va a caer como balde de agua fría, estás en una etapa donde podrías convertir lo frío en calorcito, pero pa’ eso necesitas dejar el orgullo de lado y aprender a amar incluso donde antes solo había reclamos.

Un viaje o salida que esperabas con emoción se te puede cancelar de golpe, así que no te me frustres, ya vendrán nuevas oportunidades. En el amor te has sentido desilusionado, como si el universo estuviera en tu contra, pero la verdad es que mientras más busques, menos vas a encontrar. Deja que el amor te sorprenda, pero cuando llegue, ábrele la puerta sin miedo.

Hay alguien que está empezando a tener pensamientos más cochambrosos contigo de lo que imaginas, y si tú no le vas a dar entrada, no le des alas, no le sonrías tanto y mucho menos le contestes historias con corazoncitos. No juegues con los sentimientos de la gente, porque el karma no se anda con juegos.

También debes soltar las broncas del pasado, porque no se vale andar cobrando facturas a quienes sí te quieren. Tu desconfianza a veces ofende a los que te han demostrado todo.

LIBRA

Estás en un momento en el que cualquier pequeño error te puede desanimar, sobre todo si las cosas no salen como tú las habías planeado con lujo de detalle. Pero acuérdate que los grandes logros no se dan sin tropiezos, y tú tienes más potencial que muchos, solo que te rajas bien rápido.

Reflexiona en lo que ya viviste para no volver a meter la pata con las mismas personas o las mismas situaciones. No te dejes envolver por energías gachas, que hay quienes nomás están esperando a que bajes la guardia pa’ darte la estocada.

En el amor traes desbalance, como si te faltara algo, y eso se debe a que tú mismo has dejado pasar oportunidades por miedo a salir lastimado. Deja de buscar estabilidad en personas inestables. Cambia de actitud con esas personas que nomás te reclaman, critican o se burlan de lo que haces. Si no te suman, que no te resten.

Siempre estás preocupado por tu familia, eso te honra, pero también recuerda cuidarte tú. Tu corazón es enorme, pero no todos saben valorarlo. Ya deja de ponerte de tapete por quien no se limpia ni los pies.

ESCORPIO

Estás entrando a una etapa donde lo que encuentres va a depender de qué tanto te atrevas a buscar, pero no andes de metiche donde no te llaman. Aguas con las amistades dobles caras, hay una o dos que se te arriman solo para sacar jugo o chisme.

En lo sentimental, no te me adelantes, si conoces a alguien, no sueltes todo desde la primera salida ni te andes enamorando del primer “hola, guapo”, date tu tiempo, que el que se enamora rápido, también se desilusiona al doble.

Si ya tienes pareja, cuida mucho los celos enfermizos y los dramas de telenovela. Tus inseguridades pueden echar a perder algo bueno si no sabes controlarlas. Recuerda que quien ama, no vigila, confía.

Te gusta la buena vida, eso se respeta, pero no seas flojito, lo que vale la pena cuesta, y mucho. Aprende a moverte por lo que quieres y no esperes que el universo te lo deje en la puerta.

En el amor, sueles ahogar a tu pareja con tantas preguntas y paranoias, y eso cansa. Si no confías, mejor dale las gracias y sigue tu camino, porque el amor no se basa en andar checando el celular ni oliendo la ropa.

ARIES

Tu familia te va a necesitar más que nunca, así que no te hagas el ocupado ni la mártir, y ponte las pilas porque ahí es donde está tu refugio más fuerte. No se vale andar descuidando a quien siempre ha estado para ti nomás porque andas en tus rollos. Se vienen cambios que te harán madurar a la buena o a la mala, y una amistad te va a buscar con lágrimas en los ojos, porque va a necesitar más de ti de lo que imaginas.

En el amor, deja de andar de impaciente, que lo bueno no llega corriendo. Todo llega cuando tiene que llegar, ni antes ni después, así que deja de andar forzando conexiones donde nomás te contestan con monosílabos.

Pon mucha atención a un sueño que tendrás en estos días, porque ahí viene la respuesta a una duda que te trae con el Jesús en la boca.

Si realmente quieres algo, muévete. El universo ayuda a quien se ayuda, no a quien nomás se queja y espera milagros viendo el techo.

Se ven amores nuevos, sí, pero también vienen traiciones bien colmilludas. No andes enamorándote nomás por un “buenos días” o por un fueguito en el Instagram. Cuida tu corazón, pero sobre todo, no te lo prestes al primer o la primera que te tire la onda.

TAURO

En el trabajo se te va a juntar la ropa con el jabón, el estrés va a andar como mosca en panadería, pero también notarás quién sí te quiere y te apoya. Ojo con alguien moreno claro, que trae intenciones medio raras y podría meter cizaña o hasta enredarte en un chisme que ni tuyo es.

