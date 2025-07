FWD.us lanza “Losing Status”, una herramienta que rastrea la pérdida de estatus legal durante la administración Trump

La organización FWD.us lanzó el martes “Losing Status: How Efforts to Revoke Legal Status are Impacting the U.S. Economy” (Perdiendo Estatus: Cómo los Esfuerzos para Revocar el Estatus Legal están Impactando la Economía de EE. UU.), una herramienta de datos en inglés que brinda un seguimiento actualizado de los esfuerzos de la administración de Donald Trump para revocar preventivamente el estatus legal y los permisos de trabajo de cientos de miles de inmigrantes.

La herramienta proporciona una nueva estimación de las personas que han perdido su estatus legal, los sectores en los que trabajan y el impacto económico general en las familias estadounidenses derivado de los esfuerzos de la Administración por aumentar el número de inmigrantes sin protección legal.

“Losing Status” hará un seguimiento de los esfuerzos actuales y anunciados por el gobierno para revocar el estatus de personas con permiso migratorio, Estatus de Protección Temporal (TPS), Acción Diferida para el Cumplimiento Laboral (DALE), otros estatus temporales, así como de quienes actualmente tienen solicitudes de asilo pendientes, y más.

FWD.us es una organización política bipartidista que cree que las familias, las comunidades y la economía de Estados Unidos prosperan cuando más personas pueden alcanzar su máximo potencial.

“Desde la revocación preventiva de las protecciones de libertad condicional para venezolanos que llegaron a EE. UU. por la vía legal hasta la lucha en los tribunales para eliminar el TPS para los afganos y devolverlos a manos de los talibanes, la administración Trump está llevando a cabo una iniciativa sin precedentes para revocar el estatus legal de millones de personas”, declaró Todd Schulte, presidente de FWD.us. en un comunicado de prensa.

“A través de Losing Status, proporcionamos una herramienta basada en datos que aporta cifras concretas a los esfuerzos sin precedentes de la administración Trump para revocar el estatus legal de inmigrantes que, en cualquier otra circunstancia, estarían trabajando, contribuyendo a la economía y viviendo con seguridad y con protección legal”, explicó Schulte.

Según “Losing Status”, para enero de 2025, se estimaba que 6.4 millones de inmigrantes en EE.UU. contaban con protección temporal. Esta cifra incluía a personas con DACA, TPS, permiso humanitario, solicitudes de visa U o T pendientes, aplazamientos del Estatus Especial de Inmigrante Juvenil (SIJS) y solicitudes de asilo activas.

Para septiembre, FWD.us estima que casi un millón de personas habrán sido despojadas de todas sus protecciones temporales y estatus legal, lo que significa que no podrán trabajar y estarán sujetas a deportación.

Más de 5 millones de personas aún mantienen algún tipo de estatus de protección por ahora, principalmente debido a aproximadamente 3.6 millones de solicitudes de asilo activas. Muchas de estas personas que buscan asilo han perdido recientemente otros estatus que tenían anteriormente, como el permiso condicional o el Estatus de Protección Temporal (TPS).

Dado que algunos inmigrantes cuentan con múltiples protecciones, la pérdida de estas conlleva a dos grupos definidos:

1- inmigrantes que han perdido todas sus protecciones temporales y han pasado de un estatus legal a uno ilegal, o

2- inmigrantes que permanecen protegidos temporalmente.

Seis meses después del inicio del segundo mandato del presidente Trump, su administración ha promulgado un amplio conjunto de políticas destinadas a limitar o revocar todas las protecciones legales para comunidades enteras, incluyendo tanto a los recién llegados que utilizaron vías de migración legal como a las familias con arraigo que llevan décadas viviendo en Estados Unidos.

Estas medidas han puesto en riesgo de deportación a cientos de miles de trabajadores con residencia legal, como los beneficiarios afganos o haitianos del TPS, y han eliminado segmentos críticos de la fuerza laboral estadounidense.

El análisis de FWD.us muestra que revocar las protecciones y deportar a trabajadores de industrias esenciales podría incrementar los costos y servicios para los consumidores estadounidenses en miles de millones de dólares, agravando una crisis de asequibilidad que ya afecta a familias de todo el país.

El lanzamiento de “Losing Status” es parte de la iniciativa “Protect America’s Workforce” de FWD.us, que tiene como objetivo garantizar que los formuladores de políticas y el público comprendan las consecuencias de desmantelar programas o políticas que brindan protecciones contra la deportación a personas elegibles, lo que les permite apoyar a sus seres queridos y contribuir más plenamente a la economía de EE.UU.

