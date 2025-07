Bad Bunny genera revuelo por gesto controvertido con fan durante concierto

Bad Bunny no solo es el rey del trap latino, también es el protagonista de incontables polémicas. Esta vez, un video de su residencia de conciertos en Puerto Rico está desatando un intenso debate: ¿fue un acto de amabilidad o un gesto inapropiado hacia una fan?

En el clip viral, se ve al cantante acercarse a una mujer en primera fila y, repentinamente, jalarle la blusa. La reacción de la fan fue instantánea: dio un paso atrás, aunque mantuvo una sonrisa. ¿Risa nerviosa? ¿Incomodidad? ¿O simplemente sorpresa? Las interpretaciones están divididas.

Algunos usuarios defienden a Bad Bunny, argumentando que solo intentaba “ayudarla” a cubrirse, mientras que otros lo acusan de sobrepasar los límites. “¡La estaba tapando! Fue un gesto considerado”, escribió un seguidor. En cambio, otro comentario furioso decía: “Acosador sexual, qué asco”.

bad bunny, un tipo serio 😆 pic.twitter.com/QBBG85Xzne — san benito (@inbenitowetrust) July 19, 2025

No es la primera vez

El artista ya tiene historial de situaciones controvertidas con fans. ¿Recuerdan cuando le lanzó el celular a una joven que intentó tomarse una selfie sin su permiso? Aquel episodio también generó críticas, aunque muchos lo justificaron como una reacción al exceso de invasión a su privacidad.

Pero esta vez, el contexto es distinto. No hay selfies de por medio, solo un movimiento rápido que algunos consideran innecesario. Hasta ahora, la fan involucrada no ha dado su versión, lo que deja espacio para todo tipo de teorías.

Un punto interesante en el debate es si la reacción sería la misma si el artista no fuera Bad Bunny. “¿Se le puede funar o no porque es latino?”, cuestionó un usuario, insinuando que hay una especie de “inmunidad” para las estrellas globales.

Por otro lado, hay quienes minimizan el hecho: “Ella le dijo gracias, se ve en el video. ¿Cuál es el problema?”. Pero en la era del #MeToo, cualquier gesto físico no consentido —por mínimo que sea— puede ser visto con lupa.

Aunque el video es corto y no muestra todo el contexto, especialistas en conducta señalan que lo importante es el consentimiento. “Si la fan no pidió ayuda o no hubo una señal clara de incomodidad previa, cualquier contacto físico puede ser malinterpretado”, explica una psicóloga en redes sociales.

