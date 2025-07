Victoria parcial para los inmigrantes venezolanos con el TPS

Abogados que representan a miles de venezolanos beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) se anotaron una victoria parcial en contra de la apelación del gobierno de Donald Trump cuya secretaria de Seguridad Interna (DHS), Kristi Noem decidió la cancelación del programa sin tener autoridad para revocar las protecciones otorgadas por la administración del expresidente Joe Biden.

Los tres jueces del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito, con sede en Pasadena no dictaminaron una decisión inmediata, la cual podrían darse en las próximas semanas o meses.

Además de que la secretaria Kristi Noem no tiene autoridad para revocar el TPS, ya que es un programa humanitario designado por el Congreso.

La segunda razón es que los argumentos dados para la decisión fueron paratextuales [pretextos], basados en racismo contra la comunidad venezolana.

La audiencia final de la demanda entablada por la Alianza Nacional del TPS será el 1 de agosto, donde la corte escuchará argumentos de ambos lados y considerará la evidencia.

La administración del expresidente Joe Biden otorgó por primera vez el TPS a los venezolanos en 2021, citando los altos niveles de delincuencia en Venezuela relacionados con la inestabilidad política y económica bajo el presidente Nicolás Maduro.

Sin embargo, en febrero de 2025 la secretaria de Seguridad Nacional bajo la administración Trump, canceló la designación del Estatus de Protección Temporal (TPS) de 2023 para aproximadamente 350,000 os venezolanos. La designación anterior del TPS de 2021 para Venezuela continúa vigente hasta el 10 de septiembre de 2025.

“Me siento optimista”, declaró a La Opinión, Ahilan Arulantham, abogado del caso y codirector del Center for Immigration Law and Policy at UCLA con relación al restablecimiento del TPS para Venezuela. “Espero que [una decisión] conduzca a la protección no solo de venezolanos sino de otros países”.

Arulantham enfatizó que la Constitución de Estados Unidos prohíbe al gobierno actuar por animosidad racial.

“Para mí es obvio que eso es lo que hace la secretaria Noem, porque lo dice. Me pareció muy contundente escuchar a la jueza citar sus palabras hasta el último párrafo, y al fiscal del gobierno intentar, de alguna manera, obligarlo a explicar lo que decía o, la razón que daba. Y, al mismo tiempo, creo que saben que es controvertido dictaminar por motivos de racismo”.

La decisión que esperan los defensores de los inmigrantes venezolanos podría tener implicaciones más amplias para otros países, en particular Haití.

En efecto, el 1 de julio de 2025, el DHS a través de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) publicaron:. ““Tras revisar las condiciones del país y consultar con las agencias gubernamentales correspondientes de Estados Unidos, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha determinado que las condiciones en Haití ya no justifican su designación para el Estatus de Protección Temporal (TPS). La designación de Haití al TPS y sus beneficios relacionados expiran el 2 de septiembre de 2025”.

Cecilia González, quien salió de Venezuela junto con sus padres en 2017, reconoció que las preguntas de los jueces fueron “muy fuertes” para ambos lados: gobierno y defensores del TPS.

“Las preguntas a nuestros abogados fueron respondidas con evidencia que ha estado documentada”, dijo. “Siempre hemos dicho que nuestro caso es muy fuerte porque los argumentos están de nuestro lado, la evidencia está de nuestro lado”.

Comparó este litigio no como una carrera de cinco kilómetros sino con un maratón.

“Si alguien sabe algo de correr, reconoce que no gana necesariamente el que corre más rápido, sino el que termina la carrera”, expresó.

Por ello, convocó a todos los latinos a mantener la cabeza en alto y a no perder la fe.

“Es muy sencillo perder ahorita la tranquilidad entre tantas cosas feas que están pasando”, subrayó, aunque dijo entender las condiciones de vulnerabilidad de la gente, “pero la meta final va más allá de ganar esta demanda: la meta final es conseguir soluciones migratorias para Venezuela y los otros 17 países con TPS”.

Jessica Bansal, abogada de la Red Nacional de Organización de Jornaleros (NDLON) señaló que, si bien el TPS es un programa diseñado para brindar estabilidad a las personas, permitiéndoles saber cuánto tiempo podrán permanecer en Estados Unidos, el tribunal determinó que, por primera vez en los 35 años de historia del Programa de Protección Temporal, una administración intentó revocar las protecciones ya otorgadas.

“Eso es ilegal”, subrayó. “El Tribunal de Distrito también determinó que la evidencia sugiere que la decisión de la secretaria [Kristi Noem] estuvo motivada por racismo y animosidad contra los beneficiarios venezolanos del TPS, basándose en sus propias declaraciones al describir sus decisiones”.

Por su parte, la activista venezolana Adelys Ferros, directora ejecutiva de la organización Venezuelan American Caucus, con sede en Miramar, Florida recordó que, después de haber sido nombrada secretaria del DHS, Kristi Noem llamó a todos los venezolanos “criminales y Tren de Aragua”.

Durante la audiencia en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito, uno de los abogados de la administración Trump tuvo que reconocer que “había habido una confusión” sobre esos calificativos denigrantes.

La activista señaló que el problema de discriminación y racismo no es exclusivo de las personas que están protegidas por el TPS.

“En este momento, en este país, los inmigrantes latinos, marrones, afroamericanos estamos siendo perseguidos y hasta cazados de una manera cruel, inhumana, injusta, discriminatoria”, declaró. “Porque, al final lo que quieren es sacarnos a la mayor cantidad posible de este país. Suena fuerte y es una frase muy dura, pero estamos frente a una limpieza étnica”.

“Nuestro mensaje al presiente Trump es que no vamos a darnos por vencidos. Vamos a trabajar y a luchar hasta que obtengamos la victoria”, añadió Martha Arévalo, directora ejecutiva del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN) de Los Ángeles. “Lucharemos hasta que tengamos seguridad para todos y una solución permanente para toda la comunidad tepesiana”.

¿Cómo ha sido la batalla?

El 17 de enero de 2025, el exsecretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, extendió el TPS para los venezolanos bajo la designación de 2023 hasta el 2 de octubre de 2026, y los EAD [Documentos de Autorización de Empleo] se extendieron hasta el 2 de abril de 2026. Sin embargo, el 3 de febrero de 2025, la nueva secretaria del DHS, Kristi Noem, anuló la extensión del 17 de enero de 2025, terminando así el TPS para los venezolanos bajo la designación de 2023 a partir del 2 de abril de 2025.

El 31 de marzo de 2025, un juez de un tribunal de distrito de Estados Unidos le prohibió a la secretaria Noem cancelar la designación de TPS para Venezuela de 2023. El 19 de mayo de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos otorgó al DHS la capacidad de rescindir el TPS y sus beneficios laborales relacionados para los ciudadanos venezolanos que recibieron protección bajo la designación de 2023, en espera de una acción del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito sobre los méritos del caso.