En el terreno del amor, no confundas atención con amor verdadero. Una amistad anda muy pendiente de ti y tú te me estás enchilando de más. Si no sientes nada más allá, sé honesto y no des entrada a falsas ilusiones.

Viene un viaje que te va a refrescar el alma y con él, la llegada de una persona de piel clara que puede abrirte caminos, sobre todo en el tema de los dineros.

Estás por cerrar ciclos y abrir nuevos, en especial con amistades que ya no te aportan nada bueno. Date el chance de conocer nueva gente, ampliar tu círculo, y dejar de cargar con la culpa o el compromiso de mantener amistades solo por antigüedad.

Si tienes un amor a distancia, se va a poner a prueba. Y si no pones de tu parte, se te cae la relación como castillo de naipes. Si te importa, demuéstralo con hechos, no con mensajitos de “ya me voy a dormir”.

GÉMINIS

Se te vienen amores nuevos por redes sociales o por el primo del primo de una amistad, así que mantente al tiro, eso sí, no te emociones tan rápido, porque la estabilidad emocional no se compra en el Oxxo, y tú tiendes a prenderte como cerillo y a enfriarte igual de rápido.

Cuida lo que tragas, porque traes el engrudo hecho bolas y el cuerpecito te está pidiendo ayuda a gritos, no es por juzgar, pero ya ni el pantalón te perdona. Échale ganas al ejercicio, aunque sea subiendo escaleras o bailando cumbias. Vendrá una racha emocional complicada, con altibajos y crisis existenciales, pero no te me agüites, porque eso pasará rápido. Cambios laborales y familiares se visualizan, y si sabes aprovecharlos, podrías acomodarte mejor que nunca.

En lo económico se ve una luz al final del túnel, el dinero empezará a fluir y eso te permitirá pagar algunas deudas que ya te tenían comiéndote las uñas.

Eso sí, bájale a tu orgullo, que con eso has alejado a personas que de verdad valían la pena. No se vale perder a alguien bueno nomás porque se te va la lengua o te cuesta pedir perdón. Si no aprendes a ceder, te vas a quedar como el perrito de la calle: muy libre, pero bien solo.

CÁNCER

Eres tan directo que a veces parece que hablas con machete, y aunque eso a algunos les late, a otros los deja llorando en la esquina. Cuida más cómo dices las cosas, no todos tienen la piel tan dura como tú.

No naciste culei, eso es cierto, pero las broncas que has vivido te hicieron de carácter fuerte y a veces te pasas de lanza con gente que no lo merece. Agradece a los que siguen contigo a pesar de tu carácter, porque no cualquiera aguanta ese tsunami emocional que traes.

Cuida tu corazón, no lo pongas en charola de plata para quien ni con cubiertos sabe comer. Si esa persona que te gusta nomás te busca cuando quiere o ni te pela, pues ya entendiste: no es ahí.

Te ilusionas rápido y te decepcionas más rápido todavía. Tienes la costumbre de enamorarte de la idea que te haces de alguien, y no de lo que realmente es. Eres perfeccionista hasta en el amor, y eso a veces te impide disfrutar lo bonito que te ofrecen.

Es momento de bajarle dos rayitas a la exigencia, no porque te conformes, sino porque no todos están diseñados para cumplir con tus expectativas tan elevadas. Date la oportunidad de conocer sin juzgar tanto, y verás que hay más amor ahí afuera del que tú crees.

PISCIS

Te va a dar la nostalgia bien sabroso por personas que marcaron tu vida y que ya no están. Y no nomás hablo de exes, también de amigos, familia o hasta del tú de antes. Pero no te me claves tanto en lo que ya fue, porque si sigues volteando pa’l pasado, te vas a estrellar con el futuro.

Si tienes pareja y esa persona nomás vive dudando de ti y haciéndote escenas por todo, pregúntate si vale la pena seguir ahí. El amor no es cárcel, ni tú estás pa’ aguantar desconfianzas 24/7.

Vas a vivir situaciones que te van a poner en tu lugar y te harán madurar de golpe. A veces hace falta que la vida te sacuda para que veas las cosas como son. Viene un embarazo en la familia (que no cunda el pánico si no eres tú) y un viaje inesperado que podría darte el respiro que tanto necesitas.

Ten cuidado con andar prometiendo lo que no vas a cumplir, porque podrías terminar quedando mal con alguien que sí vale la pena tener cerca.

Y si tu relación ya no es lo que era, es porque dejaron de ser quienes fueron al inicio. Ya no hay detalles, ya no hay risas, nomás hay reclamos y silencios. Si quieren rescatarlo, háganlo juntos; si no, pues cada quien por su camino.

