Enviarán 600,000 cheques en el verano: quiénes lo recibirán

Muchas personas no imaginan que podrían tener dinero olvidado a su nombre, esperando en algún lugar para ser recuperado. Recibir un dinero extra es siempre una oportunidad para aliviar gastos o cumplir pequeñas metas. Por eso, la noticia sobre el envío de 600,000 cheques este verano ha generado gran interés. Aquí te damos todos los detalles sobre este inesperado pago que beneficia muy pocos.

La iniciativa proviene del programa del estado de Illinois llamado Enhanced Money Match (Coincidencia de Fondos), que busca conectar datos de diferentes agencias para identificar a quienes poseen dinero no reclamado y enviarles automáticamente cheques. En esta ocasión, el estado distribuirá aproximadamente $45 millones de dólares a casi 600,000 residentes.

Se prevé que la mayoría de estos pagos serán por montos de $50 dólares o menos, aunque personas con múltiples reclamaciones podrían recibir sumas acumuladas mayores. De esta forma, no solo se evita que ese dinero quede en el olvido, sino que se agiliza su devolución sin formularios ni solicitudes previas.

La entrega de estos cheques comenzará a darse en verano, tras haber enviado a finales de junio las cartas de notificación informando sobre el pago. Estos pagos se realizarán sin que los beneficiarios tengan que hacer ningún trámite, facilitando que los fondos que les pertenecen regresen directo a sus manos.

“El dinero es tuyo, el cheque es real y no se trata de una estafa“, aclaró el Tesorero estatal, Michael Frerichs. “Solo necesitas cobrarlo”.

El programa está dirigido exclusivamente a reclamaciones simples de dinero a nombre de una sola persona. No incluye casos de bienes compartidos, acciones, cajas de seguridad o fondos en fideicomisos. Los tipos de activos que se devuelven en este proceso incluyen cuentas bancarias olvidadas, beneficios de seguros de vida no cobrado, tarjetas de reembolso sin usar, contenido de cajas de seguridad abandonadas y pagos por servicios no reclamados.

Actualmente, la cantidad total de propiedad no reclamada acumulada supera los $5 mil millones de dólares, cifra que ha ido aumentando a lo largo de los años. Desde 2018, cuando se comenzó este esfuerzo con la tecnología mejorada, el estado ha regresado más de $2.3 mil millones de dólares a sus legítimos dueños.

Para quienes no estén seguros si les corresponde recibir un cheque, pueden verificar directamente ingresando a la base de datos oficial llamada I-CASH, donde están registrados todos los fondos pendientes. Si no estás en el listado, no esperes dinero extra.

Es fundamental que quienes reciban estas notificaciones reconozcan la oportunidad y no la descarten como una posible estafa. Este programa representa un esfuerzo genuino por devolver recursos que, de otra forma, quedarán guardados sin ser disfrutados por sus dueños.

