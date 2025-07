Dulce María reflexiona sobre cómo la maternidad cambio su vida

A pocas semanas de celebrar los 5 años de su hija María Paula, la cantante Dulce María se sinceró como nunca antes sobre su faceta como mamá y los retos que ha superado en esta etapa de su vida. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

Las crudas confesiones de la ex integrante de RBD se dieron durante su visita al podcast “Mejor Q’ ayer”, conducido por el actor Luis Ernesto Franco. Allí, afirmó que la maternidad la ayudó a cambiar su perspectiva sobre la vida y aprender a poner límites en sus relaciones de amistad y familiares.

“Me cambió la vida por completo en todo. Todas mis prioridades cambiaron, desde… me pasó incluso de dejar gente, poner altos con algunas amistades, con gente de trabajo, managers, cosas así. Cambió todo, porque yo decía: ‘No hay nada más importante en este momento que mi hija'”, explicó la cantante.

Y es que su pequeña María Paula llegó a su vida en un momento de mucha incertidumbre a su alrededor: en plena pandemia por coronavirus. “El hecho de regresar a grabar y saber que ya no sólo estaba en riesgo yo, sino la vida que traía dentro de mí, como que te sale un instinto como territorial“, sentenció.

No obstante, no todo ha sido color de rosa para la también actriz. Según lo revelado en la entrevista, uno de los obstáculos que se ha encontrado en este camino es encontrar un balance entre su vida personal y profesional.

“Todo se vuelve más retador, porque no tengo mente, porque todavía está muy chiquita, todo el tiempo está haciendo mil cosas y arriesgándose. Es muy demandante todavía y me cuesta trabajo encontrar el equilibrio entre todas las cosas que tienes que ser: mamá, mujer, esposa, profesionista“, reiteró.

A pesar de ello, no existe papel que disfrute más que el de mamá: “Es retador, pero vale toda la pena y la alegría (…) Si esto me lleva demasiado o me demanda demasiado cambiar mi dinámica familiar y personal, no es para mí en este momento y trato de darle prioridad a mi familia”, dijo para finalizar.

Seguir leyendo:

• Dulce María revela detalles sobre su regreso a la música como solista

• Dulce María dedica romántico mensaje a su esposo por su cumpleaños

• Dulce María celebra su cumpleaños 39 con Anahí y amigas de ‘Rebelde’