Aguas también con descuidar a tu pareja por andar en tu mundo, porque el amor no se mantiene solo, hay que regarlo y a veces hasta abonarlo con besitos extra.

ACUARIO

Ya deja de querer ser el salvador del universo, porque ni los Avengers podían solos. Has cargado con problemas ajenos que ni tuyos son y te estás olvidando de lo más importante: tu propia felicidad.

Te has metido en cada rollo por andar resolviendo vidas que ni te agradecen. Ya párale, porque la vida no premia al que se parte en mil por los demás y se olvida de sí mismo.

Días pesados, sí. Pero no dejes que las broncas cotidianas te arruinen el humor. Aprende a darle la vuelta, a sonreírle a la adversidad aunque sea con los dientes apretados.

No te aferres al pasado, ya lo que fue, fue. Si sigues viendo hacia atrás, lo único que vas a lograr es tropezar con lo que viene. Visualiza bien lo que quieres para ti y hacia dónde quieres llegar, porque la próxima semana el universo te va a lanzar unas oportunidades bien chonchas, sobre todo en lo laboral y económico.

En el amor, si tu relación va en picada, es por la falta de comunicación y confianza. No le eches la culpa al otro si tú tampoco pones de tu parte. Y si ya no hay manera de rescatarla, mejor agradece lo que fue y sigue tu camino.

Por ahí se ve alguien de piel blanca que podría interesarte y darte ese empujón emocional que ya te andaba haciendo falta. Pero no corras, ve con calma, porque si no, vas a espantar al nuevo amor antes de que te lo puedas saborear.

CAPRICORNIO

Aguas con las caídas, tropiezos y madrazos varios, porque andarás medio en las nubes y podrías darte un buen golpe, literal y emocionalmente. Mantén los pies en la tierra, mi cabrita, porque no es tiempo de andar distraído.

Se vienen oportunidades chonchas: un viaje que podría abrirte puertas y mejoras en lo económico y en los negocios. Pero si no las aprovechas, alguien más lo hará por ti.

Relaciones prohibidas o andar de tercero en discordia… ¡ni se te ocurra! Lo ajeno no se toca, y tú no estás pa’ andar recogiendo migajas de nadie. Tus emociones andarán como montaña rusa, y eso podría hacerte pelear con la gente que te quiere. Respira hondo y no respondas con el hígado. Cada nuevo comienzo es una oportunidad disfrazada. Estás por entrar en una etapa donde no vas a saber pa’ dónde jalar, pero eso es normal cuando estás evolucionando. Ten muy presente qué es lo que quieres, qué necesitas y a quién debes mandar por un tubo. Y cuidado con lo que deseas, porque estás en un punto donde el universo te está escuchando, y si andas deseando cosas gachas, se te pueden regresar como boomerang. En los dineros todo pinta bien: se ve un pago pendiente, un aumento o una bendición económica que te va a alivianar bastante. Solo cuida en qué lo gastas, no te emociones comprando cosas innecesarias nomás porque ya te cayó el aguinaldo adelantado.

SAGITARIO

Ponte las pilas y no te me rajes, que tú naciste pa’ alcanzar tus metas y sueños, no pa’ quedarte a medias ni andar dando explicaciones a quien ni te mantiene. Si algo te duele, enfréntalo, pero no te me hagas la víctima ni andes pidiendo permiso pa’ vivir tu vida.

En el trabajo se vienen cambios que podrían ayudarte a salir del estancamiento, pero aguas, no todo lo que brilla es oro, así que revisa bien cada oferta y no te dejes deslumbrar nomás por el billete.

Fortalece tu corazón, no lo pongas tan blandito, que por eso se te han subido varios al cuello. Aprende a amar con cabeza, no solo con el corazón. Tu manera positiva de ver la vida es tu mejor arma, úsala en tus proyectos y en todo lo que hagas. Pero no descuides tu corazoncito, que sí anda herido, aunque no lo digas. Tienes miedo a volver a enamorarte y terminar deshecho otra vez, pero así es la vida: se cae, se levanta y se vuelve a amar, vas a andar bien bipolar estos días: de buenas y de malas, como licuadora sin tapa. Infección en la garganta, dolorcito de cuerpo o malestares pasajeros se podrían presentar, así que cuídate y no te automediques. Recuerda que si no te cuidas la dieta, te va a cargar el tamalito. Eres de subir de peso rápido y bajar a ritmo de tortuga, así que aguas. También podrían llegar noticias sobre enfermedades en la familia, no te me derrumbes, sé ese apoyo que los demás necesitan.